„Nu voi uita niciodată acest moment!” Reacția plină de emoție a lui Hansi Flick după titlul Barcelonei

FC Barcelona a câștigat cel de-al 29-lea titlu de campioană a Spaniei, chiar în urma unui El Clasico. Hansi Flick, cel care a trecut prin momente grele duminică, a fost cel căruia i-au dedicat victoria atât jucătorii, cât și fanii care i-au scandat numele minute în șir.

„Nu voi uita niciodată acest moment. Echipa mea este fantastică și sunt extrem de fericit. Sunt foarte mândru de jucătorii mei. Atmosfera creată de suporteri, într-un El Clasico câștigat împotriva lui Real Madrid, este ceva emoționant. Am jucat foarte bine, ne-am apărat foarte bine și am marcat două goluri superbe” au fost primele cuvinte ale lui Hansi Flick după meci, citat de Marca.

„Titlul ăsta e și mai special pentru că l-am câștigat acasă, împotriva lui Real Madrid. Acum trebuie să ne bucurăm de el alături de suporteri. Flick este foarte important pentru noi. Are idei extrem de clare, dar în același timp le oferă multă libertate jucătorilor. Așa putem să ne arătăm cu adevărat calitatea. Fiecare trofeu trebuie sărbătorit cum se cuvine. Cu atât mai mult un titlu de campioană, într-o competiție care durează un an întreg. Am fost clar cea mai bună echipă din Spania. Evident că vrem să câștigăm și Liga Campionilor, acesta este obiectivul. Anul viitor vom avea o nouă șansă” a spus Frenkie De Jong după partidă.