Home | Fotbal | La Liga | A scris istorie după El Clasico! Primul jucător din istorie cu titlu în Spania, Anglia, Italia, Germania și Portugalia

A scris istorie după El Clasico! Primul jucător din istorie cu titlu în Spania, Anglia, Italia, Germania și Portugalia

Sebastian Ujica Publicat: 11 mai 2026, 0:28

Comentarii
A scris istorie după El Clasico! Primul jucător din istorie cu titlu în Spania, Anglia, Italia, Germania și Portugalia

Barcelona a câștigat titlul pentru a 29-a oară în istoria clubului / Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

FC Barcelona a câștigat titlul în Spania, cel de-al 29-lea din istoria clubului. Victoria cu 2-0 în El Clasico a certificat supremația catalanilor în ultimii ani în fața marii rivale, după venirea lui Hansi Flick.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Istorie a scris și Joao Cancelo. Fundașul de 31 de ani este primul jucător din istorie cu titlu de campion în cinci dintre cele mai importante campionate din Europa.

Cancelo, 15 trofee în carieră

Joao Cancelo a ajuns în iarnă la Barcelona, împrumutat de Al Hilal, și a devenit rapid un jucător important pentru Barca. Iar titlul câștigat de fundașul portughez reprezintă al 15-lea trofeu din carieră.

Și mai impresionant este că Joao Cancelo a câștigat titlul în cinci dintre campionatele din Europa. Are acum titlul în Spania, după trei titluri în Premier League cu Manchester City (2021, 2022 și 2023), în Serie A cu Juventus (2019), în Bundesliga cu Bayern Munchen (2023) și în Portugalia cu Benfica (2014).

În urmă cu trei ani, Cancelo a fost chiar dublu-campion: aparținea de City și a jucat în prima parte a sezonului pentru Guardiola, pentru ca apoi să fie împrumutat la Bayern. Cancelo se va întoarce în această vară la Al Hilal, cu care are contract până în 2027 și care cere 15 milioane de euro în schimbul său. Barca speră să reușească să-l readucă și pentru sezonul viitor, fie sub formă de împrumut, fie fără vreo pretenție financiară din partea clubului din Arabia Saudită.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Azi e El Clasico. Cum se termină derby-ul Barcelona - Real Madrid?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Ce salariu îți trebuie azi ca să cumperi un apartament de 70.000 de euro prin "Noua Casă"
Observator
Ce salariu îți trebuie azi ca să cumperi un apartament de 70.000 de euro prin "Noua Casă"
Scene incredibile în cantonamentul Universităţii Craiova! Jucătorul a venit în tricoul FCSB-ului şi i-a lăsat mască pe toţi. Exclusiv
Fanatik.ro
Scene incredibile în cantonamentul Universităţii Craiova! Jucătorul a venit în tricoul FCSB-ului şi i-a lăsat mască pe toţi. Exclusiv
0:21 11 mai

„Surpriză”. Spaniolii, surprinși de ce s-a întâmplat pe teren, după ce Barcelona a câștigat titlul în La Liga
0:20 11 mai

Pedri, mesaj emoţionant pentru Hansi Flick, după ce Barcelona a cucerit titlul în La Liga: “Pentru tatăl lui”
0:11 11 mai

„Nu voi uita niciodată acest moment!” Reacția plină de emoție a lui Hansi Flick după titlul Barcelonei
0:00 11 mai

Pentru prima dată în istorie: Barcelona a câștigat titlul și a stabilit o bornă umilitoare pentru Real Madrid
23:55

CAMPEONES! Barcelona sărbătorește titlul 29 după victoria din El Clasico! Rashford, reușită fantastică
23:41

Ce mesaj a putut să transmită Kylian Mbappe, în timpul El Clasico. Barcelona o conducea deja cu 2-0 pe Real Madrid
Vezi toate știrile
1 Iuliu Mureşan a anunţat o revenire uriaşă la CFR Cluj! “M-a sunat aseară, să avem o discuţie” 2 Când se joacă FCSB – Botoșani, semifinala barajului de calificare în Conference League. Partida, pe terenul campioanei 3 „Renunță la 50.000 de euro”. Singura condiție pusă de Daniel Pancu pentru a semna cu Rapid. Detalii de la negocieri 4 „Nu se poate! Este atât de greșit!” Legenda lui United, șocată de golul anulat care o duce pe Arsenal aproape de titlu 5 “Au încercat să mă bată”. Scandal cât casa la Oțelul după plecarea unui jucător: “A țipat și a spart ușa” 6 Calculele pentru ca Dinamo să încheie sezonul pe locul 3! Cum pot evita “câinii” barajul pentru Conference League
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie BolojanGigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Cel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drameCel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame
“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț
Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1