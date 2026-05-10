Barcelona – Real Madrid (LIVE TEXT, 22:00). Catalanii sunt la un punct de titlu și de o premieră istorică

Barcelona și Real Madrid dau piept astăzi pe Camp Nou într-un meci în urma căruia formația lui Hansi Flick se poate încorona campioana Spaniei pentru a 29-a oară în istorie și a doua oară la rând. Catalanii au nevoie să nu piardă, însă în fața lor va sta o echipă “blanco” care are orgoliul rănit după ce s-a întâmplat în ultima perioadă și care nu-și va permite să își vadă rivala celebrând în fața sa.

Barcelona – Real Madrid (LIVE TEXT, 22:00)

Înainte de meciul din etapa cu numărul 35, Barca e pe primul loc cu 88 de puncte și e în cărți să ajungă la “centenar”, adică la borna de 100. Real Madrid, ocupanta locului 2, are 77 de puncte și are nevoie de victorie în El Clasico pentru a nu le permite rivalilor să celebreze un nou titlu chiar în fața lor.

Calculele sunt simple: Barca are nevoie și de un punct pentru a pune mâna pe titlul 29. Situația care s-ar putea produce pe Camp Nou ar fi nemaiîntâlnită, pentru că niciodată în istoria campionatului din Spania nu s-a mai întâmplat ca trupa “blaugrana” să își asigure matematic trofeul chiar după un meci cu marea sa rivală.

Barca e în formă și are cinci victorii la rând în toate competițiile, în timp ce Real Madrid a “scârțâit” atât pe teren, cât și în vestiar. Recent, formația de pe Bernabeu a fost marcată de scandalul uriaș al altercației dintre Aurelien Tchouameni și Fede Valverde, cel din urmă fiind dus la spital. Uruguayanul va rata El Clasico după ce a suferit un traumatism cranioencefalic.