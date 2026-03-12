Home | Fotbal | Liga 1 | LPF a anunțat programul etapei a doua din play-off și play-out. Când se joacă Dinamo – Craiova și CFR – Rapid

LPF a anunțat programul etapei a doua din play-off și play-out. Când se joacă Dinamo – Craiova și CFR – Rapid

Andrei Nicolae Publicat: 12 martie 2026, 20:02

Comentarii
LPF a anunțat programul etapei a doua din play-off și play-out. Când se joacă Dinamo – Craiova și CFR – Rapid

Imagine dintr-un meci dintre Dinamo şi Universitatea Craiova / Sport Pictures

Liga Profesionistă de Fotbal a publicat recent pe site-ul oficial programul complet al etapei secunde atât din play-off, cât și din play-out. După cum era de așteptat, dorința lui Mircea Lucescu față de ligă de a programa meciurile care angrenează echipe care dau jucători la echipa națională s-a îndeplinit, motiv pentru care echipele cu renume vor juca în joia și vinerea viitoare.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Programul complet din play-off și play-out a fost stabilit la finalul sezonului regulat, însă până acum puțin timp singurele date și ore cunoscute erau cele aferente primei runde. LPF a publicat însă recent pe site-ul oficial și când se vor juca exact toate partidele din etapa cu numărul 2.

Programul complet al etapei a doua din play-off și play-out

După cum era de așteptat, echipele care dau jucători la echipa națională a României pentru barajul cu Turcia vor evolua în prima parte a rundei. Dinamo – Universitatea Craiova, derby-ul etapei a doua, se va disputa joi, pe 19 martie, de la ora 20:30.

Campioana ultimelor două ediții din Liga 1, FCSB, o va întâlni pe UTA vineri, de la 19:00. În aceeași zi, de la ora 21:45, CFR și Rapid dau piept în Gruia în derby-ul “feroviar”.

Ultima partidă din play-off, cea dintre FC Argeș și Universitatea Cluj, se va juca sâmbătă de la 20:30. Ultimul meci al rundei a doua va avea loc luni, pe 23 martie, când Oțelul și Unirea Slobozia se întâlnesc în Moldova.

Reclamă
Reclamă

Programul complet al etapei a doua

Joi, 19 martie

  • Ora 20.30 Dinamo – Universitatea Craiova

Vineri, 20 martie

  • Ora 19.00 FCSB – UTA Arad
  • Ora 21.45 CFR Cluj – Rapid

Sâmbătă, 21 martie

Ucraina va oferi României informaţii despre tehnologia folosită în războiul cu RusiaUcraina va oferi României informaţii despre tehnologia folosită în războiul cu Rusia
Reclamă
  • Ora 15.00 Metaloglobus – Petrolul Ploiești
  • Ora 17.30 Csikszereda – Farul Constanța
  • Ora 20.30 FC Argeș – Universitatea Cluj

Duminică, 22 martie

  • Ora 19.00 FC Hermannstadt – FC Botoșani

Luni, 23 martie

  • Ora 20.30 Oțelul Galați – Unirea Slobozia
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Unde se va opri Bodo/Glimt în această ediţie a Ligii Campionilor?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Au apărut cartofii noi, aduşi din Ungaria. Costă de 10 ori mai mult decât în mod normal
Observator
Au apărut cartofii noi, aduşi din Ungaria. Costă de 10 ori mai mult decât în mod normal
Diletta Leotta a făcut o mărturie unică despre relația cu soțul său, Loris Karius. Spune că e ”un vulcan” în pat
Fanatik.ro
Diletta Leotta a făcut o mărturie unică despre relația cu soțul său, Loris Karius. Spune că e ”un vulcan” în pat
22:01

LIVE SCOREIonuț Radu, titular în Celta Vigo – Olympique Lyon 0-0. Primele rezultate ale serii în Europa League
22:00

LIVE SCORECelje – AEK Atena 0-0. Răzvan Marin e titular. Andrei Raţiu, cu un pas în sferturile Conference League
21:59

Șansa minusculă pe care o avea hat-trick-ul lui Valverde. E la fel de probabil să vezi aurora boreală din Spania
21:52

Mihai Stoica a răspuns la întrebarea la care Gigi Becali nu a ştiut să răspundă: “Au rămas în club”
21:06

David Villa revine în fotbal! Funcția pe care o va ocupa cel mai bun marcator din istoria naționalei Spaniei
20:49

VideoJurnal Antena Sport | Vara transferurilor la FCSB
Vezi toate știrile
1 S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului” 2 Gică Popescu ştie cine îl poate învinge pe Răzvan Burleanu în lupta pentru şefia FRF: “Unul singur” 3 Liber la FCSB! Ce anunţ face Iuliu Mureșan despre transferul lui Matei Ilie 4 Ce fost jucător de la Rapid a adus Mirel Rădoi la FCSB. A dat echipa în judecată, după şapte sezoane bifate în Giuleşti 5 Rapid vrea să transfere atacantul momentului din Liga 1! Şi FCSB s-a interesat de el 6 Gigi Becali a rostit trei nume: Băluță, Cicâldău şi Macalou! “Am făcut ce am vrut eu…”
Citește și
Cele mai citite
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSBMarea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB
S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”