LPF a anunțat programul etapei a doua din play-off și play-out. Când se joacă Dinamo – Craiova și CFR – Rapid

Liga Profesionistă de Fotbal a publicat recent pe site-ul oficial programul complet al etapei secunde atât din play-off, cât și din play-out. După cum era de așteptat, dorința lui Mircea Lucescu față de ligă de a programa meciurile care angrenează echipe care dau jucători la echipa națională s-a îndeplinit, motiv pentru care echipele cu renume vor juca în joia și vinerea viitoare.

Programul complet din play-off și play-out a fost stabilit la finalul sezonului regulat, însă până acum puțin timp singurele date și ore cunoscute erau cele aferente primei runde. LPF a publicat însă recent pe site-ul oficial și când se vor juca exact toate partidele din etapa cu numărul 2.

Programul complet al etapei a doua din play-off și play-out

După cum era de așteptat, echipele care dau jucători la echipa națională a României pentru barajul cu Turcia vor evolua în prima parte a rundei. Dinamo – Universitatea Craiova, derby-ul etapei a doua, se va disputa joi, pe 19 martie, de la ora 20:30.

Campioana ultimelor două ediții din Liga 1, FCSB, o va întâlni pe UTA vineri, de la 19:00. În aceeași zi, de la ora 21:45, CFR și Rapid dau piept în Gruia în derby-ul “feroviar”.

Ultima partidă din play-off, cea dintre FC Argeș și Universitatea Cluj, se va juca sâmbătă de la 20:30. Ultimul meci al rundei a doua va avea loc luni, pe 23 martie, când Oțelul și Unirea Slobozia se întâlnesc în Moldova.