Jurnal Antena Sport | Varga vrea să dea lovitura cu Louis Munteanu - Antena Sport

Sancțiune pentru Rapid, înaintea derby-ului cu Dinamo. Ce penalitate a primit clubul lui Dan Șucu

Video Jurnal Antena Sport | Emoţii pentru Nicolae Stanciu şi Răzvan Marin

Video Jurnal Antena Sport | Peste 30.000 de fani sunt aşteptaţi la Dinamo – Rapid

Video Jurnal Antena Sport | Mihai Teja vrea să dea lovitura la Metaloglobus

Gigi Becali şi Marius Lăcătuş, dialog tensionat: “Am fost un prost că am crezut în tine! Îmi eşti dator”

Zeljko Kopic, noi vești despre accidentarea lui Alexandru Musi: „E greu”

Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”

Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”

Qatar – Emiratele Arabe Unite 2-1. Olăroiu, pas greşit: “O mare dezamăgire!” Ce şanse mai sunt pentru World Cup 2026

“Să zică direct că nu e nevoie de mine!” Răzvan Marin a răbufnit la criticile lui Mircea Lucescu

Veste proastă pentru Zeljko Kopic! Alexandru Musi, scos pe targă după 28 de minute în meciul cu Cipru U21

Ce salariu are Mircea Lucescu la naţionala României? ”E umilitor dacă îl spun”