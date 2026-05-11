Pentru prima dată în istorie: Barcelona a câștigat titlul și a stabilit o bornă umilitoare pentru Real Madrid

Barcelona a câștigat titlul în La Liga, după victoria cu marea rivală, Real Madrid. Catalanii s-au impus clar în El Clasico, scor 2-0, după golurile marcate de Ferran Torres și Marcus Rashford.
Barcelona s-a încununat pentru a 29-a oară campioană în Spania, după un sezon de vis. Trupa lui Hansi Flick a câștigat titlul cu trei etape înainte de finalul sezonului.
Borna stabilită de Barcelona, după ce a câștigat titlul în La Liga
Pentru prima dată în istorie, Barcelona a devenit campioană în La Liga după o victorie în meci direct cu rivala Real Madrid. Catalanii au avut, astfel, două motive de sărbătoare după meciul din etapa a 35-a din Spania.
Barcelona a acumulat 91 de puncte, după succesul cu Real Madrid. „Galaticii” au rămas cu 77 de puncte, fiind pe locul secund în La Liga.
Este al doilea trofeu cucerit de catalani, în acest sezon. Barcelona a triumfat și în Supercupa Spaniei, la începutul anului, după ce a învins-o tot pe Real Madrid în marea finală, scor 3-2.
În ultimele trei etape rămase de disputat din acest sezon, Barcelona le va întâlni pe Alaves, Betis și Valencia. În cazul unor victorii pe linie, catalanii vor încheia stagiunea cu 100 de puncte acumulate.
Performanţa rară realizată de Marcus Rashford în El Clasico
Marcus Rashford a deschis scorul în El Clasico după doar 9 minute de joc. Starul englez a înscris împotriva lui Real Madrid dintr-o lovitură liberă, cu un şut de excepţie. El l-a învins pe Thibaut Courtois de pe partea dreaptă, de la marginea careului, trimiţând balonul la colţul lung.
Acesta este al doilea gol pe care Marcus Rashford îl marchează împotriva lui Real Madrid. Primul a avut loc pe 26 octombrie 2025. La meciul tur din acest sezon, englezul a înscris pe Santiago Bernabeu, dar Barcelona a fost învinsă în acea partidă.
Reuşita lui Rashford din lovitură liberă în El Clasico a intrat în istoria duelurilor dintre Barcelona şi Real Madrid. În acest secol, reuşita lui Rashford este abia a treia a catalanilor din lovitură liberă împotriva marii rivale. Din octombrie 2012 nu s-a mai întâmplat acest lucru, atunci când Lionel Messi era marcatorul ultimului gol din lovitură liberă împotriva lui Real Madrid.
