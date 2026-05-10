Calculele pentru ca Dinamo să încheie sezonul pe locul 3! Cum pot evita “câinii” barajul pentru Conference League

Dinamo a câştigat dramatic meciul de pe stadionul Arcul de Triumf cu FC Argeş, scor 2-1, şi şi-a consolidat locul 4. În această configuraţie a clasamentului, “câinii” sunt siguri de prezenţa în meciul decisiv pentru calificarea în preliminariile Conference League.

Locul 4 va întâlni câştigătoarea duelului dintre FCSB şi FC Botoşani. Cu toate acestea, echipa lui Zeljko Kopic încă mai are şanse de a se califica direct în preliminariile Conference League şi de a scăpa de baraj. Pentru acest lucru, “câinii” trebuie să termine pe locul 3.

Calculele pentru ca Dinamo să încheie sezonul pe locul 3!

Dinamo poate ajunge pe locul 3 dacă va câştiga meciul direct de pe teren propriu cu CFR Cluj, din etapa a 9-a, penultima din play-off. În cazul unui succes contra echipei lui Daniel Pancu, Dinamo va avea nevoie să obţină în meciul cu U Cluj un rezultat mai bun decât CFR Cluj împotriva lui FC Argeş. În cazul în care clujenii vor pierde, atunci Dinamo are nevoie de cel puţin un egal.

Dinamo are dezavantajul că are nevoie de o mână de ajutor din partea celor de la FC Argeş, în timp ce CFR Cluj este la mâna ei. În cazul în care Dinamo şi CFR Cluj încheie play-off-ul la egalitate de puncte, atunci echipa lui Zeljko Kopic este avantajată, deoarece formaţia din Gruia a beneficiat de rotunjire după înjumătăţirea punctelor, la finalul sezonului regulat.

În schimb, CFR Cluj îşi poate asigura locul 3 etapa viitoare. În acest moment, diferenţa dintre CFR Cluj şi Dinamo este de patru puncte, cu două etape înainte de finalul sezonului, ceea ce înseamnă că un egal este suficient pentru echipa lui Daniel Pancu pentru a o scoate pe Dinamo din cursa pentru locul 3.