Home | Fotbal | Liga 1 | Adrian Mihalcea nu are dubii! Cine este cel mai bun atacant român în viziunea sa

Adrian Mihalcea nu are dubii! Cine este cel mai bun atacant român în viziunea sa

Daniel Işvanca Publicat: 21 mai 2026, 22:08

Comentarii
Adrian Mihalcea nu are dubii! Cine este cel mai bun atacant român în viziunea sa

Denis Drăguș și Daniel Bîrligea / Sportpictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Gică Hagi va debuta curând pe banca echipei naționale de fotbal a României, meciul din Georgia fiind transmis pe Antena 1 și AntenaPLAY, pe data de 2 iunie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Adrian Mihalcea a vorbit despre soluțiile ofensive pe care selecționerul la dispoziție și a transmis care este, în viziunea sa, cel mai bun atacant român.

Daniel Bîrligea, cel mai bun atacant din România

Daniel Bîrligea nu a mai jucat de la finalul lunii martie, atunci când a suferit o accidentare în cadrul partidei amicale cu Slovacia. Atacantul a avut un sezon de coșmar alături de FCSB, dar chiar și așa, rămâne unul dintre cei mai buni din România.

Adrian Mihalcea a vorbit despre calitatea vârfului roș-albaștrilor și a explicat și unde este marea problemă în ceea ce privește selecția de la echipa națională.

„În opinia mea, Dennis Man e cel mai bun atacant român. Dar dacă e vorba strict de numărul 9, Bîrligea. Îmi place enorm de mult. A avut ghinionul că s-a accidentat în ultima perioadă și n-a mai participat la capacitate maximă nici la meciurile interne, nici la cele ale echipei naționale.

Reclamă
Reclamă

Dar are calitate, determinare, atitudine bună. E crescut bine. Are și puțin din stilul meu. Avem prea puțini jucători de calitate pentru unele poziții. Pentru postul de atacant, îi avem pe Bîrligea, Drăguș, Pușcaș… Trebuia să avem 10 din care să alegem!

Când jucam la echipa națională, eu eram fericit dacă prindeam convocarea. Vorbim despre nume precum Viorel Moldovan, Gică Craioveanu… erau foarte mulți atacanți. Și la mijlocul terenului era o adevărată bătaie pentru lot”, a declarat Adrian Mihalcea, potrivit gsp.ro.

EXCLUSIV. Femeie, spulberată cu maşina de "Mişu Sicilianu". După accident a făcut un gest inconştientEXCLUSIV. Femeie, spulberată cu maşina de "Mişu Sicilianu". După accident a făcut un gest inconştient
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Marius Baciu să ducă FCSB în preliminariile Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Ultimele clipe din viaţa elevului mort la şcoală, după ce s-ar fi înecat. Medicul a ajuns după 2 ore
Observator
Ultimele clipe din viaţa elevului mort la şcoală, după ce s-ar fi înecat. Medicul a ajuns după 2 ore
Cu ce se ocupă fosta soție a lui Ioan Timofte. Silvia Pop a lăsat traiul din România pentru luxul din SUA
Fanatik.ro
Cu ce se ocupă fosta soție a lui Ioan Timofte. Silvia Pop a lăsat traiul din România pentru luxul din SUA
22:57

NEWS ALERTCristiano Ronaldo, campion în Arabia Saudită! Al-Nassr, primul titlu după o pauză de 7 ani
22:51

Gigi Becali l-a sunat pe Mirel Rădoi: “Înainte de Baciu”! Dezvăluirea patronului FCSB-ului
22:35

VIDEOCristiano Ronaldo, gol superb din lovitură liberă în meciul pentru titlu din Arabia Saudită
22:34

VideoJurnal Antena Sport | Mondialul e în creştere
22:14

“Ni-l dorim” Victor Angelescu a spus pe cine vrea Rapidul în locul lui Gâlcă: “Prima opţiune”
21:35

Victor Angelescu, atac la adresa lui Costel Gâlcă: „Înțeleg că el n-a avut nicio vină. Ar fi câştigat lejer campionatul”
Vezi toate știrile
1 Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova 2 Dinamo a făcut un transfer de la FC Argeș. Mutare surpriză 3 Presa din Rusia anunță cine îl înlocuiește pe Răzvan Lucescu la PAOK 4 LPF a decis când se joacă Dinamo – FCSB / Botoșani, finala barajului pentru Conference League 5 Decizia luată de Florinel Coman în privinţa întoarcerii la FCSB! 6 Universitatea Craiova a ofertat un jucător de la U Cluj înainte de finala pentru campionat
Citește și
Cele mai citite
Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității CraiovaTransfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova
Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutareaTranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea
Cristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul românCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român
Ce l-a iritat pe Alex Chipciu la final: “Să nu mă mai chemaţi!”Ce l-a iritat pe Alex Chipciu la final: “Să nu mă mai chemaţi!”