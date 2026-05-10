Home | Fotbal | La Liga | Ce mesaj a putut să transmită Kylian Mbappe, în timpul El Clasico. Barcelona o conducea deja cu 2-0 pe Real Madrid

Ce mesaj a putut să transmită Kylian Mbappe, în timpul El Clasico. Barcelona o conducea deja cu 2-0 pe Real Madrid

Viviana Moraru Publicat: 10 mai 2026, 23:41

Comentarii
Ce mesaj a putut să transmită Kylian Mbappe, în timpul El Clasico. Barcelona o conducea deja cu 2-0 pe Real Madrid

Kylian Mbappe, la Real Madrid/ Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Kylian Mbappe (27 de ani) a postat un mesaj scurt în timpul partidei dintre Barcelona și Real Madrid, din etapa a 35-a din La Liga. Starul francez a reacționat când scorul era deja 2-0 pentru catalani.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Kylian Mbappe nu a fost inclus în lotul lui Real Madrid pentru duelul „de foc” de pe Camp Nou. Acesta nu s-a refăcut încă după o accidentare musculară suferită în urma meciului cu Betis, din etapa a 33-a.

Kylian Mbappe, mesaj de două cuvinte în timpul El Clasico

Kylian Mbappe a privit partida din fața televizorului, pe care l-a fotografiat pe finalul primei reprize, când echipa sa era condusă cu 2-0 de Barcelona.

„Hala Madrid (Hai, Madrid)”, a fost mesajul care a însoțit fotografia postată de Kylian Mbappe, pe contul său de Instagram.

Postarea făcută de Kylian Mbappe, în timpul El Clasico
Postarea făcută de Kylian Mbappe, în timpul El Clasico/ Instagram

Atacantul se antrenase cu echipa recent, iar fanii vedeau asta drept un semn bun, însă până la urmă Mbappe a absentat din El Clasico. Jucătorul care a marcat 41 de goluri în acest sezon nu s-a simțit bine la ultima sesiune de pregătire înainte de derby, motiv pentru care nu a fost inclus în lot.

Reclamă
Reclamă

În ultimele săptămâni, Kylian Mbappe a fost extrem de criticat de madrileni, în special după ce a fost surprins în vacanță în Sardinia, alături de iubita lui. Francezul a fost taxat de fani, dat fiind faptul că a ales să plece din Spania, ținând cont că era accidentat.

Totodată, după acest episod, fanii au pornit o petiție în mediul online pentru plecarea lui Kylian Mbappe de la Real Madrid. Ei își doreau să strângă, inițial, 200.000 de semnături, însă în cele din urmă s-a ajuns la peste 30 de milioane.

Cât costă acum o masă cu produse tradiționale românești. Producătorii, sufocaţi de valul de scumpiriCât costă acum o masă cu produse tradiționale românești. Producătorii, sufocaţi de valul de scumpiri
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Azi e El Clasico. Cum se termină derby-ul Barcelona - Real Madrid?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Ce salariu îți trebuie azi ca să cumperi un apartament de 70.000 de euro prin "Noua Casă"
Observator
Ce salariu îți trebuie azi ca să cumperi un apartament de 70.000 de euro prin "Noua Casă"
La 19 ani de la unul dintre cele mai grave momente din fotbalul românesc, Gabi Torje a făcut anunțul
Fanatik.ro
La 19 ani de la unul dintre cele mai grave momente din fotbalul românesc, Gabi Torje a făcut anunțul
0:28 11 mai

A scris istorie după El Clasico! Primul jucător din istorie cu titlu în Spania, Anglia, Italia, Germania și Portugalia
0:21 11 mai

„Surpriză”. Spaniolii, surprinși de ce s-a întâmplat pe teren, după ce Barcelona a câștigat titlul în La Liga
0:20 11 mai

Pedri, mesaj emoţionant pentru Hansi Flick, după ce Barcelona a cucerit titlul în La Liga: “Pentru tatăl lui”
0:11 11 mai

„Nu voi uita niciodată acest moment!” Reacția plină de emoție a lui Hansi Flick după titlul Barcelonei
0:00 11 mai

Pentru prima dată în istorie: Barcelona a câștigat titlul și a stabilit o bornă umilitoare pentru Real Madrid
23:55

CAMPEONES! Barcelona sărbătorește titlul 29 după victoria din El Clasico! Rashford, reușită fantastică
Vezi toate știrile
1 Iuliu Mureşan a anunţat o revenire uriaşă la CFR Cluj! “M-a sunat aseară, să avem o discuţie” 2 Când se joacă FCSB – Botoșani, semifinala barajului de calificare în Conference League. Partida, pe terenul campioanei 3 „Renunță la 50.000 de euro”. Singura condiție pusă de Daniel Pancu pentru a semna cu Rapid. Detalii de la negocieri 4 „Nu se poate! Este atât de greșit!” Legenda lui United, șocată de golul anulat care o duce pe Arsenal aproape de titlu 5 “Au încercat să mă bată”. Scandal cât casa la Oțelul după plecarea unui jucător: “A țipat și a spart ușa” 6 Calculele pentru ca Dinamo să încheie sezonul pe locul 3! Cum pot evita “câinii” barajul pentru Conference League
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie BolojanGigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Cel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drameCel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame
“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț
Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1