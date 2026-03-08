Mirel Rădoi schimbă sistemul la FCSB. Cu cine va juca în atac. Gigi Becali a dat informaţiile - Antena Sport

Mirel Rădoi vine cu o primă schimbare importantă la FCSB! Antrenorul de 44 de ani al roş-albaştrilor va folosi un nou sistem, înlocuind 4-3-3 cu 4-4-2.

Gigi Becali susţine că a vorbit deja cu finul său pe seama acestui subiect şi că în atac, lângă Daniel Bîrligea, vor exista variantele Miculescu şi Thiam. Mai mult, jucătorul U21 va fi portarul Matei Popa.

Mirel Rădoi va juca 4-4-2 la FCSB

“El vede un sistem 4-4-2. Eu de patru-cinci luni tot spun asta, i-am spus și lui Mihai Stoica, mie îmi place sistemul acela. Eu singurul sistem pe care îl înțeleg este 4-4-3, în rest altul eu nu îl înțeleg. Dacă mă pui acum pe mine să joc în 4-4-2, eu joc cu patru fundași, patru mijlocași și doi atacanți.

Calitățile lor și ce trebuie să aibă mijlocașii din centru sau din benzi nu îmi dau seama bine. După va schimba în 4-3-3, 4-3-1-2. Cu David Miculescu atacant o vede el sau cu Thiam, dar m-a întrebat ce a jucat Thiam aseară cu U Cluj. I-am zis că în bandă. Mi-a zis că este greșit. Mi-a mai spus că Thiam este doar atacant.

I-am zis că vreau să știu cum vede el lucrurile. El știe echipa asta. L-am întrebat cum ar vedea, ceilalți îl vor ajuta pe el. Mi-a zis: «Bă, nașule, vin și în contextul în care pot ajuta echipa națională». I-am zis că nu mă interesează. Mi-a spus că sunt șase jucători acolo care pot fi convocați, avem barajul cu Turcia.