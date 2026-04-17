O felie de tort l-a făcut să își piardă un picior! Drama trăită de un fost fotbalist: “Am vrut să mor”

Lumea fotbalului este uneori presărată și de povești extrem de triste, iar una dintre ele îi aparține uruguayanului Dario Silva, fotbalist trecut pe la Malaga, Cagliari și Sevilla. Acesta a fost nevoit să își încheie cariera prematur, după ce piciorul său a fost amputat din cauza unui accident teribil de mașină cauzat de o felie de tort.

Dario Silva a fost un jucător extrem de important pentru naționala Uruguayului până la apariția generației lui Luis Suarez și Edinson Cavani. Fost atacant, a adunat 49 de selecții și 14 goluri pentru dubla campioană mondială, alături de care a mers și la World Cup 2002.

Cum s-a produs accidentul în care a fost implicat Dario Silva

Cu toate acestea, cariera sa nu a avut deloc un final fericit, fiind încheiată după un accident teribil de mașină povestit chiar de Silva într-un interviu acordat pentru cei de la The Sun:

“Conduceam pe autostradă, cu viteză moderată, și am început să caut ceva de mâncare. Am văzut o felie de tort care căzuse aproape de pedale. M-am aplecat să o ridic, dar în clipa aceea am pierdut complet controlul mașinii.

Am virat brusc și am ajuns în parapet. Picioarele mele erau prinse în caroserie. Odată ce au reușit să mă elibereze, am putut ieși pe fereastră și nu-mi amintesc nimic după aceea. Am fost în comă zile întregi după aceea. Piciorul meu drept a fost grav accidentat și a trebuit să mi-l amputeze.