„Surpriză”. Spaniolii, surprinși de ce s-a întâmplat pe teren, după ce Barcelona a câștigat titlul în La Liga

Spaniolii au fost surprinși atunci când au văzut ce s-a întâmplat pe teren, după ce Barcelona a câștigat titlul în La Liga. Catalanii s-au încununat campioni după victoria cu Real Madrid, scor 2-0.

Barcelona a cucerit al 29-lea titlu în La Liga, cu trei etape înainte de finalul sezonului. Catalanii au cucerit al doilea trofeu al sezonului, după Supercupa Spaniei câștigată la începutul anului.

Pau Cubarsi, „șef de galerie” după ce Barcelona a câștigat titlul în La Liga

Imediat după fluierul final din El Clasico, jucătorii Barcelonei au mers în fața galeriei pentru a sărbători succesul uriaș. Spaniolii au fost surprinși să vadă că cel care a luat megafonul a fost tânărul Pau Cubarsi.

Fundașul central de doar 19 ani a cântat la portavoce alături de fani și alături de coechipierii lui, după ce a devenit campion cu Barcelona.

🚨 Pau Cubarsí right now: “Visça el Barça… Visça Catalunya!” pic.twitter.com/YIHlZsmiR5

— Barça Universal (@BarcaUniversal) May 10, 2026