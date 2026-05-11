„Surpriză”. Spaniolii, surprinși de ce s-a întâmplat pe teren, după ce Barcelona a câștigat titlul în La Liga

Viviana Moraru Publicat: 11 mai 2026, 0:21

Barcelona a câștigat titlul în La Liga/ Getty Images

Spaniolii au fost surprinși atunci când au văzut ce s-a întâmplat pe teren, după ce Barcelona a câștigat titlul în La Liga. Catalanii s-au încununat campioni după victoria cu Real Madrid, scor 2-0.

Barcelona a cucerit al 29-lea titlu în La Liga, cu trei etape înainte de finalul sezonului. Catalanii au cucerit al doilea trofeu al sezonului, după Supercupa Spaniei câștigată la începutul anului.

Pau Cubarsi, „șef de galerie” după ce Barcelona a câștigat titlul în La Liga

Imediat după fluierul final din El Clasico, jucătorii Barcelonei au mers în fața galeriei pentru a sărbători succesul uriaș. Spaniolii au fost surprinși să vadă că cel care a luat megafonul a fost tânărul Pau Cubarsi.

Fundașul central de doar 19 ani a cântat la portavoce alături de fani și alături de coechipierii lui, după ce a devenit campion cu Barcelona.

„Ei bine, e o surpriză, dar este Cubarsi, cu o seriozitate ca puțini alții, cel care conduce scandările și sărbătoarea cu fanii. Cu megafonul în mână. Fundașul central a fost dezlănțuit”, au notat spaniolii de la marca.com, după ce Barcelona a câștigat titlul.

Pentru prima dată în istorie, Barcelona a devenit campioană în La Liga după o victorie în meci direct cu rivala Real Madrid. Catalanii au avut, astfel, două motive de sărbătoare după meciul din etapa a 35-a din Spania.

Barcelona, victorie cu Real Madrid

Barcelona a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 2-0, gruparea Real Madrid, în etapa a 35-a din La Liga, şi a câştigat pentru a 29-a oară titlul în Spania.

Catalanii au deschis scorul repee, în minutul 7, când Marcus Rashford a transformat impecabil o lovitură liberă. Minutul 18 a adus al doilea gol pentru gazde, Ferran Torres înscriind din pasa lui Dani Olmo. Elevii lui Hansi Flick şi-au continuat atacurile şi Courtois a respins la şutul lui Rashford, în minutul 37. Madrilenii au avut un gol anulat, pentru ofsaid, în minutul 63, la Bellingham, iar catalanii au dominat partida, în continuare, însă scorul a rămas FC Barcelona – Real Madrid 2-0.

Catalanii au ajuns la 91 de puncte în clasament, având o diferenţă de 14 puncte faţă de ocupanta locului secund, Real Madrid, şi au cucerit al 29-lea titlu în Spania.

Tehnicianul Hansi Flick, care s-a aflat pe banca echipei catalane, a câştigat titlul chiar în ziua în care a aflat că i-a murit tatăl.

