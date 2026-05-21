Victor Angelescu, atac la adresa lui Costel Gâlcă: „Înțeleg că el n-a avut nicio vină. Ar fi câştigat lejer campionatul”

Rapid București va încheia un nou sezon fără prezență în cupele europene, iar Costel Gâlcă și-a anunțat deja plecarea din Giulești, după partida cu Universitatea Craiova.

Tehnicianul i-a atacat în repetate rânduri pe cei din conducere, însă Victor Angelescu a venit cu o replică pe măsură la adresa antrenorului român.

Victor Angelescu, critici la adresa lui Costel Gâlcă

Victor Angelescu l-a atacat direct pe Costel Gâlcă, înainte de partida contra celor de la Universitatea Craiova. Acționarul Rapidului l-a criticat pe tehnician pentru felul în care a aruncat vina pe jucători și conducere pentru nereușitele echipei din acest sezon.

„N-am apucat să vorbesc cu el, n-am discutat după ultimul meci. În general, cred că tot sezonul eu n-am fost mai mult de o dată pe săptămână la echipă. Au fost Marius Bilaşco, Mauro, cei care se duc la teren şi se ocupă de partea sportivă. Din ce înţeleg, toată lumea e de vină, mai puţin el şi staff-ul lui. E clar că am avut un play-off de coşmar, nu ne-am îndeplinit obiectivul. Am intrat de pe locul 2, după prima etapă eram pe locul 1 și nu am prins nici măcar barajul.

Eu mi-am exprimat opinia şi am precizat că sunt dezamăgit de toată lumea din club. Ce înţeleg de la Costel e că el n-a avut nicio vină, că ar fi câştigat lejer campionatul dacă jucătorii şi conducerea erau alţii. Nu prea am întâlnit antrenori care să îşi asume vina la un eşec, dar măcar să nu comenteze. Nu poţi să crezi că antrenorul sau staff-ul nu au nicio vină pentru un sezon ratat. Din păcate, nu pot să fiu de acord cu o asemenea atitudine”, a declarat Victor Angelescu, potrivit primasport.ro.