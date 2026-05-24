Momente emoționante pe Bernabeu! Dani Carvajal și-a luat “adio” de la Real Madrid după 24 de ani

Real Madrid a învins-o sâmbătă seara pe Athletic Bilbao cu scorul de 4-2, însă meciul propriu-zis de pe Bernabeu a căzut în plan secund datorită unei serii de momente emoționante ce l-au avut în prim-plan pe Dani Carvajal. Fundașul spaniol care se va despărți de formația “blanco” după această stagiune și-a luat “adio” de la suporterii echipei din capitala Spaniei ca o legendă.

La începutul săptămânii, Real Madrid anunța printr-un comunicat că Dani Carvajal va pleca de la club, o veste ce a reprezentat finalul unei ere pe Bernabeu. În weekend, fundașul de 34 de ani a primit din partea suporterilor, colegilor și chiar și a adversarilor momentul de “adio” pe care îl merita.

Dani Carvajal, o legendă pentru Real Madrid și suporterii de pe Bernabeu

Relatarea făcută de jurnaliștii de la marca.com a surprins tot ce s-a întâmplat la ultima partidă a lui Carvajal în tricoul “blanco”. Prima dată, numele campionului european a fost ovaționat într-un mod spectaculos atunci când crainicul anunța primul 11 al Realului pentru partida cu Athletic Bilbao.

Ulterior, galeria formației din Madrid a afișat un banner ce surprindea o versiune mult mai tânără a lui Carvajal alături de Alfredo Di Stefano, alături de mesajul: “Un vis de copil. Un triumf al unei legende“.

Real Madrid honored Dani Carvajal on his final match for the club.

12 minutes into the match, he delivered his 66th assist for Los Blancos 🤍 pic.twitter.com/fAJ7WgW8RF

— B/R Football (@brfootball) May 23, 2026