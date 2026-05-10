Ce mesaj a putut să transmită Kylian Mbappe, în timpul El Clasico. Barcelona o conducea deja cu 2-0 pe Real Madrid

Kylian Mbappe (27 de ani) a postat un mesaj scurt în timpul partidei dintre Barcelona și Real Madrid, din etapa a 35-a din La Liga. Starul francez a reacționat când scorul era deja 2-0 pentru catalani.
Kylian Mbappe nu a fost inclus în lotul lui Real Madrid pentru duelul „de foc” de pe Camp Nou. Acesta nu s-a refăcut încă după o accidentare musculară suferită în urma meciului cu Betis, din etapa a 33-a.
Kylian Mbappe, mesaj de două cuvinte în timpul El Clasico
Kylian Mbappe a privit partida din fața televizorului, pe care l-a fotografiat pe finalul primei reprize, când echipa sa era condusă cu 2-0 de Barcelona.
„Hala Madrid (Hai, Madrid)”, a fost mesajul care a însoțit fotografia postată de Kylian Mbappe, pe contul său de Instagram.
Atacantul se antrenase cu echipa recent, iar fanii vedeau asta drept un semn bun, însă până la urmă Mbappe a absentat din El Clasico. Jucătorul care a marcat 41 de goluri în acest sezon nu s-a simțit bine la ultima sesiune de pregătire înainte de derby, motiv pentru care nu a fost inclus în lot.
În ultimele săptămâni, Kylian Mbappe a fost extrem de criticat de madrileni, în special după ce a fost surprins în vacanță în Sardinia, alături de iubita lui. Francezul a fost taxat de fani, dat fiind faptul că a ales să plece din Spania, ținând cont că era accidentat.
Totodată, după acest episod, fanii au pornit o petiție în mediul online pentru plecarea lui Kylian Mbappe de la Real Madrid. Ei își doreau să strângă, inițial, 200.000 de semnături, însă în cele din urmă s-a ajuns la peste 30 de milioane.
