O felie de tort l-a făcut să își piardă un picior! Drama trăită de un fost fotbalist: “Am vrut să mor”

Lumea fotbalului este uneori presărată și de povești extrem de triste, iar una dintre ele îi aparține uruguayanului Dario Silva, fotbalist trecut pe la Malaga, Cagliari și Sevilla. Acesta a fost nevoit să își încheie cariera prematur, după ce piciorul său a fost amputat din cauza unui accident teribil de mașină cauzat de o felie de tort.
Dario Silva a fost un jucător extrem de important pentru naționala Uruguayului până la apariția generației lui Luis Suarez și Edinson Cavani. Fost atacant, a adunat 49 de selecții și 14 goluri pentru dubla campioană mondială, alături de care a mers și la World Cup 2002.
Cum s-a produs accidentul în care a fost implicat Dario Silva
Cu toate acestea, cariera sa nu a avut deloc un final fericit, fiind încheiată după un accident teribil de mașină povestit chiar de Silva într-un interviu acordat pentru cei de la The Sun:
“Conduceam pe autostradă, cu viteză moderată, și am început să caut ceva de mâncare. Am văzut o felie de tort care căzuse aproape de pedale. M-am aplecat să o ridic, dar în clipa aceea am pierdut complet controlul mașinii.
Am virat brusc și am ajuns în parapet. Picioarele mele erau prinse în caroserie. Odată ce au reușit să mă elibereze, am putut ieși pe fereastră și nu-mi amintesc nimic după aceea. Am fost în comă zile întregi după aceea. Piciorul meu drept a fost grav accidentat și a trebuit să mi-l amputeze.
În acel moment am vrut să mor, dar faptul că mi-am văzut familia suferind mi-a dat puterea să continui. Câteva luni mai târziu, am mers în Italia pentru a-mi monta o proteză la picior“, a povestit Silva.
Silva și-a refăcut viața și a rămas în lumea fotbalului
După ce inițial a lucrat ca ospătar la pizzeria unui prieten din Malaga, oraș unde a jucat pentru echipa de club, Dario Silva s-a întors tot în lumea fotbalului. Fostul atacant este acum scouter la Cadiz, formație aflată pe locul 18 în liga a doua din Spania.
“După ce m-am retras din fotbal, am lucrat la pizzeria unui prieten din Malaga. Era atât de mare încât avea nevoie de ajutor suplimentar, așa că mi-am oferit serviciile. Chiar și cu un singur picior pot fi fericit. Am avut șansa să particip la Jocurile Paralimpice din 2012 de la Londra, la o probă de canotaj, dar din diverse motive nu s-a întâmplat.
Sportul este încă o parte importantă din viața mea. Merg adesea cu bicicleta și am fost din nou pe terenul de fotbal în 2009 pentru un meci caritabil. Acum lucrez ca scouter pentru Cadiz. Urmăresc meciurile din America de Sud, încercând să găsesc jucători tineri talentați pe care să-i aduc în Europa“, a povestit fostul jucător uruguayan a ajuns la 53 de ani.
De-a lungul carierei sale, Silva a adunat 115 meciuri pentru Malaga, 97 pentru Cagliari și 62 pentru Sevilla, printre altele.
