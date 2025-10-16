Starul lui Inter l-a comparat pe Cristi Chivu cu Jose Mourinho: "Asta ne ajută să câştigăm meciurile" - Antena Sport

Cristi Chivu are un început bun de mandat la Inter. Antrenorul român a preluat-o pe finalista UEFA Champions League în vară şi este lăudat pentru prestaţiile echipei din acest început de sezon.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Atât experţii din Italia, cât şi jucătorii pe care îi are sub comanda sa vorbesc la superlativ despre fostul căpitan al naţionalei României.

Cristi Chivu, comparat cu Jose Mourinho de Henrikh Mkhitaryan

Printre aceştia se numără şi Henrikh Mkhitaryan, jucător crescut de Mircea Lucescu la Şahtior. Armeanul a avut în cariera sa parte de antrenori uriaşi precum Jose Mourinho sau Jurgen Klopp.

În ceea ce îl priveşte pe “The Special One”, Mkhitaryan a fost pregătit de acesta în două rânduri, la Manchester United şi AS Roma.

Şi Cristi Chivu l-a avut ca antrenor pe portughez, chiar la Inter, atunci când nerazzurri au cucerit tripla Serie A – Coppa Italia – Champions League.