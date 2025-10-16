Premier League poate suferi o modificare majoră pe plan financiar. Manchester City și United se opun - Antena Sport

Prima ligă engleză de fotbal va decide în următoarele luni dacă va introduce un plafon salarial care ar restricţiona cheltuielile salariale ale cluburilor, informează AFP.
Această propunere ar însemna că echipele ar putea cheltui pe salarii doar de cinci ori mai mult decât câştigă echipa de pe ultimul loc din Premier League din drepturile televizate şi premiile în bani.
Doi granzi se opun plafonului salarial
Dacă se ia ca referinţă sezonul 2023-2024, ultimul pentru care sunt disponibile cifre concrete, acest lucru ar însemna că echipele ar putea cheltui doar 550 de milioane de lire sterline (630 de milioane de euro), potrivit agerpres.ro.
Dar orice decizie care afectează liga necesită sprijinul a cel puţin 14 din cele 20 de cluburi din competiţie. Un exemplu recent în acest sens este cazul privind eliminarea VAR-ului în urmă cu peste un an, când 19 cluburi au votat pentru menţinerea acestuia şi doar Wolverhampton Wanderers, care a adus propunerea la masă, a susţinut eliminarea acestei tehnologii, prin urmare propunerea nu a trecut.
🚨 A controversial new ‘salary cap’ which some believe will destroy the Premier League could become a reality as early as next month.
Both Manchester clubs are known to be opposed to the system, which would run on top of new ‘squad cost ratio’ rules. Based on 2023/24 figures… pic.twitter.com/bYB4Pmso7n
— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 16, 2025
Potrivit ziarului britanic The Times, cluburi precum Manchester City şi Manchester United se opun introducerii acestui nou fair-play financiar despre care unele echipe cred că le-ar afecta competitivitatea în Europa.
