Cristi Chivu l-a anunţat deja de plecare. Românul, prima măsură radicală la Inter - Antena Sport

Cristi Chivu vrea să întinerească lotul de la Inter, iar primul component din lot care părăseşte echipa este Yann Sommer. Ajuns la 37 de ani, portarul se află şi la sfârşit de contract.

Tuttosport, citat de Tuttomercatoweb.com, scrie că Yann Sommer a fost anunţat deja de Cristi Chivu că nu mai intră în vederile lui pentru o nouă prelungire de angajament.

“La Inter, Sommer continuă să aibă evoluții bune și siguranță, în ciuda câtorva erori, cum ar fi cea de la Torino, din derby-ul cu Juventus. Chiar și așa, elvețianul va împlini 37 de ani în decembrie iar conducerea clubului, împreună cu Cristi Chivu, își dorește o tranziție către un portar mai tânăr. Decizia a fost influențată și de proprietarii clubului, care au stabilit o strategie clară: întinerirea lotului și reducerea salariilor.Sommer, la fel ca Acerbi, De Vrij, Darmian și Mkhitaryan, se află pe lista jucătorilor de peste 30 de ani, ale căror contracte expiră.”, scriu jurnaliștii italieni.

Yann Sommer spunea despre Chivu că este “un antrenor complet”

Cristi Chivu a fost unul dintre componenţii lui Inter care a vorbit laudativ la adresa românului. Întrebat ce părere are despre Cristian Chivu, Yann Sommer declara: “Este un antrenor complet, se vede asta din felul în care trăieşte alături de noi ceea ce se întâmplă pe teren şi cum gestionează situaţiile. Este foarte calm, dar şi foarte atent: are o mentalitate şi o energie extraordinare.”

Yann Sommer a evoluat în 67 de partide pentru Inter, de la transferul lui de la Bayern în Italia, din 2023.