“Mi-a zis: «Dar ce faci, te droghezi?»”. Gică Popescu, poveste fabuloasă cu Gică Hagi la Galatasaray

Gică Popescu a povestit recent un episod din cariera sa de fotbalist care i-a rămas întipărit în minte. În perioada în care fundașul evolua la Galatasaray și era coleg cu Gică Hagi, “Baciul” susține că se afla într-o formă foarte bună din punct de vedere fizic, aspect ce l-a uimit total și pe “Rege”.

Gică Hagi și Gică Popescu au împărțit vestiarul în cariera lor în patru ipostaze diferite: la Steaua, Barcelona, Galatasaray și evident, la echipa națională a României. Deși cu siguranță cele mai frumoase amintiri le au din perioada în care evoluau sub “tricolor”, fostul fundaș central a venit cu o poveste interesantă de când ambii jucau în Turcia.

Forma fizică a lui Gică Popescu l-a uluit pe Gică Hagi

Hagi se afla la Galata din 1996, după plecarea de la Barcelona, în timp ce Popescu a ajuns acolo la un an distanță tot de pe Camp Nou. Ambii și-au încheiat parcursul din “țara semilunii” în 2001, fundașul continuându-și cariera la Lecce, în timp ce “Regele” s-a retras. În plus, în sezonul 2000/01, la Istanbul și-a făcut apariția și Mircea Lucescu.

Deși se afla pe finalul carierei sale, Gică Popescu se afla într-o formă fizică extrem de bună, iar asta l-a făcut pe Hagi să își pună întrebări extrem de grave, precum ideea că fundașul s-ar fi drogat. În plus, “Baciul” a povestit și cât de riguros era Mircea Lucescu la ședințele de pregătire ale meciurilor.

“Ca profil de jucător, eu am fost cu fizic puternic, dar niciodată în cariera mea nu m-am simțit fizic atât de bine ca atunci când am fost antrenat de Mircea Lucescu. Și aveam 33 de ani atunci.