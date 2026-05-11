Pedri, mesaj emoţionant pentru Hansi Flick, după ce Barcelona a cucerit titlul în La Liga: “Pentru tatăl lui”

Barcelona a cucerit titlul în La Liga pentru a 29-a oară, după victoria cu 2-0 în faţa marii rivale Real Madrid. Marcus Rashford şi Ferran Torres au marcat cele două goluri pentru echipa lui Hansi Flick în meciul de pe Camp Nou.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ziua a început cum nu se putea mai rău pentru antrenorul german. Tatăl lui Hansi Flick a murit în cursul zilei de duminică, dar tehnicianul a decis să rămână alături de jucătorii săi pentru El Clasico.

Pedri i-a dedicat victoria din El Clasico tatălui lui Hansi Flick

La finalul meciului de pe Camp Nou, Pedri i-a dedicat acest titlu tatălui lui Hansi Flick:

“Am vrut să câştigăm pentru el (n.r. Hansi Flick), după această pierdere pe care a suferit-o. Acest titlu este dedicat şi tatălui său”, a declarat Pedri, potrivit marca.com.

Mijlocaşul Barcelonei a vorbit şi despre performanţa istorică realizată de catalani. Pentru prima oară în istorie, catalanii cuceresc titlul la finalul unui El Clasico: