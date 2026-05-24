Momente emoționante pe Bernabeu! Dani Carvajal și-a luat “adio” de la Real Madrid după 24 de ani

Andrei Nicolae Publicat: 24 mai 2026, 9:32

Real Madrid a învins-o sâmbătă seara pe Athletic Bilbao cu scorul de 4-2, însă meciul propriu-zis de pe Bernabeu a căzut în plan secund datorită unei serii de momente emoționante ce l-au avut în prim-plan pe Dani Carvajal. Fundașul spaniol care se va despărți de formația “blanco” după această stagiune și-a luat “adio” de la suporterii echipei din capitala Spaniei ca o legendă.

La începutul săptămânii, Real Madrid anunța printr-un comunicat că Dani Carvajal va pleca de la club, o veste ce a reprezentat finalul unei ere pe Bernabeu. În weekend, fundașul de 34 de ani a primit din partea suporterilor, colegilor și chiar și a adversarilor momentul de “adio” pe care îl merita.

Dani Carvajal, o legendă pentru Real Madrid și suporterii de pe Bernabeu

Relatarea făcută de jurnaliștii de la marca.com a surprins tot ce s-a întâmplat la ultima partidă a lui Carvajal în tricoul “blanco”. Prima dată, numele campionului european a fost ovaționat într-un mod spectaculos atunci când crainicul anunța primul 11 al Realului pentru partida cu Athletic Bilbao.

Ulterior, galeria formației din Madrid a afișat un banner ce surprindea o versiune mult mai tânără a lui Carvajal alături de Alfredo Di Stefano, alături de mesajul: “Un vis de copil. Un triumf al unei legende“.

Momentul crucial, așa cum îl numesc jurnaliștii citați anterior, s-a produs în minutul 82, atunci când Carvajal a fost scos de pe teren de Alvaro Arbeloa și a primit un “standing ovation” din partea suporterilor. Până să iasă de pe teren propriu-zis, fundașul dreapta a ieșit de pe gazon printr-o gardă de onoare organizată atât de coechipierii săi, cât și de rivalii de la Athletic Bilbao, un gest demn de respect al bascilor.

La ieșirea de pe teren, Carvajal a fost întâmpinat și de familia sa, oferind un alt moment superb. Evenimentul principal a avut loc după meciul câștigat de Real, atunci când clubul a organizat un tribut atât pentru iberic, cât și pentru David Alaba, un alt nume mare care va pleca de pe Bernabeu în vară după cinci ani.

Discursul de “adio” al lui Dani Carvajal

După ce un videoclip cu cele mai tari momente din cariera austriacului din Spania a rulat pe ecranele de pe Bernabeu, a venit rândul lui Carvajal, întâmpinat din nou cu urale asurzitoare: “Cum putem să nu te iubim, ai fost campion al Europei (n.r. referire la Liga Campionilor) din nou și din nou?“, au cântat suporterii Realului.

Cu lacrimi în ochi, Carvajal le-a adresat câteva cuvinte de “adio” suporterilor într-un discurs emoționant: “Vă mulțumesc atât de mult, madridistas. Vreau să îi mulțumesc lui Florentino pentru tot ce a făcut pentru mine. Dacă e ceva ce voi ține minte e faptul că după 24 de ore după accidentarea mea serioasă la genunchi, nu a ezitat să îmi prelungească înțelegerea.

Tot ce se întâmplă aici poate fi explicat doar dacă faci parte din poveste. Vreau să vă aduceți aminte de mine cu mândrie pentru că am dat totul pentru acest tricou. Ieri, astăzi și pentru totdeauna, Hala Madrid!“.

Dani Carvajal, la ultimul meci pentru Real Madrid / Profimedia

Palmaresul lui Dani Carvajal la Real Madrid

Dani Carvajal și-a început cariera de juniori la Real Madrid în 2002 și de atunci a jucat toată cariera în tricoul alb cu o singură excepție. În 2012, spaniolul a plecat la Bayer Leverkusen, însă peste doar un an a fost cumpărat la loc de formația “blanco”.

Din 2013, de când a venit la echipa mare a Realului, Carvajal a adunat 27 de trofee, după cum urmează:

  • 6 Ligi ale Campionilor
  • 4 titluri de campion
  • 5 Supercupe ale Europei
  • 5 Campionate Mondiale ale Cluburilor
  • 2 Cupe ale Spaniei
  • 4 Supercupe ale Spaniei
  • O Cupă Intercontinentală
