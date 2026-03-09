Adi Ilie critică deja strategia lui Gigi Becali: "Mirel Rădoi, două luni? Prea puțin! Totul este făcut pe grabă" - Antena Sport

Închide meniul
Adi Ilie critică deja strategia lui Gigi Becali: “Mirel Rădoi, două luni? Prea puțin! Totul este făcut pe grabă”

Radu Constantin Publicat: 9 martie 2026, 11:18

Adrian Ilie şi Gigi Becali/ AntenaSport, Profimedia

Adi Ilie a fost ofertat să facă parte din staff-ul FCSB-ului şi urmează să dea un răspuns. Până să-şi dea acordul, fostul component al naţionalei României critică numirea lui Mirel Rădoi pe o perioadă scurtă, de două luni.

“Mie mi se pare că pentru două luni este prea puțin, la ce se vorbește. (n.r. de ce ți se pare surprinzător?) Dacă tot se pregătește pentru Conference League sau pentru achiziționarea de jucători, nu cred că trebuie să pui doar două luni de zile. După această perioadă, faci achiziții, o să vină alt antrenor, atunci poate să joace alt sistem. Este foarte dificil. Totul este făcut pe grabă, mi se pare mie”, a spus Ilie, pentru Fanatik.ro.

Totuşi, “Cobra” consideră că Mirel Rădoi “era omul cel mai potrivit în acest moment să liniștească totul”.

Adi Ilie crede că ar trebui ca Mirel Rădoi să fie lăsat să antreneze la FCSB cel puţin doi ani.

“De acum încolo, strategia celor de la FCSB ar trebui să fie pe 2 ani și jumătate. Cu antrenor, cu jucători. În acest an nu poți să atingi decât Conference League. Apoi, poți să câștigi campionatul, să ai baraj de Champions League. Trebuie un mandat de doi ani și jumătate”, a mai spus fostul atacant pentru sursa menţionată.

