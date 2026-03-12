LPF a anunțat programul etapei a doua din play-off și play-out. Când se joacă Dinamo – Craiova și CFR – Rapid

Liga Profesionistă de Fotbal a publicat recent pe site-ul oficial programul complet al etapei secunde atât din play-off, cât și din play-out. După cum era de așteptat, dorința lui Mircea Lucescu față de ligă de a programa meciurile care angrenează echipe care dau jucători la echipa națională s-a îndeplinit, motiv pentru care echipele cu renume vor juca în joia și vinerea viitoare.
Programul complet din play-off și play-out a fost stabilit la finalul sezonului regulat, însă până acum puțin timp singurele date și ore cunoscute erau cele aferente primei runde. LPF a publicat însă recent pe site-ul oficial și când se vor juca exact toate partidele din etapa cu numărul 2.
Programul complet al etapei a doua din play-off și play-out
După cum era de așteptat, echipele care dau jucători la echipa națională a României pentru barajul cu Turcia vor evolua în prima parte a rundei. Dinamo – Universitatea Craiova, derby-ul etapei a doua, se va disputa joi, pe 19 martie, de la ora 20:30.
Campioana ultimelor două ediții din Liga 1, FCSB, o va întâlni pe UTA vineri, de la 19:00. În aceeași zi, de la ora 21:45, CFR și Rapid dau piept în Gruia în derby-ul “feroviar”.
Ultima partidă din play-off, cea dintre FC Argeș și Universitatea Cluj, se va juca sâmbătă de la 20:30. Ultimul meci al rundei a doua va avea loc luni, pe 23 martie, când Oțelul și Unirea Slobozia se întâlnesc în Moldova.
Programul complet al etapei a doua
Joi, 19 martie
- Ora 20.30 Dinamo – Universitatea Craiova
Vineri, 20 martie
- Ora 19.00 FCSB – UTA Arad
- Ora 21.45 CFR Cluj – Rapid
Sâmbătă, 21 martie
- Ora 15.00 Metaloglobus – Petrolul Ploiești
- Ora 17.30 Csikszereda – Farul Constanța
- Ora 20.30 FC Argeș – Universitatea Cluj
Duminică, 22 martie
- Ora 19.00 FC Hermannstadt – FC Botoșani
Luni, 23 martie
- Ora 20.30 Oțelul Galați – Unirea Slobozia
