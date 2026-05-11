Pedri, mesaj emoţionant pentru Hansi Flick, după ce Barcelona a cucerit titlul în La Liga: “Pentru tatăl lui”

Barcelona a cucerit titlul în La Liga pentru a 29-a oară, după victoria cu 2-0 în faţa marii rivale Real Madrid. Marcus Rashford şi Ferran Torres au marcat cele două goluri pentru echipa lui Hansi Flick în meciul de pe Camp Nou.
Ziua a început cum nu se putea mai rău pentru antrenorul german. Tatăl lui Hansi Flick a murit în cursul zilei de duminică, dar tehnicianul a decis să rămână alături de jucătorii săi pentru El Clasico.
Pedri i-a dedicat victoria din El Clasico tatălui lui Hansi Flick
La finalul meciului de pe Camp Nou, Pedri i-a dedicat acest titlu tatălui lui Hansi Flick:
“Am vrut să câştigăm pentru el (n.r. Hansi Flick), după această pierdere pe care a suferit-o. Acest titlu este dedicat şi tatălui său”, a declarat Pedri, potrivit marca.com.
Mijlocaşul Barcelonei a vorbit şi despre performanţa istorică realizată de catalani. Pentru prima oară în istorie, catalanii cuceresc titlul la finalul unui El Clasico:
“Am vrut să câştigăm aici, în Clasico, iar acum a intrat în istorie. Am făcut un meci foarte bun. Niciodată nu s-a mai întâmplat asta. E minunat. E timpul să sărbătorim cu familiile şi fanii deoarece nu este ceva ce reuşeşti în fiecare zi”, a mai spus Pedri.
