Mirel Rădoi schimbă sistemul la FCSB. Cu cine va juca în atac. Gigi Becali a dat informaţiile - Antena Sport

Mirel Rădoi vine cu o primă schimbare importantă la FCSB! Antrenorul de 44 de ani al roş-albaştrilor va folosi un nou sistem, înlocuind 4-3-3 cu 4-4-2.
Gigi Becali susţine că a vorbit deja cu finul său pe seama acestui subiect şi că în atac, lângă Daniel Bîrligea, vor exista variantele Miculescu şi Thiam. Mai mult, jucătorul U21 va fi portarul Matei Popa.
Mirel Rădoi va juca 4-4-2 la FCSB
“El vede un sistem 4-4-2. Eu de patru-cinci luni tot spun asta, i-am spus și lui Mihai Stoica, mie îmi place sistemul acela. Eu singurul sistem pe care îl înțeleg este 4-4-3, în rest altul eu nu îl înțeleg. Dacă mă pui acum pe mine să joc în 4-4-2, eu joc cu patru fundași, patru mijlocași și doi atacanți.
Calitățile lor și ce trebuie să aibă mijlocașii din centru sau din benzi nu îmi dau seama bine. După va schimba în 4-3-3, 4-3-1-2. Cu David Miculescu atacant o vede el sau cu Thiam, dar m-a întrebat ce a jucat Thiam aseară cu U Cluj. I-am zis că în bandă. Mi-a zis că este greșit. Mi-a mai spus că Thiam este doar atacant.
I-am zis că vreau să știu cum vede el lucrurile. El știe echipa asta. L-am întrebat cum ar vedea, ceilalți îl vor ajuta pe el. Mi-a zis: «Bă, nașule, vin și în contextul în care pot ajuta echipa națională». I-am zis că nu mă interesează. Mi-a spus că sunt șase jucători acolo care pot fi convocați, avem barajul cu Turcia.
Nu mi-a zis că vrea să îl readucă în prim-plan pe George Popescu. Ori portar, ori fundaș U21 am zis eu. El a zis că este logic. Nu a greșit copilul acesta (Matei Popa). Probabil o să greșească, dar dacă și-a făcut treaba bine până acum, nu este logic să avem avantajul acesta?”, a spus Becali, citat de digisport.ro.
Mirel Rădoi vine marţi la FCSB
Mirel Rădoi i-a cerut deja lui Mihai Stoica cifrele jucătorilor din acest sezon şi marţi va veni la baza din Berceni, alături de fiul său, Denis, care va fi analist.
“Două luni, nu vrea niciun ban. Aşa mi-a zis. După aceea, după ce salvăm ce e de salvat. După aceea, facem contract din vară. El va face tot ce vrea el. Nu dau afară oameni, nici el nu face asta. Nu are pe cine să dea afară. Să facă ce vrea el şi gata.
Nu vrea omul nicio prezentare. A zis că vine să mă ajute că sunt doar două luni şi jumătate. Nici nu ne-am întâlnit. Marţi va veni, luni e refacere. ei doi vin de la Cluj. Marţi începe treaba”, a spus Becali, în exclusivitate pentru Antena Sport.
- Reacţia Jandarmeriei Capitalei după greşeala incredibilă de pe Giuleşti: “A fost acţionat accidental un pulverizator”
- Suporterii Universității Craiova nu l-au iertat! Inamicul oltenilor după fluierul final al derby-ului cu Rapid
- Gigi Becali anunţă o maşinărie uriaşă la FCSB, cu Mirel Rădoi şi Adi Ilie. “Meme a pregătit biroul”
- Tudor Băluţă a aflat la interviu de venirea lui Mirel Rădoi la FCSB. Ce a putut spune
- “Simt că putem să fim campioni”. Alex Dobre, declarație de luptă după Rapid – Universitatea Craiova 1-1