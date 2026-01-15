Maroc - Senegal e finala Cupei Africii pe Naţiuni - Antena Sport

Maroc a învins miercuri seara, la Rabat, naţionala Nigeriei, scor 4-3 după penaltyuri, şi s-a calificat în finala Cupei Africii pe Naţiuni, unde va înfrunta Senegal.

La Rabat, pe Moulay Hassan Stadium, ţara gazdă, Maroc, a înfruntat o echipă care în urmă cu doar câteva zile ameninţa că nu se va prezenta la meci, dacă Federaţia Nigeriană nu plătea bonusurile promise.

Maroc – Senegal e finala Cupei Africii pe Naţiuni

Prima repriză nu a fost una spectaculoasă, Hakimi trimiţând puţin pe lângă poartă, din lovitură liberă, în minutul 35. Portarul nigerian Nwabali a salvat apoi cu o paradă superbă, în minutul 40, la şutul lui Saibari, intervenind excelent şi în minutul 52, la Ezzalzouli.

A fost însă 0-0 după 90 de minute şi s-a intrat în reprizele de prelungiri. Lovitura de cap a lui Aguerd a lovit bara, în minutul 93, şi cam atât. Scor alb pe tabelă după 120 de minute, astfel încât meciul s-a decis la lovituri de departajare.

El Aynaoui a marcat primul pentru Maroc, apoi Onuachu a egalat, iar portarul Nwabali a scos şutul lui Igamane. A rămas însă 1-1, pentru că Bono a apărat lovitura lui Chukwueze. Ben Seghir a transformat pentru marocani şi Dele-Bashiru a egalat. Hakimi a readus gazdele în avantaj, 3-2, iar Bono a apărat la Onyemaechi. En-Nesyri nu a ratat de la punctul cu var înscriind lovitura decisivă şi Maroc s-a calificat în finală cu 4-2 după lovituri de departajare.