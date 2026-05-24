Oleksandr Usyk, victorie contra lui Rico Verhoeven la piramidele din Giza. Decizie controversată luată de arbitru

Oleksandr Usyk, campionul mondial la categoria grea, a fost la un pas de înfrângere în faţa luptătorului olandez de kickboxing Rico Verhoeven, pe care l-a învins în final prin KO tehnic în repriza a 11-a, sâmbătă, în faţa piramidelor de la Giza, în Egipt, informează AFP.

Usyk, în vârstă de 39 de ani, şi-a păstrat astfel centurile WBA, WBC şi IBF la categoria grea.

Usyk, victorie contra lui Verhoeven după o decizie controversată

Ucraineanul l-a trimis la podea pe Verhoeven în ultimele secunde ale penultimei runde, cu un upercut puternic. Arbitrul a decis în acel moment să pună capăt luptei, cu o secundă înaintea gongului, provocând furia staff-ului olandezului.

Verhoeven s-a putut ridica şi părea în măsură să continue ostilităţile, iar decizia arbitrului nu a făcut decât să alimenteze dezbaterile în rândul fanilor boxului.

“Am simţit că oprirea meciului a fost prematură, dar în cele din urmă, nu a fost decizia mea. Aş fi vrut ca arbitrul să mă lase să merg până în runda a 12-a. Am simţit că eram destul de egali la scor. Sunt extrem de mândru de performanţa mea şi sper că lumea boxului mă va primi ca boxer“, a declarat Verhoeven, căruia i s-ar putea oferi o revanşă.