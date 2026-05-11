Pentru prima dată în istorie: Barcelona a câștigat titlul și a stabilit o bornă umilitoare pentru Real Madrid

Jucătorii de la Barcelona, bucurie în timpul meciului cu Real Madrid/ Profimedia

Barcelona a câștigat titlul în La Liga, după victoria cu marea rivală, Real Madrid. Catalanii s-au impus clar în El Clasico, scor 2-0, după golurile marcate de Ferran Torres și Marcus Rashford.

Barcelona s-a încununat pentru a 29-a oară campioană în Spania, după un sezon de vis. Trupa lui Hansi Flick a câștigat titlul cu trei etape înainte de finalul sezonului.

Borna stabilită de Barcelona, după ce a câștigat titlul în La Liga

Pentru prima dată în istorie, Barcelona a devenit campioană în La Liga după o victorie în meci direct cu rivala Real Madrid. Catalanii au avut, astfel, două motive de sărbătoare după meciul din etapa a 35-a din Spania.

Barcelona a acumulat 91 de puncte, după succesul cu Real Madrid. „Galaticii” au rămas cu 77 de puncte, fiind pe locul secund în La Liga.

Este al doilea trofeu cucerit de catalani, în acest sezon. Barcelona a triumfat și în Supercupa Spaniei, la începutul anului, după ce a învins-o tot pe Real Madrid în marea finală, scor 3-2.