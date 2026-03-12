Celje – AEK Atena 0-1. Răzvan Marin, pasă de gol. Andrei Raţiu, cu un pas în sferturile Conference League

Acțiunea europeană continua și în ziua de joi, după ce marți și miercuri Liga Campionilor a oferit meciuri spectaculoase. Astăzi urmează să se dispute meciurile din prima manșă ale optimilor de finală atât în Europa League, cât și în Conference League, în competiția din urmă fiind angrenați nu mai puțin de trei jucători de națională.

Celje – AEK Atena LIVE SCORE

Celje – AEK Atena 0-1 (Varga 3′)

Crystal Palace – AEK Larnaca

Fiorentina – Rakow

Sigma Olomouc – Mainz

Samsunspor – Rayo Vallecano 1-3

Alkmaar – Sparta Praga 2-1 (Parrott 29′, 87′ / Vojta 50′)

Lech Poznan – Șahtior Donețk 1-3 (Ishak 70′ / Marion Gomes 36′, Newerton 48′, Silva 85′)

Rijeka – Strasbourg 1-2 (Panichelli 2′, Godo 72′ )

La fel ca în Europa League, programul UECL e împărțit în două, patru meciuri urmând să se dispute de la 19:45 și alte patru de la ora 22:00. Din prima serie de partide face parte și duelul lui Rayo Vallecano, echipa pentru care evoluează Andrei Rațiu, contra turcilor de la Samsunspor.

Formația fundașului dreapta a încheiat pe locul 5 faza grupei, în timp ce echipa din “țara semilunii” s-a clasat pe 12. Rațiu și colegii săi vin după un egal cu Sevilla, în timp ce Samsunspor a fost învinsă cu 3-2 de Fenerbahce.

De la 22:00 intră în acțiune alți doi români, Răzvan Marin, care o întâlnește cu AEK Aetena pe Celje, dar și Bogdan Racovițan, care o înfruntă alături de Rakow pe Fiorentina. Echipele celor doi români au fost printre cele mai bune în această stagiune de UECL, polonezii terminând pe 2, iar grecii pe 3.