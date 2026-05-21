Adrian Mihalcea nu are dubii! Cine este cel mai bun atacant român în viziunea sa

Gică Hagi va debuta curând pe banca echipei naționale de fotbal a României, meciul din Georgia fiind transmis pe Antena 1 și AntenaPLAY, pe data de 2 iunie.
Adrian Mihalcea a vorbit despre soluțiile ofensive pe care selecționerul la dispoziție și a transmis care este, în viziunea sa, cel mai bun atacant român.
Daniel Bîrligea, cel mai bun atacant din România
Daniel Bîrligea nu a mai jucat de la finalul lunii martie, atunci când a suferit o accidentare în cadrul partidei amicale cu Slovacia. Atacantul a avut un sezon de coșmar alături de FCSB, dar chiar și așa, rămâne unul dintre cei mai buni din România.
Adrian Mihalcea a vorbit despre calitatea vârfului roș-albaștrilor și a explicat și unde este marea problemă în ceea ce privește selecția de la echipa națională.
„În opinia mea, Dennis Man e cel mai bun atacant român. Dar dacă e vorba strict de numărul 9, Bîrligea. Îmi place enorm de mult. A avut ghinionul că s-a accidentat în ultima perioadă și n-a mai participat la capacitate maximă nici la meciurile interne, nici la cele ale echipei naționale.
Dar are calitate, determinare, atitudine bună. E crescut bine. Are și puțin din stilul meu. Avem prea puțini jucători de calitate pentru unele poziții. Pentru postul de atacant, îi avem pe Bîrligea, Drăguș, Pușcaș… Trebuia să avem 10 din care să alegem!
Când jucam la echipa națională, eu eram fericit dacă prindeam convocarea. Vorbim despre nume precum Viorel Moldovan, Gică Craioveanu… erau foarte mulți atacanți. Și la mijlocul terenului era o adevărată bătaie pentru lot”, a declarat Adrian Mihalcea, potrivit gsp.ro.
