AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 15 octombrie - Antena Sport

Publicat: 15 octombrie 2025, 17:04

Vlad Chiricheș, în timpul unui antrenament / Sport Pictures

AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 15 octombrie, de pe as.ro.

Pe as.ro vezi ce decizie a luat FCSB după accidentarea lui Mihai Popescu. Roș-albaștrii l-au înlocuit de pe lista UEFA pe fundașul care are ruptură de ligament încrucișat.

1. Chiricheș revine

FCSB îl pune pe lista UEFA pentru meciurile din Europa League pe Vlad Chiricheș în locul lui Mihai Popescu. Fundașul s-a accidentat în România – Austria și are ruptură de ligament încrucișat anterior.

2. Olăroiu, la pământ

Cosmin Olăroiu s-a declarat dezamăgit după ce a ratat calificarea directă la Mondial cu Emiratele Arabe Unite. “Am făcut prea multe greșeli”, a spus selecționerul român după eșecul contra Qatarului.

3. Motivul lui Lucescu

Pe AS.ro vezi motivul pentru care Mircea Lucescu a declarat după România – Austria că victoria este a lui. Declarația lui “Il Luce” a generat controverse după meci.

Femeie de 61 de ani, înșelată cu peste 170.000 euro de un nigerian din Ilfov. Cum a abordat-o bărbatulFemeie de 61 de ani, înșelată cu peste 170.000 euro de un nigerian din Ilfov. Cum a abordat-o bărbatul
4. Victorii în Japonia

Jaqueline Cristian s-a calificat în sferturi la turneul de la Osaka și o va întâlni chiar pe Naomi Osaka, cvadrupla campioană de Grand Slam. Sorana Cîrstea a câștigat și ea împotriva lui Katie Boulter.

5. Recordul lui Messi

Leo Messi a doborât un nou record în fotbal, după ce a dat două pase decisive în amicalul Argentinei cu Puerto Rico. Decarul are acum cele mai multe assist-uri din istoria meciurilor internaționale.

