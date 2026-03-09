Gigi Becali, întâlnire decisivă cu Mirel Rădoi: "Trebuie să mă consult la căpăţână!" Obiectivul la FCSB - Antena Sport

Gigi Becali a anunţat că se va întâlni luni cu Mirel Rădoi, pentru a avea ultimele discuţii înainte ca antrenorul de 44 de ani să înceapă al doilea său mandat la FCSB.

Becali susţine că obiectivul lui Rădoi va fi câştigarea barajului pentru Conference League, acolo unde speră să nu dea peste Universitatea Craiova, echipa pe care o consideră cea mai bună din Liga 1.

Gigi Becali se vede luni cu Mirel Rădoi

“Mă voi întâlni cu Mirel Rădoi astăzi (n.r. luni). Până acum am vorbit la telefon, să stabilim nişte lucruri. Să vedem dacă vrea. Să facem o consultaţie, vii două luni şi jumătate sau trei… Să vedem, pot aşa?

Nu ştiu dacă pot eu. Trebuie să mă consult la căpăţână. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume: «Finule, hai să vedem! Să o scoatem la capăt acum. Ajută-mă astea trei luni ca să rezolv treaba!».

Şi cred că o să rezolve. Echipa are valoare. El o scoate, de scos. Singurul lucru, depinde cu cine jucăm meciul de baraj. Dacă o să jucăm cu Craiova meciul de baraj va fi greu de scos.