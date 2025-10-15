Turcii au oficializat mutarea la câteva zile după ce Gică Hagi a fost propus antrenor - Antena Sport

Gică Hagi a fost propus la mai multe echipe din Turcia, iar de curând a apărut informaţia că “Regele” este foarte aproape de o mutare la Eyupspor. Chiar şi oficialii formaţiei turce au confirmat că Hagi se afla în cărţi.

Gică Hagi rămâne totuşi fără angajamen, pentru că Eyupspor l-a anunțat oficial pe Orhan Ak drept antrebor al echipei. Presa din Turcia afirmă că tehnicianul a semnat un contract valabil pe trei sezoane. La Eyupspor evoluează şi Denis Drăguș, care aşteaptă să confirme forma bună şi cu el antrenor.

Așadar, Gică Hagi a ratat o nouă şansă de a reveni în Turcia, unde el a făcut istorie ca jucător, dar şi unde le-a mai antrenat pe Bursaspor și pe Galatasaray.

Cine este Orhan Ak

Interesant este că turcii au preferat un antrenor care, conform CV-ului, este sub experienţa avută de Gică Hagi ca antrenor. El a fost antrenor secund la Başakşehir, Beşiktaş şi Trabzon. La ultima formaţie a asigurat şi interimatul. Orhan Ak a antrenat ultima dată la Fatih Karagümrük.