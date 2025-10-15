AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 15 octombrie - Antena Sport

AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 15 octombrie, de pe as.ro.

Pe as.ro vezi ce decizie a luat FCSB după accidentarea lui Mihai Popescu. Roș-albaștrii l-au înlocuit de pe lista UEFA pe fundașul care are ruptură de ligament încrucișat.

1. Chiricheș revine

FCSB îl pune pe lista UEFA pentru meciurile din Europa League pe Vlad Chiricheș în locul lui Mihai Popescu. Fundașul s-a accidentat în România – Austria și are ruptură de ligament încrucișat anterior.

2. Olăroiu, la pământ