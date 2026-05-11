Home | Fotbal | La Liga | Pentru prima dată în istorie: Barcelona a câștigat titlul și a stabilit o bornă umilitoare pentru Real Madrid

Pentru prima dată în istorie: Barcelona a câștigat titlul și a stabilit o bornă umilitoare pentru Real Madrid

Viviana Moraru Publicat: 11 mai 2026, 0:00

Comentarii
Pentru prima dată în istorie: Barcelona a câștigat titlul și a stabilit o bornă umilitoare pentru Real Madrid

Jucătorii de la Barcelona, bucurie în timpul meciului cu Real Madrid/ Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Barcelona a câștigat titlul în La Liga, după victoria cu marea rivală, Real Madrid. Catalanii s-au impus clar în El Clasico, scor 2-0, după golurile marcate de Ferran Torres și Marcus Rashford.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Barcelona s-a încununat pentru a 29-a oară campioană în Spania, după un sezon de vis. Trupa lui Hansi Flick a câștigat titlul cu trei etape înainte de finalul sezonului.

Borna stabilită de Barcelona, după ce a câștigat titlul în La Liga

Pentru prima dată în istorie, Barcelona a devenit campioană în La Liga după o victorie în meci direct cu rivala Real Madrid. Catalanii au avut, astfel, două motive de sărbătoare după meciul din etapa a 35-a din Spania.

Barcelona a acumulat 91 de puncte, după succesul cu Real Madrid. „Galaticii” au rămas cu 77 de puncte, fiind pe locul secund în La Liga.

Este al doilea trofeu cucerit de catalani, în acest sezon. Barcelona a triumfat și în Supercupa Spaniei, la începutul anului, după ce a învins-o tot pe Real Madrid în marea finală, scor 3-2.

Reclamă
Reclamă

În ultimele trei etape rămase de disputat din acest sezon, Barcelona le va întâlni pe Alaves, Betis și Valencia. În cazul unor victorii pe linie, catalanii vor încheia stagiunea cu 100 de puncte acumulate.

Performanţa rară realizată de Marcus Rashford în El Clasico

Marcus Rashford a deschis scorul în El Clasico după doar 9 minute de joc. Starul englez a înscris împotriva lui Real Madrid dintr-o lovitură liberă, cu un şut de excepţie. El l-a învins pe Thibaut Courtois de pe partea dreaptă, de la marginea careului, trimiţând balonul la colţul lung.

Acesta este al doilea gol pe care Marcus Rashford îl marchează împotriva lui Real Madrid. Primul a avut loc pe 26 octombrie 2025. La meciul tur din acest sezon, englezul a înscris pe Santiago Bernabeu, dar Barcelona a fost învinsă în acea partidă.

Cât costă acum o masă cu produse tradiționale românești. Producătorii, sufocaţi de valul de scumpiriCât costă acum o masă cu produse tradiționale românești. Producătorii, sufocaţi de valul de scumpiri
Reclamă

Reuşita lui Rashford din lovitură liberă în El Clasico a intrat în istoria duelurilor dintre Barcelona şi Real Madrid. În acest secol, reuşita lui Rashford este abia a treia a catalanilor din lovitură liberă împotriva marii rivale. Din octombrie 2012 nu s-a mai întâmplat acest lucru, atunci când Lionel Messi era marcatorul ultimului gol din lovitură liberă împotriva lui Real Madrid.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Azi e El Clasico. Cum se termină derby-ul Barcelona - Real Madrid?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Ce salariu îți trebuie azi ca să cumperi un apartament de 70.000 de euro prin "Noua Casă"
Observator
Ce salariu îți trebuie azi ca să cumperi un apartament de 70.000 de euro prin "Noua Casă"
La 19 ani de la unul dintre cele mai grave momente din fotbalul românesc, Gabi Torje a făcut anunțul
Fanatik.ro
La 19 ani de la unul dintre cele mai grave momente din fotbalul românesc, Gabi Torje a făcut anunțul
0:28 11 mai

A scris istorie după El Clasico! Primul jucător din istorie cu titlu în Spania, Anglia, Italia, Germania și Portugalia
0:21 11 mai

„Surpriză”. Spaniolii, surprinși de ce s-a întâmplat pe teren, după ce Barcelona a câștigat titlul în La Liga
0:20 11 mai

Pedri, mesaj emoţionant pentru Hansi Flick, după ce Barcelona a cucerit titlul în La Liga: “Pentru tatăl lui”
0:11 11 mai

„Nu voi uita niciodată acest moment!” Reacția plină de emoție a lui Hansi Flick după titlul Barcelonei
23:55

CAMPEONES! Barcelona sărbătorește titlul 29 după victoria din El Clasico! Rashford, reușită fantastică
23:41

Ce mesaj a putut să transmită Kylian Mbappe, în timpul El Clasico. Barcelona o conducea deja cu 2-0 pe Real Madrid
Vezi toate știrile
1 Iuliu Mureşan a anunţat o revenire uriaşă la CFR Cluj! “M-a sunat aseară, să avem o discuţie” 2 Când se joacă FCSB – Botoșani, semifinala barajului de calificare în Conference League. Partida, pe terenul campioanei 3 „Renunță la 50.000 de euro”. Singura condiție pusă de Daniel Pancu pentru a semna cu Rapid. Detalii de la negocieri 4 „Nu se poate! Este atât de greșit!” Legenda lui United, șocată de golul anulat care o duce pe Arsenal aproape de titlu 5 “Au încercat să mă bată”. Scandal cât casa la Oțelul după plecarea unui jucător: “A țipat și a spart ușa” 6 Calculele pentru ca Dinamo să încheie sezonul pe locul 3! Cum pot evita “câinii” barajul pentru Conference League
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie BolojanGigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Cel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drameCel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame
“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț
Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1