Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali, libertate totală pentru Mirel Rădoi: “Fă ce vrei, finule”. Ce a spus despre sistemul FCSB-ului

Gigi Becali, libertate totală pentru Mirel Rădoi: “Fă ce vrei, finule”. Ce a spus despre sistemul FCSB-ului

Alex Masgras Publicat: 12 martie 2026, 19:29

Comentarii
Gigi Becali, libertate totală pentru Mirel Rădoi: Fă ce vrei, finule. Ce a spus despre sistemul FCSB-ului

Gigi Becali / Antena Sport

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a vorbit din nou despre venirea lui Mirel Rădoi. Chiar dacă patronul roş-albaştrilor anunţase că nu va mai vorbi în public după ce echipa sa a ratat calificarea în play-out, acesta a ţinut să intre în direct şi să anunţe că nu discută cu noul antrenor al roş-albaştrilor despre echipă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Întrebat dacă noul sistem de la FCSB este 4-4-2, Becali a dezvăluit că a avut o singură discuţie despre sistem cu Rădoi, atunci când au vorbit la telefon prima oară. Ulterior, când cei doi s-au întâlnit faţă în faţă şi au bătut palma, au discutat despre alte lucruri.

Gigi Becali, libertate totală pentru Mirel Rădoi: “Fă ce vrei, finule”

Becali că nu are nicio treabă cu lucrurile pe care le face Rădoi la antrenamente şi la meciuri şi că are încredere totală în finul său, în condiţiile în care antrenorul FCSB-ului petrece toată ziua la baza de antrenament. Mai mult, patronul roş-albaştrilor este convins că Rădoi poate duce echipa în preliminariile Conference League:

“(n.r. e 4-4-2 sistemul?) Nu ştiu, nu mă pricep. Habar nu am. Eu ştiu doar 4-3-3. Dacă nu ştiu, ce să zic? Nu sunt specialist. Ce făceam, făceam din instinct. Nici nu am vorbit cu Mirel, ştiu că vine dimineaţa şi pleacă seara. Ce face el e problema lui. Nu am nicio treabă. Nici nu îmi trece prin cap că nu o va scoate la capăt. A vorbit prea sigur. Mi-a zis, “Băi, naşule, stai liniştit. O scoatem”. Dacă omul vine să te ajute, ce îi mai zici?

Eu am spus ce mi-a spus el atunci, la telefon. De atunci nu am mai vorbit. L-am întrebat cum vezi tu şi mi-a spus 4-4-2. Când ne-am întâlnit, nu am mai vorbit despre asta. I-am zis “fă ce vrei, finule””, a declarat Gigi Becali, la digisport.ro.

Reclamă
Reclamă

Mirel Rădoi va debuta pe banca celor de la FCSB duminică seară, de la ora 20:30, în prima etapă din play-out. Campioana en-titre va primi vizita celor de la Metaloglobus.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Unde se va opri Bodo/Glimt în această ediţie a Ligii Campionilor?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Au apărut cartofii noi, aduşi din Ungaria. Costă de 10 ori mai mult decât în mod normal
Observator
Au apărut cartofii noi, aduşi din Ungaria. Costă de 10 ori mai mult decât în mod normal
Cu cine s-a întâlnit Corina Caragea la Real Madrid – Manchester City. E unul dintre cei mai mari fotbaliști ai lumii
Fanatik.ro
Cu cine s-a întâlnit Corina Caragea la Real Madrid – Manchester City. E unul dintre cei mai mari fotbaliști ai lumii
22:25

LIVE SCOREIonuț Radu, titular în Celta Vigo – Olympique Lyon 1-0. Primele rezultate ale serii în Europa League
22:00

LIVE SCORECelje – AEK Atena 0-1. Răzvan Marin, pasă de gol. Andrei Raţiu, cu un pas în sferturile Conference League
21:59

Șansa minusculă pe care o avea hat-trick-ul lui Valverde. E la fel de probabil să vezi aurora boreală din Spania
21:52

Mihai Stoica a răspuns la întrebarea la care Gigi Becali nu a ştiut să răspundă: “Au rămas în club”
21:06

David Villa revine în fotbal! Funcția pe care o va ocupa cel mai bun marcator din istoria naționalei Spaniei
20:49

VideoJurnal Antena Sport | Vara transferurilor la FCSB
Vezi toate știrile
1 S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului” 2 Gică Popescu ştie cine îl poate învinge pe Răzvan Burleanu în lupta pentru şefia FRF: “Unul singur” 3 Liber la FCSB! Ce anunţ face Iuliu Mureșan despre transferul lui Matei Ilie 4 Ce fost jucător de la Rapid a adus Mirel Rădoi la FCSB. A dat echipa în judecată, după şapte sezoane bifate în Giuleşti 5 Rapid vrea să transfere atacantul momentului din Liga 1! Şi FCSB s-a interesat de el 6 Gigi Becali a rostit trei nume: Băluță, Cicâldău şi Macalou! “Am făcut ce am vrut eu…”
Citește și
Cele mai citite
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSBMarea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB
S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”