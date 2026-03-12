Home | Fotbal | “Mi-a zis: «Dar ce faci, te droghezi?»”. Gică Popescu, poveste fabuloasă cu Gică Hagi la Galatasaray

"Mi-a zis: «Dar ce faci, te droghezi?»". Gică Popescu, poveste fabuloasă cu Gică Hagi la Galatasaray

Publicat: 12 martie 2026, 19:23

Mi-a zis: «Dar ce faci, te droghezi?». Gică Popescu, poveste fabuloasă cu Gică Hagi la Galatasaray

Gică Popescu și Gică Hagi, în timpul unei festivități / Sport Pictures

Gică Popescu a povestit recent un episod din cariera sa de fotbalist care i-a rămas întipărit în minte. În perioada în care fundașul evolua la Galatasaray și era coleg cu Gică Hagi, “Baciul” susține că se afla într-o formă foarte bună din punct de vedere fizic, aspect ce l-a uimit total și pe “Rege”.

Gică Hagi și Gică Popescu au împărțit vestiarul în cariera lor în patru ipostaze diferite: la Steaua, Barcelona, Galatasaray și evident, la echipa națională a României. Deși cu siguranță cele mai frumoase amintiri le au din perioada în care evoluau sub “tricolor”, fostul fundaș central a venit cu o poveste interesantă de când ambii jucau în Turcia.

Forma fizică a lui Gică Popescu l-a uluit pe Gică Hagi

Hagi se afla la Galata din 1996, după plecarea de la Barcelona, în timp ce Popescu a ajuns acolo la un an distanță tot de pe Camp Nou. Ambii și-au încheiat parcursul din “țara semilunii” în 2001, fundașul continuându-și cariera la Lecce, în timp ce “Regele” s-a retras. În plus, în sezonul 2000/01, la Istanbul și-a făcut apariția și Mircea Lucescu.

Deși se afla pe finalul carierei sale, Gică Popescu se afla într-o formă fizică extrem de bună, iar asta l-a făcut pe Hagi să își pună întrebări extrem de grave, precum ideea că fundașul s-ar fi drogat. În plus, “Baciul” a povestit și cât de riguros era Mircea Lucescu la ședințele de pregătire ale meciurilor.

Ca profil de jucător, eu am fost cu fizic puternic, dar niciodată în cariera mea nu m-am simțit fizic atât de bine ca atunci când am fost antrenat de Mircea Lucescu. Și aveam 33 de ani atunci.

Îmi aduc aminte că la un antrenament a venit Gică Hagi și mi-a zis: «Dar ce faci, te droghezi? Ești incredibil, nu ai fost niciodată așa!». Zburam, nu atingeam terenul. Lucra senzațional Lucescu. Și încă un lucru pe care îl făcea și cred că-l face și acum la fel de bine.

Indiferent cu cine jucam, indiferent de nivelul adversarului, pregătea meciul de parcă jucam mereu cu Fener. Și noi ziceam: «Nea Mircea, jucăm cu ultima clasată!». Ședință jumătate de oră. Cu video, cu tot… Iar colegii noștri turci care nu făcuseră cu Fatih Terim așa ceva, înnebuneau. Nu lăsa niciun element care să nu fie pus la punct“, a povestit Gică Popescu, potrivit digisport.ro.

