Când se joacă FCSB – Botoșani, semifinala barajului de calificare în Conference League. Partida, pe terenul campioanei

FCSB – Botoșani este semifinala barajului de calificare în Conference League. Moldovenii și-au asigurat prezența în acest duel după remiza cu Petrolul, scor 1-1, din etapa a opta a play-out-ului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cu o etapă înainte de finalul sezonului, Botoșani are un avans de trei puncte față de Csikszereda, următoarea clasată din play-out cu drept de joc în cupele europene. Moldovenii au avantaj în cazul egalității, la finalul sezonului, astfel că vor disputa barajul de Conference League.

Când se joacă FCSB – Botoșani, semifinala barajului de calificare în Conference League

Partida dintre FCSB și Botoșani se va disputa pe 23 sau 24 mai. Meciul va avea loc pe terenul campioanei, echipa mai bine clasată în play-out. Partida se va disputa în Ghencea, ținând cont că Arena Națională nu mai este disponibilă pentru evenimente sportive, până la finalul sezonului.

Ulterior, învingătoarea dintre FCSB și Botoșani se va duela cu ocupanta locului patru din play-off. În prezent, acest loc este ocupat de Dinamo, Rapid având și ea șanse matematice să treacă pentru rivalii din Ștefan cel Mare.

FCSB și Botoșani s-au întâlnit de trei ori, în acest sezon. În play-out, moldovenii s-au impus cu scorul de 3-2. În sezonul regular, în tur, moldovenii au învins-o pe campioană cu 3-1, iar returul a fost câștigat de roș-albaștri, scor 2-1.