Oraşul din România unde s-a declarat zi de doliu local, după moartea lui Mircea Lucescu

Consiliul Local al municipiului Hunedoara a decis, miercuri, în unanimitate, declararea zilei de 10 aprilie 2026 drept „zi de doliu local” în memoria legendarului antrenor Mircea Lucescu.

Drapelul României va fi arborat în bernă la sediile instituţiilor şi autorităţilor publice din oraş, iar instituţiile sportive şi culturale îşi vor adapta programul în mod corespunzător, precizează Corvinul Hundoara pe Facebook.

Mircea Lucescu şi-a finalizat cariera sa remarcabilă ca jucător de fotbal la Corvinul Hunedoara, club la care a ajuns în 1977. Tot aici, Mircea Lucescu şi-a început cariera sa inegalabilă ca antrenor, reuşind să creeze nu doar o echipă extraordinară, ci şi o emulaţie extraordinară în cadrul comunităţii, devenind rapid un reper atât din punct de vedere sportiv cât şi uman.

“Relaţia domniei sale cu Hunedoara nu s-a oprit la momentul încetării mandatului său ca antrenor al echipei Corvinul. Domnul Mircea Lucescu a promovat şi sprijinit mişcarea sportivă hunedoreană permanent, inclusiv în ultimii săi ani de viaţă”. Menţionează Corvinul.

Pentru meritele sale deosebite, Mircea Lucescu a fost declarat „Cetăţean de Onoare al municipiului Hunedoara” în anul 2013.