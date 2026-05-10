Când se joacă FCSB – Botoșani, semifinala barajului de calificare în Conference League. Partida, pe terenul campioanei

FCSB – Botoșani este semifinala barajului de calificare în Conference League. Moldovenii și-au asigurat prezența în acest duel după remiza cu Petrolul, scor 1-1, din etapa a opta a play-out-ului.
Cu o etapă înainte de finalul sezonului, Botoșani are un avans de trei puncte față de Csikszereda, următoarea clasată din play-out cu drept de joc în cupele europene. Moldovenii au avantaj în cazul egalității, la finalul sezonului, astfel că vor disputa barajul de Conference League.
Când se joacă FCSB – Botoșani, semifinala barajului de calificare în Conference League
Partida dintre FCSB și Botoșani se va disputa pe 23 sau 24 mai. Meciul va avea loc pe terenul campioanei, echipa mai bine clasată în play-out. Partida se va disputa în Ghencea, ținând cont că Arena Națională nu mai este disponibilă pentru evenimente sportive, până la finalul sezonului.
Ulterior, învingătoarea dintre FCSB și Botoșani se va duela cu ocupanta locului patru din play-off. În prezent, acest loc este ocupat de Dinamo, Rapid având și ea șanse matematice să treacă pentru rivalii din Ștefan cel Mare.
FCSB și Botoșani s-au întâlnit de trei ori, în acest sezon. În play-out, moldovenii s-au impus cu scorul de 3-2. În sezonul regular, în tur, moldovenii au învins-o pe campioană cu 3-1, iar returul a fost câștigat de roș-albaștri, scor 2-1.
Finala barajului de Conference League se va disputa pe 29 mai, pe terenul echipei din play-off. În cazul în care aceasta va fi Dinamo, atunci partida s-ar putea juca pe arena Arcul de Triumf, stadion pe care „câinii” evoluează atunci când Arena Națională nu este disponibilă.
Până la semifinala barajului, FCSB mai are de disputat două meciuri, cu Unirea Slobozia și Hermannstadt. De cealaltă parte, Botoșani o va întâlni pe Csikszereda.
Botoșani – Petrolul 1-1
După o primă repriză în care jucătorii celor două echipe doar şi-au reglat ţintele, Grozav, în minutul 6, şi Marco Dulca, în minutul 32, trimiţînd la distanţă de poartă, partea secundă a adus şi golurile. Primii au înscris oaspeţii, prin Chică-Roşă, care a scăpat singur cu Luka Kukic şi l-a învins pe acesta cu un şut din careu. Petrolul a scăpat însă victoria printre degete.
Dongmo a faultat în propriul careu şi arbitrul Szabolcs Kovacs a dictat penalti, iar Mailat a transformat lovitura de pedeapsă, în minutul 81. Oaspeţii au jucat în zece din minutul 90+3, după eliminarea lui Boţogan, pentru un fault foarte dur la Ongenda. S-a terminat FC Botoşani – Petrolul 1-1 şi, înaintea ultimei etape din play-out, FC Botoşani e pe locul 3, cu 33 de puncte, iar Petrolul are 25 de puncte, fiind a şasea în ierarhie.
- „Vă place sigla?” Răspunsul categoric dat de Mircea Rednic, în plin scandal la Dinamo. Apelul făcut
- Botoșani – Petrolul 1-1. Moldovenii și-au asigurat locul la barajul de Conference League, unde o vor întâlni pe FCSB
- „Renunță la 50.000 de euro”. Singura condiție pusă de Daniel Pancu pentru a semna cu Rapid. Detalii de la negocieri
- Dinamo – FC Argeș LIVE TEXT (19:00). Cu o victorie, „câinii” își consolidează locul patru. Echipele de start
- „Normal că au spart ușa”. Președintele Oțelului, toate detaliile după scandalul creat de Ștefan Bană: „Nu se face așa ceva”