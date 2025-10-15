Gigi Becali şi Marius Lăcătuş, dialog tensionat: "Am fost un prost că am crezut în tine! Îmi eşti dator" - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali şi Marius Lăcătuş, dialog tensionat: “Am fost un prost că am crezut în tine! Îmi eşti dator”

Publicat: 15 octombrie 2025, 22:00

Gigi Becali şi Marius Lăcătuş / Colaj Profimedia & Hepta

Gigi Becali şi Marius Lăcătuş au avut o discuţie în contradictoriu miercuri seară. Totul a plecat de la o întrebare primită de patronul FCSB-ului legată de plata la negru a anumitor angajaţi.

Adrian Bumbescu a fost cel care a declarat că Gigi Becali plătea mai mulţi oameni la negru pe vremuri la FCSB, iar patronul roş-albaştrilor a recunoscut acest lucru.

Gigi Becali şi Marius Lăcătuş, dialog tensionat: “Tu chiar nu îţi aduci aminte?”

La un moment dat, Becali a spus şi că acest lucru s-a întâmplat şi cu Marius Lăcătuş, dar “Fiara” a negat vehement acest lucru, susţinând că nu a primi niciodată banii în mână.

“Eu dau pe față, nu-i nicio problemă. Tocmai asta e, că am fost un prost, dacă vrei să mergem până la capăt. Am fost un prost că am crezut în tine. Când m-am întors atunci la Steaua, ai zis că facem contractul, că găsim o variantă. Și după două luni am plecat fără bani, domnule Becali”, a spus Marius Lăcătuş, la digisport.ro.

De asemenea, Lăcătuş i-a adus aminte lui Becali că are de primit două salarii de primit de la patronul roş-albaştrilor:

Gigi Becali: “Păi, tu știi dacă am făcut sau nu! E posibil să ai contractul, nu? Bumbescu a zis că dădeam bani la negru. E adevărat. Cu tine nu știu. Dacă zici că da, e adevărat, dacă zici că nu, e tot adevărat.”

Marius Lăcătuș: “Tu chiar nu-ți aduci aminte discuția dintre noi atunci când am plecat? Că-mi ești dator cu salariile pe două luni?”

