CFR Cluj a realizat primul transfer! Jucătorul cu origini româneşti a semnat

Cei de la CFR Cluj nu pierd timpul şi au bifat deja primul transfer pentru noul sezon. Ardelenii se întăresc în zona mediană, acolo de unde urmează să fie şi anumite plecări.
Transfer nou pentru CFR Cluj
Yuval Sade, un mijlocaş central defensiv de 26 de ani, din Israel, a semnat cu echipa din Gruia, el fiind în ultimele săptămâni de contract cu cei de la Maccabi Netanya. Interesant este că jucătorul are origini în România şi ar putea, în viitor, chiar să joace pentru prima reprezentativă, el evoluând până acum doar pentru selecţionata U21 a Israelului.
El nu va necesita vreo sumă de transfer în condiţiile în care vine după expirarea înţelegerii cu cei de la Maccabi Netanya. Sade are peste 130 de meciuri la nivel de primă ligă şi este considerat a fi un transfer important de către conducătorii de la Cluj, notează Digi Sport.
Iuliu Mureşan a vorbit despre planul de mercato al celor de la CFR Cluj
Preşedintele lui CFR Cluj, Iuliu Mureşan, a recunoscut că există discuţii cu mai mulţi jucători, pentru a fi transferaţi, însă în acelaşi timp a vorbit şi despre posibile plecări de la formaţia din Gruia.
“Trebuie să mai și plece niște jucători, pe care nu vom mai conta. Mai avem discuții și pentru unii fotbaliști care sunt doriți de alte cluburi, deci s-ar putea să și vindem. Este un lucru normal la orice club și multe echipe își completează bugetul prin vânzarea de jucători.
E clar acest lucru. Un jucător deja îl avem, pentru că am semnat cu el din iarnă, Yuval Sade. Este mijlocaș, dar poate evolua și ca fundaș. O să mai aducem 3-4 jucători. De mai mult nu este nevoie, pentru că lotul este bun. S-a văzut acest lucru și cu FC Argeș, când am folosit o altă formație”, a spus Iuliu Mureşan pentru sursa citată.
