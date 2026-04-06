Portarul Bosniei a rupt tăcerea după scandalul cu Donnarumma de la baraj: “Nu credeam ce mi se întâmplă”

Nikola Vasilj a vorbit în premieră despre ce s-a întâmplat în finala barajului pentru Cupa Mondială dintre Bosnia și Italia, meci care a fost marcat de un scandal la loviturile de departajare. După prima ratare a “Squadrei Azzurra”, Gianluigi Donnarumma i-a rupt portarului advers foaia pe care avea scrise indicațiile legate de cum execută jucătorii lui Gattuso penalty-urile.
Bosnia a obținut săptămâna trecută o calificare uriașă la Cupa Mondială în dauna Italiei, care a ratat al treilea turneu final de acest fel la rând. Meciul s-a decis la loviturile de departajare, unde Pio Esposito și Bryan Cristante au ratat execuțiile care au lăsat-o pe “Squadra Azzurra” acasă.
Nikola Vasilj, stupefiat de gestul lui Gianluigi Donnarumma
La penalty-uri a avut loc și momentul tensionat dintre Donnarumma și Vasilj, goalkeeper-ul lui Manchester City fiind intens blamat în presa din Bosnia după meci. La câteva zile distanță, portarul naționalei lui Sergej Barbarez a venit și el cu o reacție și a catalogat ce s-a întâmplat drept “karma”.
După meciul echipei sale de club, St. Pauli, Vasilj a povestit cum a decurs evenimentul și a făcut și o dezvăluire interesantă, și anume că echipa sa avea o copie a foii care i-a fost ruptă de Donnarumma, cei din stafful naționalei anticipând că ceva rău ar putea să se întâmple.
“Donnarumma a încercat să rupă bucata de hârtie pe care aveam scrie informații despre executanții de penalty-uri ai Italiei, dar din fericire stafful tehnic avea o copie, eram pregătiți pentru orice eventualitate. Eu nu știam că au o copie pe bancă, dar în mod clar nimic nu a fost lăsat la voia întâmplării.
Sincer, nu puteam să cred ce mi se întâmplă, e prima dată când așa ceva mi s-a întâmplat. Donnarumma și cu mine am început să ne certăm, după care am mers la arbitru și am încercat să îl conving că adversarul meumerită un cartonaș galben.
Am fost de părere că al său comportament a fost total lipsit de fair-play. În final am câștigat, iar unii spun că este karma și probabil, da, e ceva similiar în această poveste“, a spus Vasilj, potrivit gazzetta.it.
Bosnia va juca în Grupa B de la Cupa Mondială, din care mai fac parte Canada, Elveția și Qatar.
