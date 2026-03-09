Închide meniul
Verdictul specialistului după penalty-ul cerut de Chivu şi Inter în prelungirile derby-ului cu Milan - Antena Sport

Verdictul specialistului după penalty-ul cerut de Chivu şi Inter în prelungirile derby-ului cu Milan

Verdictul specialistului după penalty-ul cerut de Chivu şi Inter în prelungirile derby-ului cu Milan

Dan Roșu Publicat: 9 martie 2026, 11:00

Verdictul specialistului după penalty-ul cerut de Chivu şi Inter în prelungirile derby-ului cu Milan

Milan - Inter 1-0 - Profimedia Images

Finalul derby-ului dintre Milan şi Inter (1-0) a fost unul încins, iar nerazzurrii au cerut penalty la un henţ comis în careu de Samuele Ricci. VAR a decis că nu este cazul de lovitură de la 11 metri, iar “diavolii” sunt acum la 7 puncte de lider.

Daniele Doveri nu a fost chemat să vadă faza cu ajutorul VAR, acesta fiind lucrul pe care un fost mare arbitru italian, Mauro Bergonzi, l-a scos în evidenţă. O asemenea decizie, într-un asemenea moment nu trebuia luată fără ca Doveri să ajungă la monitor, susţine Bergonzi.

Verdictul specialistului după penalty-ul cerut de Chivu şi Inter

“Există posibilitatea să fie henţ la Ricci. Arbitrul are câmpul vizual blocat şi nu poate vedea absolut nimic. Uitaţi-vă la mâna dreaptă a lui Ricci. Nu se aştepta să vină mingea spre el. A făcut tot posibilul să mişte mâna, dar a lovit clar mingea.

Nu accept ca o asemenea fază să fie decisă de VAR. Doveri trebuia să fie chemat la monitor, este cel mai experimentat, cel mai puternic, dar nu a văzut faza de pe teren. Când o vezi, părerea mea este că e penalty.

Nu e corect că îl ai pe Doveri pe teren, care e cel mai bun, şi să nu îl chemi să vadă faza. Dacă decide el că nu e penalty, asta e”, a spus Mauro Bergonzi, citat de Domenica Sportiva.

Cu 10 etape rămase de disputate din acest sezon de Serie A, Inter e pe primul loc, cu 67 de puncte. Milan e pe 2, cu 60 de puncte, iar podiumul e completat de Napoli, cu 56 de puncte.

