Mihai Alecu Publicat: 23 mai 2026, 8:57

Ioan Varga a făcut anunţul despre Edi Iordănescu la CFR Cluj la miezul nopţii

Edi Iordănescu este alesul lui Ioan Varga pentru CFR Cluj. Foto: Sport Pictures

Daniel Pancu a anunţat că nu va mai rămâne la CFR Cluj, imediat după finalul partidei cu FC Argeş, 1-1, din ultima etapă de play-off, iar Ioan Varga a pregătit deja un înlocuitor pentru tehnicianul care e pe cale să meargă la Rapid.

Edi Iordănescu este alesul lui Ioan Varga. Patronul de la CFR Cluj, anunţ clar despre venirea fostului selecţioner

Omul de afaceri care decide la formaţia din Gruia a anunţat că-şi doreşte să-l aducă la echipă pe Edi Iordănescu, cel care este liber de contract după ce ultima dată a antrenat în Polonia, pe Legia Varşovia. Fostul selecţioner a fost lăudat de Ioan Varga pentru calităţile pe care le are şi i-a trasat deja şi obiectivul, câştigarea campionatului şi participarea în cupele europene.

“Noi vrem să ne ducem în Europa, să câștigăm campionatul și, desigur, să vină Edi Iordănescu! Edi e un antrenor care a demonstrat, a luat titlul. E un antrenor cu mult moral, cu multă calitate, multă înțelepciune și mult bun-simț. Nu are rost să mai vorbim despre pregătirea lui Edi, comparativ cu alți antrenori. Să-i dea Dumnezeu sănătate lui Pancu, îi mulțumim și la revedere”, a declarat Ioan Varga pentru Fanatik.

Buget impresionant pe care Ioan Varga i l-a pregătit lui Edi Iordănescu

Pentru a-l convinge să accepte propunerea, Ioan Varga e pregătit să-i facă toate poftele lui Edi Iordănescu. Aşadar, un buget de transferuri de 15 milioane de euro ar urma să-i fie pus la dispoziţie de către patronul grupării ardelene, anunţă informaţiile obţinute de AS.ro. De asemenea, un buget de 500.000 de euro de salarii pentru fostul selecţioner şi stafful său a fost pregătit de către Ioan Varga.

Pentru Edi Iordănescu ar fi al doilea mandat pe banca celor de la CFR Cluj, asta după ce a mai pregătit formaţia din Liga 1 în perioada decembrie 2020 – iunie 2021, reuşind să câştige eventul cu echipa ardeleană.

