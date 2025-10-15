Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Turcii au oficializat mutarea la câteva zile după ce Gică Hagi a fost propus antrenor - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Turcii au oficializat mutarea la câteva zile după ce Gică Hagi a fost propus antrenor

Turcii au oficializat mutarea la câteva zile după ce Gică Hagi a fost propus antrenor

Radu Constantin Publicat: 15 octombrie 2025, 18:56

Comentarii
Turcii au oficializat mutarea la câteva zile după ce Gică Hagi a fost propus antrenor

Gică Hagi, în timpul unei conferinţe de presă/ AntenaSport

Gică Hagi a fost propus la mai multe echipe din Turcia, iar de curând a apărut informaţia că “Regele” este foarte aproape de o mutare la Eyupspor. Chiar şi oficialii formaţiei turce au confirmat că Hagi se afla în cărţi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gică Hagi rămâne totuşi fără angajamen, pentru că Eyupspor l-a anunțat oficial pe Orhan Ak drept antrebor al echipei. Presa din Turcia afirmă că tehnicianul a semnat un contract valabil pe trei sezoane. La Eyupspor evoluează şi Denis Drăguș, care aşteaptă să confirme forma bună şi cu el antrenor.

Așadar, Gică Hagi a ratat o nouă şansă de a reveni în Turcia, unde el a făcut istorie ca jucător, dar şi unde le-a mai antrenat pe Bursaspor și pe Galatasaray.

Cine este Orhan Ak

Interesant este că turcii au preferat un antrenor care, conform CV-ului, este sub experienţa avută de Gică Hagi ca antrenor. El a fost antrenor secund la Başakşehir, Beşiktaş şi Trabzon. La ultima formaţie a asigurat şi interimatul. Orhan Ak a antrenat ultima dată la Fatih Karagümrük.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine a fost omul meciului în România - Austria 1-0?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Au cumpărat teren lângă Bucureşti, dar nu îl pot folosi. Primarul îi acuză că ridică un complex imobiliar
Observator
Au cumpărat teren lângă Bucureşti, dar nu îl pot folosi. Primarul îi acuză că ridică un complex imobiliar
Andrei Nicolescu, interviu eveniment: cine e omul care a salvat practic Dinamo. De ce nu a rămas la PSG după ce a luat probele și cum a jucat contra Stelei în 2018! Exclusiv
Fanatik.ro
Andrei Nicolescu, interviu eveniment: cine e omul care a salvat practic Dinamo. De ce nu a rămas la PSG după ce a luat probele și cum a jucat contra Stelei în 2018! Exclusiv
21:04
Naționala de handbal feminin a României, eșec în primul meci de la EHF EuroCup
20:56
EXCLUSIVControale la Steaua: se pregătește terenul pentru promovare? Ionuț Moșteanu: „Asocierea se va face corect!”
20:43
Gigi Becali a anunţat o plecare de la FCSB: “La altă echipă! Ce să fac cu el?”
20:03
E oficial. Cu ce formaţie din „Liga Stelelor” a semnat Cosmin Contra
19:48
Cei 20 de nominalizați pentru ”Golden Boy 2025”. Cine este marele favorit
19:11
Ireal! Jucătorul FCSB-ului a luat 200.000 de euro pentru calificarea în Europa League, deși nu este pe lista UEFA
Vezi toate știrile
1 Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public” 2 Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru” 3 Qatar – Emiratele Arabe Unite 2-1. Olăroiu, pas greşit: “O mare dezamăgire!” Ce şanse mai sunt pentru World Cup 2026 4 “Să zică direct că nu e nevoie de mine!” Răzvan Marin a răbufnit la criticile lui Mircea Lucescu 5 Veste proastă pentru Zeljko Kopic! Alexandru Musi, scos pe targă după 28 de minute în meciul cu Cipru U21 6 Ce salariu are Mircea Lucescu la naţionala României? ”E umilitor dacă îl spun”
Citește și
Cele mai citite
“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial
Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”
Ce i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediatCe i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediat
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”