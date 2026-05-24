Ionuț Radu, MVP! Trofeul primit de portarul lui Celta Vigo la finalul sezonului

Ionuț Radu, cu trofeul de "cel mai bun jucător al sezonului de la Celta" / Instagram @rccelta

Ionuț Radu a primit trofeul pentru cel mai bun jucător din acest sezon al Celtei Vigo înainte de confruntarea pe care galicienii au disputat-o sâmbătă seara contra Sevillei, scor 1-0. Clubul din La Liga a transmis și un mesaj pe rețelele sociale pentru goalkeeper-ul naționalei României, scriindu-i inclusiv în limba română “Felicitări”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ionuț Radu a făcut probabil cel mai bun sezon din cariera sa în tricoul Celtei Vigo, iar acest lucru nu a rămas neobservat de echipa iberică. La capătul stagiunii 2025/26, înainte de partida din ultima etapă contra Sevillei, portarul de 28 de ani a primit din partea clubului galician premiul pentru “cel mai bun jucător al sezonului”.

Ionuț Radu, cel mai bun jucător al sezonului la Celta Vigo

Distincția primită de Radu e una remarcabilă, ținând cont că este vorba despre o echipă care s-a clasat pe locul 6 la finalul stagiunii de La Liga și și-a asigurat din nou accesul în Europa League, competiție unde a fost eliminată în acest an în sferturi de Freiburg.

În “cursa” pentru trofeul câștigat, Radu a întrecut jucători precum Borja Iglesias, Ferran Jutgla, Williot Swedberg sau legenda clubului, Iago Aspas.

“Andrei Radu a câștigat un premiu pentru cel mai bun jucător al echipei Celta în acest sezon. Multe felicitări, Andrei“, au scris galicienii pe rețelele sociale.