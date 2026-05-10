„Nu se poate! Este atât de greșit!” Legenda lui United, șocată de golul anulat care o duce pe Arsenal aproape de titlu

Arsenal a câștigat cu 1-0 pe terenul lui West Ham etapa a 36-a din Premier League și este foarte aproape de titlu de campioană. Echipa lui Mikel Arteta are 5 puncte avans față de Manchester City, cea care are și o restanță.

Victoria lui Arsenal a fost una controversată. „Nici arbitrii nu știu dacă acela e fault” a spus Nuno Espirito Santo, managerul lui West Ham, după meci.

Decizia arbitrilor este criticată dur

Fostul mare portar al lui Manchester United, Peter Schmeichel, a criticat dur decizia de a anulat golul marcat de West Ham în prelungirile partidei pentru un fault asupra portarului, David Raya. Schmeichel spune că Arsenal ar fi trebuit penalizată tot sezonul cu fault în atac la golurile marcate din corner, dacă această reușită a fost anulată în mod corect.

„Este greșit din atât de multe puncte de vedere. Ceea ce mă enervează este că Arsenal nu ar fi fost niciodată pe primul loc în clasament dacă acela este un fault. Așa au marcat atât de multe goluri, prin blocarea oamenilor, trasul adversarilor, toate lucrurile de acest gen. Și acum ajung în acest moment, iar VAR-ul are nevoie de 5 minute. Darren England, arbitrul VAR, are nevoie de 5 minute. Și pornește clipul cu faza din nou, și din nou, și din nou. Doar acest lucru face ca decizia să fie una îndoielnică. Aceea nu poate fi o lovitură liberă. Nu poate. E atât de greșit. Pur și simplu nu înțeleg de ce, dintr-o dată, aceea este o lovitură liberă. Pentru că nu a fost pentru nicio altă echipă în tot acest sezon. Toată această situație este o nebunie” a spus Peter Schmeichel după partidă.