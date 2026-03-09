Imagini şocante în Brazilia! 23 de cartonaşe roşii, după ce jucătorii şi-au cărat pumni şi picioare pe teren - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 9 martie 2026, 10:46

Bătaie în Cruzeiro - Atletico Mineiro / Captură X

Finala campionatului statului Minas Gerais dintre Cruzeiro şi Atlético Mineiro (1-0) a fost marcată de o încăierare violentă între jucătorii ambelor echipe, în urma unei confruntări fizice între un portar şi un atacant. 23 de jucători au fost sancţionaţi după meci.

Cruzeiro a câştigat duminică seară campionatul statului Minas Gerais (Brazilia) împotriva lui Atletico Mineiro (1-0) într-o atmosferă tensionată. O încăierare violentă a izbucnit între jucătorii ambelor echipe cu treizeci de secunde rămase din prelungiri, după o încăierare între atacantul lui Cruzeiro, Christian, şi portarul lui Atletico Mineiro, Everson.

23 de cartonaşe roşii, după o bătaie generală în Brazilia

Furios că adversarul său l-a faultat, Everson a aplicat mai multe lovituri cu genunchiul în timp ce se afla la pământ.

Acest lucru a stârnit o reacţie furioasă a jucătorilor lui Cruzeiro, care s-au grăbit pe teren pentru a riposta. Lucas Romero şi Junior Alonso l-au lovit cu piciorul în partea superioară a corpului, în timp ce Matheus Henrique l-a lovit cu mâna dreaptă.

Christian l-a atacat şi pe Lyanco. Mult mai mult decât luptele văzute uneori pe teren, de data aceasta confruntarea s-a transformat într-un meci de box.

Starul brazilian, Hulk (39 de ani), a fost lovit de Lucas Villalba şi a ripostat şi el cu lovituri puternice, în special împotriva mijlocaşului Lucas Romero.

Forţele de securitate ale ambelor echipe şi poliţia militară au intervenit pentru a încerca să oprească încăierarea. După o întrerupere de zece minute, meciul s-a putut încheia în mijlocul unei mari confuzii, iar iniţial, niciun jucător nu a fost eliminat, potrivit Globo Esporte. Cu toate acestea, după meci, raportul arbitrului a enumerat în cele din urmă 23 de eliminări: 11 pentru Atletico Mineiro (inclusiv Hulk şi Renan Lodi) şi 12 pentru Cruzeiro (inclusiv fostul jucător al lui Marseille, Gerson).

După meci, Hulk şi-a cerut scuze pentru ieşirea sa, deplângând în acelaşi timp lipsa de calm a arbitrului. „L-am avertizat pe arbitru de la începutul meciului că lucrurile vor deveni urâte”, a declarat fostul jucător al lui FC Porto pentru Globo Esporte. „I-a lipsit caracterul. Dacă a trebuit să elimine unul, doi sau chiar trei jucători, ar fi trebuit să o facă! I-a fost frică să arbitreze finala. Dar nu are personalitate.”

Atacantul regretă că şi-a pierdut cumpătul în timp ce îşi apăra coechipierii. „Nu-mi amintesc să fi participat vreodată la vreun act de violenţă în timpul unui meci de fotbal”, a spus el după meci. „Nu mă voi obosi niciodată să-mi cer scuze. Încercăm să liniştim lucrurile, dar când eşti furios, când vezi un coechipier atacat, reacţionezi instinctiv. Dar s-ar fi putut evita.”

