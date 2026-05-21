Home | Fotbal | Liga 1 | Victor Angelescu, atac la adresa lui Costel Gâlcă: „Înțeleg că el n-a avut nicio vină. Ar fi câştigat lejer campionatul”

Victor Angelescu, atac la adresa lui Costel Gâlcă: „Înțeleg că el n-a avut nicio vină. Ar fi câştigat lejer campionatul”

Daniel Işvanca Publicat: 21 mai 2026, 21:35

Comentarii
Victor Angelescu, atac la adresa lui Costel Gâlcă: Înțeleg că el n-a avut nicio vină. Ar fi câştigat lejer campionatul”

Costel Gâlcă / Sportpictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Rapid București va încheia un nou sezon fără prezență în cupele europene, iar Costel Gâlcă și-a anunțat deja plecarea din Giulești, după partida cu Universitatea Craiova.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Tehnicianul i-a atacat în repetate rânduri pe cei din conducere, însă Victor Angelescu a venit cu o replică pe măsură la adresa antrenorului român.

Victor Angelescu, critici la adresa lui Costel Gâlcă

Victor Angelescu l-a atacat direct pe Costel Gâlcă, înainte de partida contra celor de la Universitatea Craiova. Acționarul Rapidului l-a criticat pe tehnician pentru felul în care a aruncat vina pe jucători și conducere pentru nereușitele echipei din acest sezon.

„N-am apucat să vorbesc cu el, n-am discutat după ultimul meci. În general, cred că tot sezonul eu n-am fost mai mult de o dată pe săptămână la echipă. Au fost Marius Bilaşco, Mauro, cei care se duc la teren şi se ocupă de partea sportivă. Din ce înţeleg, toată lumea e de vină, mai puţin el şi staff-ul lui. E clar că am avut un play-off de coşmar, nu ne-am îndeplinit obiectivul. Am intrat de pe locul 2, după prima etapă eram pe locul 1 și nu am prins nici măcar barajul.

Eu mi-am exprimat opinia şi am precizat că sunt dezamăgit de toată lumea din club. Ce înţeleg de la Costel e că el n-a avut nicio vină, că ar fi câştigat lejer campionatul dacă jucătorii şi conducerea erau alţii. Nu prea am întâlnit antrenori care să îşi asume vina la un eşec, dar măcar să nu comenteze. Nu poţi să crezi că antrenorul sau staff-ul nu au nicio vină pentru un sezon ratat. Din păcate, nu pot să fiu de acord cu o asemenea atitudine”, a declarat Victor Angelescu, potrivit primasport.ro.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Marius Baciu să ducă FCSB în preliminariile Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Ultimele clipe din viaţa elevului mort la şcoală, după ce s-ar fi înecat. Medicul a ajuns după 2 ore
Observator
Ultimele clipe din viaţa elevului mort la şcoală, după ce s-ar fi înecat. Medicul a ajuns după 2 ore
MM Stoica le taie elanul oltenilor: „Hegemonia Universității Craiova? Mai vedem!” Înțepături pentru Dinamo și Rapid: „FCSB e numai una”
Fanatik.ro
MM Stoica le taie elanul oltenilor: „Hegemonia Universității Craiova? Mai vedem!” Înțepături pentru Dinamo și Rapid: „FCSB e numai una”
23:23

VIDEOCristiano Ronaldo, în lacrimi la meciul care l-a făcut campion în Arabia Saudită! Imagini emoţionante cu superstarul
23:15

LIVE VIDEODanemarca – Slovacia se joacă ACUM! Canada – Norvegia 6-5, după prelungiri! Spectacol total la Mondialul de hochei
23:13

Ce a apărut pe contul lui Ronaldo după ce superstarul portughez a câştigat primul titlu în Arabia Saudită!
22:57

NEWS ALERTCristiano Ronaldo, campion în Arabia Saudită! Al-Nassr, primul titlu după o pauză de 7 ani
22:51

Gigi Becali l-a sunat pe Mirel Rădoi: “Înainte de Baciu”! Dezvăluirea patronului FCSB-ului
22:35

VIDEOCristiano Ronaldo, gol superb din lovitură liberă în meciul pentru titlu din Arabia Saudită
Vezi toate știrile
1 Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova 2 Dinamo a făcut un transfer de la FC Argeș. Mutare surpriză 3 Presa din Rusia anunță cine îl înlocuiește pe Răzvan Lucescu la PAOK 4 LPF a decis când se joacă Dinamo – FCSB / Botoșani, finala barajului pentru Conference League 5 Decizia luată de Florinel Coman în privinţa întoarcerii la FCSB! 6 Universitatea Craiova a ofertat un jucător de la U Cluj înainte de finala pentru campionat
Citește și
Cele mai citite
Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității CraiovaTransfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova
Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutareaTranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea
Cristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul românCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român
Ce l-a iritat pe Alex Chipciu la final: “Să nu mă mai chemaţi!”Ce l-a iritat pe Alex Chipciu la final: “Să nu mă mai chemaţi!”