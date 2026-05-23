Acţionari noi pentru Universitatea Craiova. Mihai Rotaru a dezvăluit totul: "Oameni cu decenţă"

Mihai Alecu Publicat: 23 mai 2026, 14:31

Mihai Rotaru anunţă că Universitatea Craiova ar putea avea acţionari noi. Foto: Sport Pictures

Acţionarul cel mai vocal de la Universitatea Craiova, Mihai Rotaru, a recunoscut că perioada următoare ar putea să aducă schmbări în organigrama formaţiei din Bănie.

Mihai Rotaru a dezvăluit că urmează schimbări la Universitatea Craiova

Omul de afaceri a avut un mesaj clar cu privire la viitorul financiar al Universităţii Craiova. Rotaru spune că sunt mai multe persoane care-şi doresc să facă parte din acţionariatul clubului, însă aceştia trebuie să se potrivească doleanţelor actualilor şefi.

“Cred că suntem 11 sau 12 acționari în momentul ăsta, dar chiar nu am stat să ne numărăm între noi. (n.r. Câți acționari ar urma să mai vină) Doi, trei, patru, cinci, unul, e greu de spus pentru că pot să spun că nu ne interesează doar banii unui acționar.

Ne interesează să fie pe tipologia grupului nostru. Oameni care au decență, oameni care iubesc Universitatea, oameni care vor ca Știința să fie mare. Și atunci suntem destul de selectivi aici. Fără discuție, noi avem un grup frumos. Nu vreți să știți ce se întâmplă după ce avem un rezultat negativ, sunt certuri pe grup”, a spus Mihai Rotaru.

Întrebat direct dacă există posibilitatea ca Universitatea Craiova să aibă acţionari noi în curând, Mihai Rotaru a confirmat că discuţii există şi este imperativ ca acest lucru să se întâmple pentru ca echipa olteană să progreseze.

„Da, suntem în discuții, căutăm în continuare să facem Știința mare. Fără infuzie de capital nu poți să faci performanță în fotbal. Ok, managementul face diferența, dar managementul face diferența când sunt bugete relativ apropiate. Când diferențele sunt mari, nu mai putem să vorbim de performanța managementului, pentru că nu poți să egalezi.

Cum ar fi acum ca noi să egalăm performanțele lui Paris Saint-Germain, de exemplu, cu buget de un miliard de euro, și noi cu 18 milioane să ne batem cu ei? Oricât de bun ai fi, oricât de bine ai face lucrurile, nu ai acces la o piață a jucătorilor foarte mare. Și atunci ne trebuie investiții, ne trebuie bani pentru a putea să ridicăm ștacheta sportiv”, a mai spus Mihai Rotaru pentru Fanatik.

