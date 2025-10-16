Starul lui Inter l-a comparat pe Cristi Chivu cu Jose Mourinho: "Asta ne ajută să câştigăm meciurile" - Antena Sport

Cristi Chivu are un început bun de mandat la Inter. Antrenorul român a preluat-o pe finalista UEFA Champions League în vară şi este lăudat pentru prestaţiile echipei din acest început de sezon.
Atât experţii din Italia, cât şi jucătorii pe care îi are sub comanda sa vorbesc la superlativ despre fostul căpitan al naţionalei României.
Cristi Chivu, comparat cu Jose Mourinho de Henrikh Mkhitaryan
Printre aceştia se numără şi Henrikh Mkhitaryan, jucător crescut de Mircea Lucescu la Şahtior. Armeanul a avut în cariera sa parte de antrenori uriaşi precum Jose Mourinho sau Jurgen Klopp.
În ceea ce îl priveşte pe “The Special One”, Mkhitaryan a fost pregătit de acesta în două rânduri, la Manchester United şi AS Roma.
Şi Cristi Chivu l-a avut ca antrenor pe portughez, chiar la Inter, atunci când nerazzurri au cucerit tripla Serie A – Coppa Italia – Champions League.
Armeanul l-a comparat pe Cristi Chivu cu Jose Mourinho şi a dezvăluit că cei doi au lucruri în comun. Henrikh Mkhitaryan apreciază faptul că antrenorul român este foarte atent la detalii şi că atmosfera din cadrul clubului este foarte plăcută:
“Chivu este similar cu Mourinho din anumite puncte de vedere. Modul în care vorbește și antrenează este interesant. Ne distrăm foarte mult la antrenamente și sunt încrezător că ne aflăm pe drumul cel bun. Chivu este foarte atent la detaliile mici care fac diferența și ne ajută să câștigăm meciurile”, a declarat Henrikh Mkhitaryan, potrivit tuttomercatoweb.com.
După pauza internaţională, Inter va avea parte de trei deplasări. Mai întâi merge pe Olimpico, pentru meciul cu AS Roma, fosta echipă a lui Chivu. La trei zile distanţă urmează deplasarea din Belgia, cu Royale Union SG din UEFA Champions League, urmând să încheie această serie de meciuri în deplasare pe Stadio Diego Armando Maradona, cu meciul împotriva campioanei en-titre din Seria A, Napoli.
Inter se află pe locul 4 după primele 6 etape din Serie A, cu 12 puncte, fiind la 3 puncte în spatele liderului Napoli. În Champions League, echipa românului se află pe acelaşi loc, după ce a câştigat primele două partide, fără să primească gol.
