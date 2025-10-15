AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 15 octombrie - Antena Sport

AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 15 octombrie, de pe as.ro.
Pe as.ro vezi ce decizie a luat FCSB după accidentarea lui Mihai Popescu. Roș-albaștrii l-au înlocuit de pe lista UEFA pe fundașul care are ruptură de ligament încrucișat.
1. Chiricheș revine
FCSB îl pune pe lista UEFA pentru meciurile din Europa League pe Vlad Chiricheș în locul lui Mihai Popescu. Fundașul s-a accidentat în România – Austria și are ruptură de ligament încrucișat anterior.
2. Olăroiu, la pământ
Cosmin Olăroiu s-a declarat dezamăgit după ce a ratat calificarea directă la Mondial cu Emiratele Arabe Unite. “Am făcut prea multe greșeli”, a spus selecționerul român după eșecul contra Qatarului.
3. Motivul lui Lucescu
Pe AS.ro vezi motivul pentru care Mircea Lucescu a declarat după România – Austria că victoria este a lui. Declarația lui “Il Luce” a generat controverse după meci.
4. Victorii în Japonia
Jaqueline Cristian s-a calificat în sferturi la turneul de la Osaka și o va întâlni chiar pe Naomi Osaka, cvadrupla campioană de Grand Slam. Sorana Cîrstea a câștigat și ea împotriva lui Katie Boulter.
5. Recordul lui Messi
Leo Messi a doborât un nou record în fotbal, după ce a dat două pase decisive în amicalul Argentinei cu Puerto Rico. Decarul are acum cele mai multe assist-uri din istoria meciurilor internaționale.
