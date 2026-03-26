Turcia – România 1-0. Tricolorii ratează și ultima șansă de calificare la World Cup 2026

Min. 63: Yuksek își încearcă norocul de la mare distanță, șutul nu îi dă emoții lui Ionuț Radu.

Min. 61: BARĂ! Yildiz șutează frumos cu piciorul stâng, dar balonul lovește transversala. Noroc pentru tricolori la această fază.

Min. 59: Hakan Calhanoglu încearcă poarta dintr-un unghi dificil, iar balonul este trimis puternic de acesta în plasa laterală.

Min. 56: Ocazie uriașă pentru România! Ianis Hagi a reluat din prima o minge venită din aer, dar balonul s-a dus puțin pe lângă poarta adversă.

Min. 53: Din păcate, turcii deschid scorul la Istanbul. Kadioglu a primit o pasă senzațională de la Arda Guler, acesta apare nemarcat în careu și îl învinge pe Ionuț Radu.

Min. 46: Start în repriza secundă!

Update: La finalul primei reprize, statistica ne arată un 6-2 la şuturile la poartă, în Turcia – România. Niciunul dintre ele nu a prins însă poarta.

Este final de primă repriză la Istanbul! Turcia – România este 0-0.

Min. 37: Un nou șut de la distanță al turcilor, venit după o lovitură de colț. Fără probleme însă pentru Ionuț Radu.

Min. 32: Uriașă șansă de gol pentru turci! După o greșeală mare a lui Rațiu, mingea a ajuns la Arda Guler, care nu a reușit să trimită pe cadrul porții de la marginea careului.

Min. 24: BARĂ! Tricolorii lovesc transversala la o situație clară de gol. În cele din urmă, s-a ridicat fanionul pentru o poziție de ofsaid.

Min. 23: Ocazie mare pentru naționala României! După ce în primă instanță a luftat, Ianis Hagi a șutat cu piciorul drept, însă mingea a fost blocat de un apărător turc. Corner pentru România!

Min. 19: Bardakci expediază un șut de la distanță, balonul este însă deviat și reținut fără probleme de portarul nostru, care evită lovitura de colț.

Min. 17: Fază fixă pentru Turcia! Hakan Calhanoglu a executat o lovitură liberă de la peste 25 de metri, dar balonul s-a dus departe de poarta lui Ionuț Radu.

Min. 9: Primele emoții la poarta lui Ionuț Radu! Turcii au atacat rapid în banda dreaptă, mingea a fost trimisă în fața porții, dar pericolul a fost îndepărtat de portarul celor de la Celta Vigo.

Min. 5: Un prim atac periculos al României. Daniel Bîrligea a primit o minge bună în careu, preluarea acestuia a fost excelentă, dar șutul a fost blocat de un adversar.

Min. 1: Start de meci pe arena celor de la Beșiktaș din Istanbul! Atmosferă ostilă pentru tricolori.

Turcia (4-2-3-1) : Cakir – Muldur, Akaydin, Bardakci, Kadioglu – Yuksek, Calhanoglu – Yilmaz, Guler, Yildiz – Akturgoglu. Rezerve: Gunok, Bayindir, Karazor, Elmali, Ozcan, Kokcu, Gul, Kabak, Can Kahveci, Aydin, Akgun, Ayhan. Selecţioner: Vincenzo Montella.

: Cakir – Muldur, Akaydin, Bardakci, Kadioglu – Yuksek, Calhanoglu – Yilmaz, Guler, Yildiz – Akturgoglu. Gunok, Bayindir, Karazor, Elmali, Ozcan, Kokcu, Gul, Kabak, Can Kahveci, Aydin, Akgun, Ayhan. Vincenzo Montella. România (4-3-3): Radu – Raţiu, Drăguşin, Burcă, Bancu – R. Marin, I. Hagi, Dragomir – Man, Bîrligea, Mihăilă. Rezerve: Aioani, Popescu, Coubiş, Ghiţă, Screciu, Dobre, Baiaram, Stanciu, Miculescu, Tănase, Coman, Sorescu. Selecţioner: Mircea Lucescu.

Update 18:46: Mircea Lucescu a făcut 6 schimbări faţă de meciul cu San Marino: Ionuț Radu, Ianis Hagi, Radu Drăgușin, Andrei Burcă, Răzvan Marin şi Valentin Mihăilă au intrat în locul lui Vladimir Screciu, Lisav Eissat, Ștefan Târnovanu, Florin Tănase, Virgil Ghiță şi Ștefan Baiaram.

Update 18:45: Vincenzo Montella a făcut 8 schimbări faţă de ultimul meci oficial al Turciei, cu Spania: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Hakan Çalhanoğlu, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler şi Kenan Yıldız le-au luat locul lui Çağlar Söyüncü, İrfan Kahveci, Zeki Çelik, Merih Demiral, Altay Bayındır, Deniz Daniel Gül, Salih Özcan şi Orkun Kökçü

Update 18:15: Adrian Mutu şi Miodrag Belodedici, în tribunele arenei din Istanbul, înainte de Turcia – România.

Update 17:25: Jucătorii şi staff-ul naţionalei României au sosit la stadion, înaintea meciului cu Turcia.

Update 17:20: Aşa arată vestiarul României, înaintea partidei cu Turcia. Nicolae Stanciu, decarul “tricolorilor”.

Update 17:10: Gică Hagi a plecat către stadion, însoţit de familie.

Update 14:20: Fanii României au luat cu asalt terasele din Istanbul.

Update 13:30: Tot ce trebuie să ştie fanii români care vor fi prezenţi la meciul cu Turcia.

Update 13:15: Matei Lucescu, fiul lui Mircea Lucescu, îşi va susţine din tribune bunicul la barajul cu Turcia.

Update 26 martie, ora 13.10. Meciul dintre Turcia și România este unul de risc maxim, anunță Federația Turcă de Fotbal (TFF), cea care a făcut câteva recomandări fanilor care merg la meci. Ei transmit suporterilor să meargă cât mai devreme la stadion, deoarece măsurile de securitate vor face accesul în arenă mai greoi. Fanilor le este recomandat să folosească transportul în comun, nu mașinile personale. Pentru meciul de diseară au fost vândute toate biletele, asfel că 42.000 de oameni vor fi prezenți la meci.

Update 26 martie, ora 13:00: Fanii au ajuns în Piaţa Taksim şi au început să cânte.

Update 22:00: Mircea Lucescu a zâmbit cu jurnaliştii turci pe care i-a văzut după mulţi ani.

Update 21:45: Generaţia de Aur e alături de România, la barajul din Turcia.

Update 21:30: Fanii României vor să se facă auziţi la Istanbul. Unii au ajuns de azi în cel mai mare oraş al Turciei.

Update 21:00: Trei generaţii din dinastia Hagi sunt la Istanbul. Regele Hagi va striga “Hai, România” cu nepotul Giorgios în braţe.

Ştirea iniţială.

Aceasta va fi a noua întâlnire directă dintre Turcia şi România şi cele două selecţionate şi-au împărţit victoriile, câte două de fiecare parte, alte patru meciuri fiind încheiate la egalitate.

Mobilizarea este una generală înainte de duelul de pe stadionul lui Beşiktaş. Generaţia de Aur va fi reprezentantă la Istanbul de Gică Hagi, Gică Popescu, Florin Răducioiu, Adi Ilie şi Tibor Selymes.

Mircea Lucescu, pe banca României

Din fericire, starea de sănătate a lui Mircea Lucescu a fost una care i-a permis să fie pe banca României la partida contra selecţionatei pe care a condus-o în perioada 2017-2019.

“Când doctorii mi-au spus că pot antrena, m-am concentrat pe ce trebuie să fac pentru România. Am vorbit cu federaţia şi ei mi-au spus că nu pot găsi o soluţie. Nu sunt în cea mai bună formă şi aş fi făcut un pas în spate dacă exista altă opţiune. Dar insist: nu pot pleca precum un laş. Trebuie să credem în şansa noastră”, a declarat Mircea Lucescu, pentru The Guardian.

Echipele probabile la Turcia – România

Turcia (4-6-0): Cakir – Multur, Kabak, Bardackci, Kadioglu – Bariş, Ismail, Orkun, Chalhanoglu, Yildiz, Guler

România (4-2-3-1): Radu – Raţiu, Drăguşin, Burcă, Bancu – R. Marin, Dragomir – Man, Hagi, Mihăilă – Bîrligea

Lotul superior al Turciei

Chiar dacă Turcia are patru jucători în plus convocaţi, diferenţa de valoare dintre cele două loturi este uriaşă. Potrivit transfermarkt.com, naţionala Turciei este cotată la aproximativ 517 milioane de euro, în timp ce lotul României este cotat la aproape 103 milioane de euro.

Cel mai valoros jucător al turcilor este Arda Guler, starul lui Real Madrid, care este cotat de site-ul de specialitate la 90 de milioane de euro, aproape cât întreaga naţională a României. Guler este urmat în acest top de Kenan Yildiz, vedeta lui Juventus.

În ceea ce priveşte naţionala României, Radu Drăguşin este cel mai bine cotat jucător, cu 20 de milioane de euro. Fundaşul lui Tottenham este urmat de fundaşul lui Rayo Vallecano, Andrei Raţiu, la 18 milioane de euro.

Lotul României pentru meciul cu Turcia

Portari: Ionuț RADU (8 milioane de euro), Marian AIOANI (1,3 milioane de euro), Mihai POPA (500.000 de euro);

Fundaşi: Andrei RAȚIU (18 milioane de euro), Deian SORESCU (1,8 milioane de euro), Radu DRĂGUȘIN (20 de milioane de euro), Andrei BURCĂ (1,8 milioane de euro), Virgil GHIȚĂ (2 milioane de euro), Adrian RUS (1,2 milioane de euro), Andrei COUBIȘ (100.000 de euro), Nicușor BANCU (1 milion de euro), Kevin CIUBOTARU (400.000 de euro);

Mijlocaşi: Vladimir SCRECIU (2 milioane de euro), Vlad DRAGOMIR (2 milioane de euro), Răzvan MARIN (3,5 milioane de euro), Nicolae STANCIU (2 milioane de euro), Florin TĂNASE 2,3 milioane de euro), Ianis HAGI (1,8 milioane de euro), Dennis MAN (13 milioane de euro), Alexandru DOBRE (2,8 milioane de euro), Valentin MIHĂILĂ (2,8 milioane de euro), Claudiu PETRILA (2,5 milioane de euro), Ștefan BAIARAM (4,5 milioane de euro);

Atacanţi: Daniel BÎRLIGEA (4,5 milioane de euro), David MICULESCU (2,5 milioane de euro), Marius COMAN (550.000 de euro).

Arbitru de top la Turcia – România

François Letexier este arbitrul care a fost desemnat să conducă duelul crucial dintre Turcia şi România, din semifinalele barajului pentru World Cup 2026, competiţie ce va fi exclusiv în Universul Antena.

Acesta a condus finala EURO 2024, dintre Spania şi Anglia, şi i-a mai condus pe tricolori în trei rânduri, meciuri în care am înregistrat două victorii şi un egal.

Ultimul meci în care România l-a avut la centru pe François Letexier a fost cel cu Israel, disputat în noiembrie 2023. Conduşi de Edi Iordănescu, jucătorii noştri se impuneau cu 2-1 şi obţineau calificarea matematică la EURO 2024.

Informaţii pentru fani

Punctul oficial de întâlnire al suporterilor români a fost stabilit de autorităţi în Piaţa Taksim – Parcul Gezi. Suporterii se pot aduna liber în Parcul Gezi, începând cu ora 15:45, când va fi deschis Fan Meeting Point-ul, unde vor putea primi steguleţe din partea reprezentanţilor FRF.

Este important de ştiut că este interzis din punct de vedere legal consumul de alcool în spaţiile publice, în recipiente deschise, în special în această zonă. În schimb, există numeroase localuri autorizate în zona Pieţei Taksim şi pe Strada Istiklal.

Dacă va avea loc în format organizat, Fan Walk-ul către stadion este programat să înceapă la ora 16:45, sub supravegherea poliţiei, iar traseul până la stadion are aproximativ 800 de metri, prin strada Prof. Dr. Bedri Karafagioglu. Organizarea aparţine gazdelor, iar orele sunt recomandate de autorităţile locale.