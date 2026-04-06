Portarul Bosniei a rupt tăcerea după scandalul cu Donnarumma de la baraj: “Nu credeam ce mi se întâmplă”

Nikola Vasilj a vorbit în premieră despre ce s-a întâmplat în finala barajului pentru Cupa Mondială dintre Bosnia și Italia, meci care a fost marcat de un scandal la loviturile de departajare. După prima ratare a “Squadrei Azzurra”, Gianluigi Donnarumma i-a rupt portarului advers foaia pe care avea scrise indicațiile legate de cum execută jucătorii lui Gattuso penalty-urile.

Bosnia a obținut săptămâna trecută o calificare uriașă la Cupa Mondială în dauna Italiei, care a ratat al treilea turneu final de acest fel la rând. Meciul s-a decis la loviturile de departajare, unde Pio Esposito și Bryan Cristante au ratat execuțiile care au lăsat-o pe “Squadra Azzurra” acasă.

Nikola Vasilj, stupefiat de gestul lui Gianluigi Donnarumma

La penalty-uri a avut loc și momentul tensionat dintre Donnarumma și Vasilj, goalkeeper-ul lui Manchester City fiind intens blamat în presa din Bosnia după meci. La câteva zile distanță, portarul naționalei lui Sergej Barbarez a venit și el cu o reacție și a catalogat ce s-a întâmplat drept “karma”.

După meciul echipei sale de club, St. Pauli, Vasilj a povestit cum a decurs evenimentul și a făcut și o dezvăluire interesantă, și anume că echipa sa avea o copie a foii care i-a fost ruptă de Donnarumma, cei din stafful naționalei anticipând că ceva rău ar putea să se întâmple.

“Donnarumma a încercat să rupă bucata de hârtie pe care aveam scrie informații despre executanții de penalty-uri ai Italiei, dar din fericire stafful tehnic avea o copie, eram pregătiți pentru orice eventualitate. Eu nu știam că au o copie pe bancă, dar în mod clar nimic nu a fost lăsat la voia întâmplării.