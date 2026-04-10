“Am rămas mască!” Gigi Becali a venit la înmormântarea lui Mircea Lucescu: “Nu se mai naşte nimeni ca el”

Alex Masgras Publicat: 10 aprilie 2026, 10:45

Am rămas mască! Gigi Becali a venit la înmormântarea lui Mircea Lucescu: Nu se mai naşte nimeni ca el

Gigi Becali, la înmormântarea lui Mircea Lucescu / Antena Sport

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a venit la Biserica Sfântul Elefterie, acolo unde are loc slujba de înmormântare a lui Mircea Lucescu. Fostul selecţioner al României a murit marţi seară, la Spitalul Universitar, la 80 de ani.

Becali a vorbit la superlativ despre Mircea Lucescu şi a apreciat discuţiile pe care le-a avut cu acesta de-a lungul timpului. De asemenea, patronul FCSB-ului a fost impresionat de modul în care “Il Luce” a fost omagiat în toată lumea după moartea sa.

Gigi Becali, după moartea lui Mircea Lucescu: “Toată lumea a vorbit la superlativ”

“Eu ştiam. Am mai vorbit şi cu doctorii de la Spitalul Universitar şi ştiam. Acum, normal… E tristeţe când moare orice om. Cel mai mult e familia. Noi spunem condoleanţe, Dumnezeu să îl ierte. A pierdut fotbalul, e adevărat.

Problema acum ştiţi care este? Aţi văzut cum au fost toate televizoarele lumii şi ale Europei? Lucescu, Lucescu, Lucescu. Toată lumea a vorbit despre el la superlativ. Eu l-am cunoscut, am stat cu el două ore, am rămas mască. Am stat două ore şi în două ore am rămas mască, vorbea cultură. Era un super om, bun.

Dacă eşti om bun, toată lumea vorbeşte de bine, te laudă. Lasă succesele, eu nu vorbesc de succese. Nu se mai naşte nimeni ca el. Dar el era om bun. Aţi văzut cum s-au oprit? Comemorare peste tot. Dar acum e momentul pe care nimeni nu l-a spus şi îl spun eu acum.

Răzvan nu a avut nevoie să se ocupe numai de fotbal, că am avut eu grijă să îi rezolv eu toate. Eu o să vorbesc cu Răzvan. Răzvane, toată lumea şi toate stadioanele, nimeni nu îl poate ajuta acum. Acum numai el poate să îl ajute. Şi voi. Trece un cerşetor, îi dai 100 de lei şi zici pentru nea Mircea. El a avut slavă pe pământ, toată lumea, toată Europa. Răzvan trebuie să intre în rol, eu o să îi spun ce trebuie să facă. Dacă vrea”, a declarat Gigi Becali.

Citește și:
Cât câștigă un patron de benzinărie în plină criză a carburanţilor: "Nici cei apropiați nu mă cred"
Observator
Cât câștigă un patron de benzinărie în plină criză a carburanţilor: "Nici cei apropiați nu mă cred"
Mircea Lucescu, înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Bellu. S-au tras salve de tun, iar fanfara a intonat imnul de stat. Video și foto
Fanatik.ro
Mircea Lucescu, înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Bellu. S-au tras salve de tun, iar fanfara a intonat imnul de stat. Video și foto
13:35

Vicepreședintele Galatei, copleșit de emoție la înmormântarea lui Lucescu: „Legendă, nu-l vom uita niciodată”
13:21

Răzvan Lucescu nu şi-a putut stăpâni emoţiile în timpul discursului din Biserică: “A fost impresionant”
13:00

FotoMircea Lucescu a fost înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Bellu
12:56

Mutare șoc în Formula 1: de la Red Bull la McLaren. Urmează Verstappen?
12:40

Florin Răducioiu, mesaj sfâşietor în ziua înmormântării lui Mircea Lucescu: “Nu! Nu sunt pregătit pentru ziua asta”
11:53

World Cup 2026 intră în istorie. Turneul transmis live în Universul Antena va fi la înălțime. La propriu
Vezi toate știrile
1 Gestul de neînțeles al lui Șahtior Donețk la primul meci după moartea lui Mircea Lucescu. Cum s-au prezentat fanii 2 Miliardarul care şi-a trimis bodyguarzii la Arena Naţională, înainte să vină să îşi ia rămas-bun de la Mircea Lucescu 3 VIDEOCine este turcul care i-a pupat mâna lui Răzvan Lucescu lângă sicriul lui Mircea Lucescu 4 Decizia luată de PAOK Salonic, după ce Răzvan Lucescu le-a interzis jucătorilor să participe la înmormântarea lui Mircea Lucescu 5 FotoPremieră după 12 ani! Decizia luată de miliardarul Ahmetov după ce i-a adus un ultim omagiu lui Mircea Lucescu 6 Apariție surpriză pe Național Arena. Cine a venit să-i spună adio lui Mircea Lucescu: „A marcat o generație”
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționerMircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționer
Mircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferitMircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferit
Conducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii RapiduluiConducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii Rapidului
Gestul de neînțeles al lui Șahtior Donețk la primul meci după moartea lui Mircea Lucescu. Cum s-au prezentat faniiGestul de neînțeles al lui Șahtior Donețk la primul meci după moartea lui Mircea Lucescu. Cum s-au prezentat fanii