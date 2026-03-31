Ce șanse are Kosovo să învingă Turcia și să se califice la Cupa Mondială? Ar fi o premieră istorică

Kosovo – Turcia este una dintre finalele de baraj de Mondial care urmează să se dispute în această seară, iar duelul pleacă din start cu o miză imensă.

Formația lui Vincenzo Montella speră la o nouă calificare la turneul final după o pauză de 22 de ani, în timp ce formația balcanică se luptă pentru prima ei participare la un astfel de turneu.

Cum arată șansele celor două naționale să se califice la Cupa Mondială

Înainte de partida care va avea loc la Priștina, pe Stadionul Fadil Vokrri, statisticienii de la Football Rankgins au venit cu procentajele de calificare pentru fiecare dintre naționalele angrenate la baraj. În ceea ce privește finala dintre Kosovo și Turcia, naționala lui Franco Foda are șanse de 33% să ajungă la turneul final, în timp ce “țara semilunii”, care a trecut de România în semifinale, are 67%.

🆕 🇽🇰 Kosovo are given a 33% chance to secure the FIFA World Cup for the FIRST TIME EVER tonight!

📈 🇹🇷 Türkiye are given a 67% to qualify for the FIFA World Cup for the first time since Korea Japan 2002!

✅ Winner will enter Group D! pic.twitter.com/aceBIsbn39

— Football Rankings (@FootRankings) March 31, 2026

Echipa care va ieși învingătoare din barajul de la Priștina va ajunge în Grupa D de la Campionatul Mondial, acolo unde se mai află Statele Unite ale Americii, Paraguay și Australia.