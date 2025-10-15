Zeljko Kopic n-a ținut cont de orgolii. Antrenorul a numit jucătorul din Liga 1 pe care l-ar transfera la Dinamo - Antena Sport

Zeljko Kopic a fost prezent într-o emisiune înainte de derby-ul contra Rapidului care va avea loc duminică. În cadrul dialogului avut, tehnicianul croat a vorbit despre campania de transferuri care urmează pentru alb-roșii în vară, după care a răspuns la o întrebare interesantă: Ce jucător ar aduce din Liga 1 la Dinamo dacă nu ar exista nicio restricție?

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Kopic a numit un jucător de la marea rivală, FCSB, mai exact pe Florin Tănase. Pe lângă golgheterul dni acest sezon al campioanei en-titre, antrenorul “câinilor” l-a remarcat și pe Alexandru Mitriță, fostul fotbalist al Universității Craiova, plecat în vară la Zhejiang, în China.

Kopic l-ar aduce pe Tănase la Dinamo + Ce a spus croatul despre următorul mercato

În momentul în care a motivat alegerea lui Tănase în timpul exercițiului de imaginație, Kopic a menționat că ar putea să dea mai multe nume. Ulterior, antrenorul de 48 de ani a punctat cum vede genul de jucător cum e Tănase în raport cu echipa pentru care evoluează.

“Îmi place Tănase. Îmi place profilul lui, dar putem vorbi despre mai mulți jucători, evident… Putem discuta și despre diferența făcută anul trecut de Mitriță – genul de jucător la care trebuie să te adaptezi ca echipă, fotbalistul care poate să facă diferența“, a spus croatul pentru gsp.ro.

În ceea ce privește perioada de mercato care urmează, Kopic a anunțat încă două, trei transferuri, pentru a-și completa echipa: