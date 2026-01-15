Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Maroc - Senegal e finala Cupei Africii pe Naţiuni - Antena Sport

Home | Fotbal | Maroc – Senegal e finala Cupei Africii pe Naţiuni

Maroc – Senegal e finala Cupei Africii pe Naţiuni

Dan Roșu Publicat: 15 ianuarie 2026, 8:36

Comentarii
Maroc – Senegal e finala Cupei Africii pe Naţiuni

Bono a dus-o pe Maroc în finala Cupei Africii pe Naţiuni - Profimedia Images

Maroc a învins miercuri seara, la Rabat, naţionala Nigeriei, scor 4-3 după penaltyuri, şi s-a calificat în finala Cupei Africii pe Naţiuni, unde va înfrunta Senegal.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La Rabat, pe Moulay Hassan Stadium, ţara gazdă, Maroc, a înfruntat o echipă care în urmă cu doar câteva zile ameninţa că nu se va prezenta la meci, dacă Federaţia Nigeriană nu plătea bonusurile promise.

Maroc – Senegal e finala Cupei Africii pe Naţiuni

Prima repriză nu a fost una spectaculoasă, Hakimi trimiţând puţin pe lângă poartă, din lovitură liberă, în minutul 35. Portarul nigerian Nwabali a salvat apoi cu o paradă superbă, în minutul 40, la şutul lui Saibari, intervenind excelent şi în minutul 52, la Ezzalzouli.

A fost însă 0-0 după 90 de minute şi s-a intrat în reprizele de prelungiri. Lovitura de cap a lui Aguerd a lovit bara, în minutul 93, şi cam atât. Scor alb pe tabelă după 120 de minute, astfel încât meciul s-a decis la lovituri de departajare.

El Aynaoui a marcat primul pentru Maroc, apoi Onuachu a egalat, iar portarul Nwabali a scos şutul lui Igamane. A rămas însă 1-1, pentru că Bono a apărat lovitura lui Chukwueze. Ben Seghir a transformat pentru marocani şi Dele-Bashiru a egalat. Hakimi a readus gazdele în avantaj, 3-2, iar Bono a apărat la Onyemaechi. En-Nesyri nu a ratat de la punctul cu var înscriind lovitura decisivă şi Maroc s-a calificat în finală cu 4-2 după lovituri de departajare.

Reclamă
Reclamă

Finala Cupei Africii pe Naţiuni dintre Senegal şi Maroc va avea loc duminică, de la ora 21:00.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va mai lua Real Madrid vreun trofeu în acest sezon după despărţirea de Xabi Alonso?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Concedieri şi tăieri de sporuri la instituţiile centrale. Vor fi mai puţini poliţişti locali
Observator
Concedieri şi tăieri de sporuri la instituţiile centrale. Vor fi mai puţini poliţişti locali
Se ascute lupta pentru putere în PNL. Premierul Bolojan ar viza schimbarea oamenilor lui Thuma din conducerea filialelor liberale din București
Fanatik.ro
Se ascute lupta pentru putere în PNL. Premierul Bolojan ar viza schimbarea oamenilor lui Thuma din conducerea filialelor liberale din București
8:26
Jaqueline Cristian, Gabriela Ruse şi Sorana Cîrstea şi-au aflat adversarele din primul tur de la Australian Open
8:21
Nota primită de Cristi Chivu pentru Inter – Lecce. “Culege roadele acestei mișcări curajoase”
8:20
Jefte Betancor a distrus-o în prelungiri pe Real Madrid: “Visam de când eram mic la așa ceva”
8:05
Jaqueline Cristian, eliminată în sferturi la Adelaide după un meci de peste 3 ore
0:05
Șoc în Cupa Spaniei: Real Madrid, eliminată de o divizionară secundă! Fostul jucător din Liga 1 a reușit „dubla” în prelungiri
23:42 14 ian.
Inter – Lecce 1-0. Echipa lui Cristi Chivu profită de remiza lui Napoli şi se distanţează în clasament. Esposito a adus victoria
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Tottenham, transfer de 40 de milioane 2 UPDATECe rol va avea Ilie Dumitrescu la FRF. În ce proiect se implică. A fost prezentat oficial 3 Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii” 4 Lovitură pentru FCSB. Un jucător s-a accidentat și a părăsit de urgență cantonamentul din Antalya 5 Lovitură pentru Mihai Rotaru şi Universitatea Craiova. Transferul a fost anunţat oficial 6 Jaqueline Cristian, încă o victorie senzaţională la Adelaide. Şi-a distrus adversara în setul 2
Citește și
Cele mai citite
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasăCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”
Mirel Rădoi revine pe bancă! Lovitură de proporții dată de fostul tehnician al CraioveiMirel Rădoi revine pe bancă! Lovitură de proporții dată de fostul tehnician al Craiovei
Gigi Becali face transferul iernii în fotbalul românesc. Adrian Şut pleacă de la FCSBGigi Becali face transferul iernii în fotbalul românesc. Adrian Şut pleacă de la FCSB