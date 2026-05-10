Barcelona – Real Madrid (LIVE TEXT, 22:00). Catalanii sunt la un punct de titlu și de o premieră istorică

Barcelona și Real Madrid dau piept astăzi pe Camp Nou într-un meci în urma căruia formația lui Hansi Flick se poate încorona campioana Spaniei pentru a 29-a oară în istorie și a doua oară la rând. Catalanii au nevoie să nu piardă, însă în fața lor va sta o echipă “blanco” care are orgoliul rănit după ce s-a întâmplat în ultima perioadă și care nu-și va permite să își vadă rivala celebrând în fața sa.
Barcelona – Real Madrid (LIVE TEXT, 22:00)
Înainte de meciul din etapa cu numărul 35, Barca e pe primul loc cu 88 de puncte și e în cărți să ajungă la “centenar”, adică la borna de 100. Real Madrid, ocupanta locului 2, are 77 de puncte și are nevoie de victorie în El Clasico pentru a nu le permite rivalilor să celebreze un nou titlu chiar în fața lor.
Calculele sunt simple: Barca are nevoie și de un punct pentru a pune mâna pe titlul 29. Situația care s-ar putea produce pe Camp Nou ar fi nemaiîntâlnită, pentru că niciodată în istoria campionatului din Spania nu s-a mai întâmplat ca trupa “blaugrana” să își asigure matematic trofeul chiar după un meci cu marea sa rivală.
Barca e în formă și are cinci victorii la rând în toate competițiile, în timp ce Real Madrid a “scârțâit” atât pe teren, cât și în vestiar. Recent, formația de pe Bernabeu a fost marcată de scandalul uriaș al altercației dintre Aurelien Tchouameni și Fede Valverde, cel din urmă fiind dus la spital. Uruguayanul va rata El Clasico după ce a suferit un traumatism cranioencefalic.
Real Madrid primește și o veste bună, deoarece Thibaut Courtois urmează după accidentarea care l-a ținut pe bară aproape două luni. De la “galactici”, Mbappe este în continuare incert, în timp ce același lucru se poate spune și despre Raphinha.
În meciurile directe din acest sezon, Real Madrid s-a impus în campionat cu 2-1 în tur, iar în Supercupa Spaniei, Barcelona a avut câștig de cauză și și-a adjudecat trofeul în fața rivalei sale pe care a învins-o cu 3-2.
Echipele probabile în Barcelona – Real Madrid:
Barcelona (4-3-3): Joan Garcia – Kounde, Cubarsi, Gerard Martin, Cancelo – Pedro, Gavi, Olmo – Rashford, Lewandowski, Fermin Lopez;
Incerți: Raphinha;
Absenți: Christensen, Lamine Yamal.
Real Madrid (4-2-2): Courtois – Trent Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Fran Garcia – Camavinga, Tchouameni, Thiago, Bellingham – Brahim, Vinicius;
Incerți: Mbappe;
Absenți: Carvajal, Militao, Rodrygo, Mendy, Valverde, Arda Guler.
