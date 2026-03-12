Home | Fotbal | Conference League | Celje – AEK Atena 0-1. Răzvan Marin, pasă de gol. Andrei Raţiu, cu un pas în sferturile Conference League
Andrei Nicolae Publicat: 12 martie 2026, 22:00

Răzvan Marin, în timpul unui meci / Profimedia

Acțiunea europeană continua și în ziua de joi, după ce marți și miercuri Liga Campionilor a oferit meciuri spectaculoase. Astăzi urmează să se dispute meciurile din prima manșă ale optimilor de finală atât în Europa League, cât și în Conference League, în competiția din urmă fiind angrenați nu mai puțin de trei jucători de națională.

Toate cele opt meciuri din prima manșă a optimilor Conference League vor fi acoperite în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

Celje – AEK Atena LIVE SCORE

  • Celje – AEK Atena 0-1 (Varga 3′)
  • Crystal Palace – AEK Larnaca
  • Fiorentina – Rakow
  • Sigma Olomouc – Mainz

Samsunspor – Rayo Vallecano 1-3

  • Alkmaar – Sparta Praga 2-1 (Parrott 29′, 87′ / Vojta 50′)
  • Lech Poznan – Șahtior Donețk 1-3 (Ishak  70′ / Marion Gomes 36′, Newerton 48′, Silva 85′)
  • Rijeka – Strasbourg 1-2 (Panichelli 2′, Godo 72′ )
  • Samsunspor – Rayo Vallecano 1-3 (Marius 21′ / Alemao 15′, Garcia 40′, Alemao 78′)

La fel ca în Europa League, programul UECL e împărțit în două, patru meciuri urmând să se dispute de la 19:45 și alte patru de la ora 22:00. Din prima serie de partide face parte și duelul lui Rayo Vallecano, echipa pentru care evoluează Andrei Rațiu, contra turcilor de la Samsunspor.

Formația fundașului dreapta a încheiat pe locul 5 faza grupei, în timp ce echipa din “țara semilunii” s-a clasat pe 12. Rațiu și colegii săi vin după un egal cu Sevilla, în timp ce Samsunspor a fost învinsă cu 3-2 de Fenerbahce.

De la 22:00 intră în acțiune alți doi români, Răzvan Marin, care o întâlnește cu AEK Aetena pe Celje, dar și Bogdan Racovițan, care o înfruntă alături de Rakow pe Fiorentina. Echipele celor doi români au fost printre cele mai bune în această stagiune de UECL, polonezii terminând pe 2, iar grecii pe 3.

Programul optimilor din Conference League | Manșa tur

  • Alkmaar – Sparta Praga, ora 19:45
  • Lech Poznan – Șahtior Donețk, ora 19:45
  • Rijeka – Strasbourg, ora 19:45
  • Samsunspor – Rayo Vallecano, ora 19:45
  • Celje – AEK Atena, ora 22:00
  • Crystal Palace – AEK Larnaca, ora 22:00
  • Fiorentina – Rakow, ora 22:00
  • Sigma Olomouc – Mainz, ora 22:00
22:01

LIVE SCOREIonuț Radu, titular în Celta Vigo – Olympique Lyon 0-0. Primele rezultate ale serii în Europa League
21:59

Șansa minusculă pe care o avea hat-trick-ul lui Valverde. E la fel de probabil să vezi aurora boreală din Spania
21:52

Mihai Stoica a răspuns la întrebarea la care Gigi Becali nu a ştiut să răspundă: “Au rămas în club”
21:06

David Villa revine în fotbal! Funcția pe care o va ocupa cel mai bun marcator din istoria naționalei Spaniei
20:49

VideoJurnal Antena Sport | Vara transferurilor la FCSB
20:47

VideoJurnal Antena Sport | Are viteza în sânge
