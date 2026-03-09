"Am vorbit cu Pițurcă". Gigi Becali a făcut schimbarea pe bancă după ce a discutat cu el - Antena Sport

Închide meniul
“Am vorbit cu Pițurcă”. Gigi Becali a făcut schimbarea pe bancă după ce a discutat cu el

Radu Constantin Publicat: 9 martie 2026, 10:21

Mirel Rădoi a ajuns antrenor la FCSB, după ce Elias Charalambous și Mihai Pintilii şi-au dat demisia. Gigi Becali a spus că a vorbit şi cu Victor Piţurcă, fostul selecţioner al României, fără să ofere mai multe detalii despre ce discuţii au purtat. Interesant este că cei doi nu mai erau în relaţii bune, iar Piţurcă este un susţinător al CS Steaua, acolo unde spunea că în viitor se vede manager!

Ce a declarat Gigi Becali? Anunţul despre discuţia cu Victor Piţurcă a fost făcut în contextul numirii lui Mirel Rădoi.

“Trebuie o cotitură, o nouă eră. Nu mai merge cu instinct și heirup. Eu când mai râd cu voi, mai glumesc cu voi. Am vorbit acum o săptămână și cu Pițurcă. Acum este o situație, poate așa a vrut Dumnezeu și mi-a zis că nu mai pot să fac eu. Nu mă mai cert cu nimeni. Omul uită și trece și peste supărare. Dacă nu am ierta, atunci nu am mai avea bucuria în suflet.

Da. Am vorbit doar la telefon și a zis că e vorba de ajutor, că vine, ajută, nu are rost să discutăm de bani, că nu vrea bani, vine să ajute, ajutorul nu e pe bani. El a zis, nu eu. Nu a impus nicio condiție. Aia știa. Tot, numai el. Am zis hai să vedem în astea trei luni, să vedem cum mă acomodez și eu. Mi-am dat seama că trebuie o cotitură, o nouă eră. Nu mai merge cu instinct.

MM deja a făcut biroul, vor pune monitorul, vor fi 4-5 oameni. El deja s-a înțeles cu MM. Da, o să fie și Adrian Ilie, să se înțeleagă ei, ei vor face tot”, a spus Gigi Becali în direct la Digi Sport.

Ca jucător, Victor Piţurcă a cucerit Cupa Campionilor Europeni şi Supercupa Europei cu Steaua. Piţurcă a câştigat 5 campionate cu Steaua şi 4 Cupe ale României. Ca antrenor, Piţurcă a luat un titlu cu Steaua în 2001. A mai cucerit Cupa României în 1992 când era pe banca roş-albaştrilor şi o Supercupă a României, în 2001, în anul în care a luat titlul cu Steaua.

