Prezență importantă la Universitatea Craiova – FCSB, din Cupa României. Câţi fani vor fi pe "Ion Oblemenco" - Antena Sport

Universitatea Craiova și FCSB se înfruntă în această seară, de la ora 20:30, pe Stadionul „Ion Oblemenco. Interesul în jurul acestui meci este mare în Bănie. Chiar dacă temperaturile vor fi scăzute la ora meciului, arena din Bănie se va bucura de un număr însemnat de fani.

15.000 de fani sunt aşteptaţi la Ion Oblemeco pentru disputa cu FCSB, anunţă Fanatik.ro. Nu se ştie însă care va fi decizia luată de Peluza Nord. La meciul cu Sănătatea Cluj, fanii au afișat bannerul: „Nimic pentru fani, nimic pentru tradiție. Ăsta e doar program TV, nu competiție”.

În semn de protest faţă de actualul format de competiţie, fanii Peluzei Nord au fost prezenţi la stadion, cu Sănătatea, dar nu au coborât în primele rânduri.