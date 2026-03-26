Cum a fost surprins Mircea Lucescu după ce România a ratat calificarea la Campionatul Mondial

România a ratat din nou calificarea la Cupa Mondială din America de Nord, după ce “tricolorii” au fost învinși la limită în Turcia de o fază sclipitoare creată de Guler și Kadioglu. După meci, Mircea Lucescu a fost surprins de camere cum s-a felicitat cu Vincenzo Montella, dar și cum s-a salutat cu jucătorii din “țara semilunii”.

România a fost învinsă cu 1-0 de Turcia grație unui gol marcat în startul reprizei secunde de Ferdi Kadigolu, fundașul stânga al formației lui Montella. Astfel, “tricolorii” vor mai avea de așteptat încă patru ani cel puțin pentru a se califica la o Cupă Mondială, iar pe 31 martie urmează să dispute un amical contra pierzătoarea duelului dintre Slovacia și Kosovo.

Turcii, respect maxim pentru Mircea Lucescu după fluierul final

După ce meciul a fost încheiat de centralul Francois Letexier, Mircea Lucescu și Vincenzo Montella și-au arătat respectul unul față de altul și s-au salutat. În plus, cei doi au mai stat puțin de vorbă, după care “Il Luce” a fost luat în primire și de alți oameni din staff-ul Turciei.

Imediat după, Lucescu s-a salutat și cu Mert Muldur, fundașul dreapta titular din naționala lui Montella. Relația dintre cei doi e una specială, ținând cont că în 2018 “Il Luce” l-a debutat la prima reprezentativă, când avea 19 ani.

Hakan Calhanoglu, căpitanul Turciei, s-a numărat și el printre cei care au vorbit cu Lucescu după meci, el fiind unul dintre cei mai importanți jucători din perioada în care Lucescu era selecționerul “țării semilunii”.