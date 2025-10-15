Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cristi Chivu l-a anunţat deja de plecare. Românul, prima măsură radicală la Inter - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Cristi Chivu l-a anunţat deja de plecare. Românul, prima măsură radicală la Inter

Cristi Chivu l-a anunţat deja de plecare. Românul, prima măsură radicală la Inter

Radu Constantin Publicat: 15 octombrie 2025, 17:18

Comentarii
Cristi Chivu l-a anunţat deja de plecare. Românul, prima măsură radicală la Inter

Cristi Chivu, pe banca lui Inter MIlano / Profimedia

Cristi Chivu vrea să întinerească lotul de la Inter, iar primul component din lot care părăseşte echipa este Yann Sommer. Ajuns la 37 de ani, portarul se află şi la sfârşit de contract.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Tuttosport, citat de Tuttomercatoweb.com, scrie că Yann Sommer a fost anunţat deja de Cristi Chivu că nu mai intră în vederile lui pentru o nouă prelungire de angajament.

“La Inter, Sommer continuă să aibă evoluții bune și siguranță, în ciuda câtorva erori, cum ar fi cea de la Torino, din derby-ul cu Juventus. Chiar și așa, elvețianul va împlini 37 de ani în decembrie iar conducerea clubului, împreună cu Cristi Chivu, își dorește o tranziție către un portar mai tânăr. Decizia a fost influențată și de proprietarii clubului, care au stabilit o strategie clară: întinerirea lotului și reducerea salariilor.Sommer, la fel ca Acerbi, De Vrij, Darmian și Mkhitaryan, se află pe lista jucătorilor de peste 30 de ani, ale căror contracte expiră.”, scriu jurnaliștii italieni.

Yann Sommer spunea despre Chivu că este “un antrenor complet”

Cristi Chivu a fost unul dintre componenţii lui Inter care a vorbit laudativ la adresa românului. Întrebat ce părere are despre Cristian Chivu, Yann Sommer declara: “Este un antrenor complet, se vede asta din felul în care trăieşte alături de noi ceea ce se întâmplă pe teren şi cum gestionează situaţiile. Este foarte calm, dar şi foarte atent: are o mentalitate şi o energie extraordinare.”

Yann Sommer a evoluat în 67 de partide pentru Inter, de la transferul lui de la Bayern în Italia, din 2023.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine a fost omul meciului în România - Austria 1-0?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Analist, despre noua strategie a PSD pentru a lua voturi de la AUR: Oamenii votează originalul, nu copia
Observator
Analist, despre noua strategie a PSD pentru a lua voturi de la AUR: Oamenii votează originalul, nu copia
Dezvăluiri șocante! Pilotul profesionist este acuzat că a violat o asistentă care avea grijă de Michael Schumacher chiar în casa germanului!
Fanatik.ro
Dezvăluiri șocante! Pilotul profesionist este acuzat că a violat o asistentă care avea grijă de Michael Schumacher chiar în casa germanului!
17:51
Mihai Stoica a lăudat o rivală din campionat: “Mi se pare echipa primului sfert de sezon! Când vor fi sub presiune, vom vedea”
17:51
Atletico Madrid pregătește o super-lovitură pe piața transferurilor! Jucătorul va veni gratis
17:21
George Russell şi Kimi Antonelli vor pilota pentru Mercedes şi în 2026
17:04
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 15 octombrie
17:04
Marius Șumudică intervine în conflictul Marin – Lucescu: „M-a dezamăgit”
16:42
Jucătorul de Liga Campionilor cu care Gigi Becali a negociat să-l aducă la FCSB: “E o poveste”
Vezi toate știrile
1 Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public” 2 Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru” 3 Qatar – Emiratele Arabe Unite 2-1. Olăroiu, pas greşit: “O mare dezamăgire!” Ce şanse mai sunt pentru World Cup 2026 4 “Să zică direct că nu e nevoie de mine!” Răzvan Marin a răbufnit la criticile lui Mircea Lucescu 5 Veste proastă pentru Zeljko Kopic! Alexandru Musi, scos pe targă după 28 de minute în meciul cu Cipru U21 6 Portugalia – Ungaria 2-2, în preliminariile World Cup 2026. Victorii pentru Anglia, Spania și Turcia. Rezultatele serii
Citește și
Cele mai citite
“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial
Ce i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediatCe i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediat
Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”