Gigi Becali, libertate totală pentru Mirel Rădoi: “Fă ce vrei, finule”. Ce a spus despre sistemul FCSB-ului

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a vorbit din nou despre venirea lui Mirel Rădoi. Chiar dacă patronul roş-albaştrilor anunţase că nu va mai vorbi în public după ce echipa sa a ratat calificarea în play-out, acesta a ţinut să intre în direct şi să anunţe că nu discută cu noul antrenor al roş-albaştrilor despre echipă.

Întrebat dacă noul sistem de la FCSB este 4-4-2, Becali a dezvăluit că a avut o singură discuţie despre sistem cu Rădoi, atunci când au vorbit la telefon prima oară. Ulterior, când cei doi s-au întâlnit faţă în faţă şi au bătut palma, au discutat despre alte lucruri.

Gigi Becali, libertate totală pentru Mirel Rădoi: “Fă ce vrei, finule”

Becali că nu are nicio treabă cu lucrurile pe care le face Rădoi la antrenamente şi la meciuri şi că are încredere totală în finul său, în condiţiile în care antrenorul FCSB-ului petrece toată ziua la baza de antrenament. Mai mult, patronul roş-albaştrilor este convins că Rădoi poate duce echipa în preliminariile Conference League:

“(n.r. e 4-4-2 sistemul?) Nu ştiu, nu mă pricep. Habar nu am. Eu ştiu doar 4-3-3. Dacă nu ştiu, ce să zic? Nu sunt specialist. Ce făceam, făceam din instinct. Nici nu am vorbit cu Mirel, ştiu că vine dimineaţa şi pleacă seara. Ce face el e problema lui. Nu am nicio treabă. Nici nu îmi trece prin cap că nu o va scoate la capăt. A vorbit prea sigur. Mi-a zis, “Băi, naşule, stai liniştit. O scoatem”. Dacă omul vine să te ajute, ce îi mai zici?

Eu am spus ce mi-a spus el atunci, la telefon. De atunci nu am mai vorbit. L-am întrebat cum vezi tu şi mi-a spus 4-4-2. Când ne-am întâlnit, nu am mai vorbit despre asta. I-am zis “fă ce vrei, finule””, a declarat Gigi Becali, la digisport.ro.