Oleksandr Usyk, victorie contra lui Rico Verhoeven la piramidele din Giza. Decizie controversată luată de arbitru

Andrei Nicolae Publicat: 24 mai 2026, 10:25

Oleksandr Usyk și Rico Verhoeven, în timpul luptei din Egipt / Profimedia

Oleksandr Usyk, campionul mondial la categoria grea, a fost la un pas de înfrângere în faţa luptătorului olandez de kickboxing Rico Verhoeven, pe care l-a învins în final prin KO tehnic în repriza a 11-a, sâmbătă, în faţa piramidelor de la Giza, în Egipt, informează AFP.

Usyk, în vârstă de 39 de ani, şi-a păstrat astfel centurile WBA, WBC şi IBF la categoria grea.

Usyk, victorie contra lui Verhoeven după o decizie controversată

Ucraineanul l-a trimis la podea pe Verhoeven în ultimele secunde ale penultimei runde, cu un upercut puternic. Arbitrul a decis în acel moment să pună capăt luptei, cu o secundă înaintea gongului, provocând furia staff-ului olandezului.

Verhoeven s-a putut ridica şi părea în măsură să continue ostilităţile, iar decizia arbitrului nu a făcut decât să alimenteze dezbaterile în rândul fanilor boxului.

Am simţit că oprirea meciului a fost prematură, dar în cele din urmă, nu a fost decizia mea. Aş fi vrut ca arbitrul să mă lase să merg până în runda a 12-a. Am simţit că eram destul de egali la scor. Sunt extrem de mândru de performanţa mea şi sper că lumea boxului mă va primi ca boxer“, a declarat Verhoeven, căruia i s-ar putea oferi o revanşă.

Olandezul în vârstă de 36 de ani, o vedetă a kickboxing-ului şi a ligii sale emblematice, Glory, şi-a asumat o provocare îndrăzneaţă acceptând să lupte cu Usyk, dublu campion unificat la categoria grea. O idee lansată aparent de legenda filmelor de acţiune Jason Statham, un prieten al lui Verhoeven, apropiat al atotputernicului promotor Turki Alalshikh şi care a fost prezent pe marginea ringului.

Usyk, un nou succes de efect

Această luptă se înscrie înr-o serie de dueluri interdisciplinare, precum cele două meciuri de box dintre starul MMA Francis Ngannou împotriva lui Tyson Fury, la sfârşitul anului 2023, şi a lui Anthony Joshua în martie 2024, intens mediatizate.

După ce a învins grei precum Tyson Fury, Anthony Joshua şi Daniel Dubois, Usyk, mai impunător ca niciodată la 117 kg (cu 13 kg mai mult decât la ultima sa luptă), părea să nu-şi găsească ritmul. În final, ucraineanul a livrat, fără îndoială, cea mai dificilă luptă din cariera sa la categoria grea împotriva unui adversar care mai boxase o singură dată, în 2014.

Înainte ca arbitrul să oprească lupta, Verhoeven îi dăduse mari emoţii lui Usyk cu stilul său sacadat, agresivitatea şi puternica sa lovitură de dreapta.

Mulţumesc foarte mult, Rico. Eşti un luptător incredibil“, a spus Usyk, care a mulţumit totodată echipei sale şi familiei. “Această luptă a fost dificilă, a fost o luptă frumoasă“, a adăugat el.

Sursa: Agerpres.ro

