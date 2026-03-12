„O rază de bucurie pentru o națiune în suferință!” Ce scria presa lumii după România – Argentina 1-1, la Mondialul din 1990

Pe 18 iunie 1990, România reușea un egal cât o victorie, 1-1, în fața Argentinei lui Diego Maradona, la Campionatul Mondial din Italia. La Napoli, pe stadionul San Paolo, „tricolorii” marcau prin Gabi Balint, în minutul 68, după ce sud-americanii deschiseseră scorul prin Pedro Monzón, în minutul 62.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Rezultatul o califica pe România în optimile turneului, de pe locul al doilea în grupa B. Camerun, cu două victorii și patru puncte (încă se dădeau două puncte la victorie), câștiga grupa, în timp ce „tricolorii”, cu trei (o victorie, un egal și un eșec) veneau imediat în spatele africanilor. Argentina, cu același număr de puncte ca ai noștri, încheia abia pe trei, dar se califica în optimi și avea chiar să joace finala.

New York Times, după meci: „O rază de bucurie pentru o națiune în suferință!”

Egalul, unul uriaș pentru România lui Emeric Ienei, a avut ecou important în presa internațională a vremurilor, mai ales că țara noastră traversa perioada post revoluție, dar tocmai trecuse și prin Mineriada din 13-15 iunie 1990.

„O rază de bucurie pentru o națiune în suferință”, scria ediția din 19 iunie 1990 a publicației New York Times. „Jucând un meci în timp ce țara lor tulburată trecea printr-o și mai mare agitație, românii și-au asigurat locul secund în grupă. ‘Acesta e un moment istoric pentru noi, pentru că până acum nu ne-am calificat niciodată în faza eliminatorie’, a declarat selecționerul Emeric Ienei”, mai nota sursa citată.

„Pentru câteva minute periculoase, România a fost la un pas de a fi eliminată, dar Gabi Balint a marcat, cu capul, un gol care a adus egalarea și calificarea românilor în turul următor. Argentina va fi și ea acolo”, au mai scris jurnaliștii americani.