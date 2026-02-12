Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Prezență importantă la Universitatea Craiova – FCSB, din Cupa României. Câţi fani vor fi pe "Ion Oblemenco" - Antena Sport

Home | Fotbal | Prezență importantă la Universitatea Craiova – FCSB, din Cupa României. Câţi fani vor fi pe “Ion Oblemenco”

Prezență importantă la Universitatea Craiova – FCSB, din Cupa României. Câţi fani vor fi pe “Ion Oblemenco”

Radu Constantin Publicat: 12 februarie 2026, 15:11

Comentarii
Prezență importantă la Universitatea Craiova – FCSB, din Cupa României. Câţi fani vor fi pe Ion Oblemenco

Universitatea Craiova și FCSB se înfruntă în această seară, de la ora 20:30, pe Stadionul „Ion Oblemenco. Interesul în jurul acestui meci este mare în Bănie. Chiar dacă temperaturile vor fi scăzute la ora meciului, arena din Bănie se va bucura de un număr însemnat de fani.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

15.000 de fani sunt aşteptaţi la Ion Oblemeco pentru disputa cu FCSB, anunţă Fanatik.ro. Nu se ştie însă care va fi decizia luată de Peluza Nord. La meciul cu Sănătatea Cluj, fanii au afișat bannerul: „Nimic pentru fani, nimic pentru tradiție. Ăsta e doar program TV, nu competiție”.

În semn de protest faţă de actualul format de competiţie, fanii Peluzei Nord au fost prezenţi la stadion, cu Sănătatea, dar nu au coborât în primele rânduri.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui dat afară Cristiano Bergodi de la U Cluj, după comportamentul grosolan de la finalul meciului cu CFR Cluj?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Un mehedinţean şi-a făcut sală de păcănele acasă. Mascaţii l-au săltat cu tot cu aparate
Observator
Un mehedinţean şi-a făcut sală de păcănele acasă. Mascaţii l-au săltat cu tot cu aparate
Surpriză! Câți fani vor fi prezenți la Universitatea Craiova – FCSB și ce se întâmplă cu Peluza Nord
Fanatik.ro
Surpriză! Câți fani vor fi prezenți la Universitatea Craiova – FCSB și ce se întâmplă cu Peluza Nord
15:36
Trei jucători de bază de la FCSB lipsesc cu Universitatea Craiova
15:22
Universitatea Craiova – FCSB, în Cupa României (LIVE TEXT, 20:30). Roș-albaștrii, obligați să câștige ca să se califice
15:03
VideoRivaldinho s-a accidentat! Fiul legendarului Rivaldo a ieșit de pe teren în min. 24 în Liga Campionilor Asiei 2
14:56
FotoToată țara-i la fotbal: campionatul în care trei echipe au „sold out” la fiecare meci și 11 din 18 au stadioanele 99% pline!
14:45
LIVE VIDEOBangkok United – Macarthur FC 1-0, în Liga Campionilor Asiei 2. Rivaldinho a ieșit accidentat în prima repriză
14:39
Impresarul lui Radu Drăguşin, anunţ despre noul antrenor de la Tottenham: “Este binevenit”
Vezi toate știrile
1 Gică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubul 2 Ştefan Baiaram ratează FCSB. Suspendare incredibilă pentru incidentul cu Dinamo 3 Dubla cu FCSB este decisivă pentru Filipe Coelho. Mihai Rotaru vrea să-l demită în caz de eşec! 4 Prima decizie luată de Comisia de Disciplină în cazul Bergodi – Cordea 5 Transfer important la FC Voluntari. Şi-au adus fundaş francez 6 Mihai Rotaru, accident teribil la ski! Patronul Craiovei urmează să fie operat în România
Citește și
Cele mai citite
Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”
“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie
Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”
Ce i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la HermannstadtCe i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la Hermannstadt