Mihai Stoica nu-l vrea pe Andrei Coubiş la FCSB: “Încă nu a arătat mare lucru”

Viviana Moraru Publicat: 8 aprilie 2026, 13:59

Mihai Stoica / Profimedia Images

Mihai Stoica nu-l vrea pe Andrei Coubiş la FCSB. Preşedintele Consiliului de Administraţie al campioanei a dezvăluit că fundaşul de la U Cluj nu este pe lista roş-albaştrilor.

Dumitru Dragomir a fost cel care a dezvăluit că Gigi Becali a fost aproape să-l transfere pe Andrei Coubiş, fundaş ajuns la U Cluj în iarnă. Patronul campioanei nu ar fi vrut să plătească suma de 125.000 de euro în schimbul stopperului ajuns şi la naţională.

Mihai Stoica a recunoscut faptul că a existat o discuţie cu cei de la AC Milan privind transferul lui Andrei Coubiş, în trecut. Totul a picat însă atunci când “diavolii” au cerut să păstreze 50% din drepturile federative ale jucătorului.

De asemenea, Mihai Stoica nu s-a declarat impresionat de ce a arătat până acum Andrei Coubiş.

“Nu, nu poate fi acum o ţintă pentru FCSB, pentru că încă nu a arătat mare lucru. A arătat calităţi fizice extraordinare, dar şi greşeli foarte mari. Să vedeţi faza de la meciul cu CFR, la golul marcat de Biliboc la începutul meciului. Cel mai important e că U Cluj nu vinde jucători în România. Noi, dacă facem acum o ofertă pentru Coubiş, nu l-ar vinde.

Când au fost interesaţi de Musi, am zis să discutăm despre Thiam. <<Nu este transferabil>>. Că până la urmă Thiam a avut discuţiile, că n-a mai vrut să mai meargă şi ce s-a mai scris şi au fost interesaţi de Gheorghiţă, am făcut schimbul şi am mai plătit noi 50.000. Dar la momentul când s-a discutat de Musi la U Cluj nu au vrut să discuţe nici măcar preţul.

Acum, în vară, cu certitudine dacă facem o ofertă pentru Coubiş, nu ar fi transfersabil la noi sau s-ar cere o sumă o sumă… Când a vândut U Cluj cum a vândut Botoşani sau CFR? Că CFR a vândut şi jucători de 200.000.

Iar discuţia atunci a fost, că-mi spusese agentul, 50-50 cu Milan. La noi, Gigi nu acceptă niciodată coproprietate cu un club indiferent de fotbalist. Preferă să-l cumpere cu o sumă mai mare”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.

Vremea de mâine 9 aprilie. Temperaturi deosebit de scăzute, lapoviță și ninsoare în mai multe zone din țarăVremea de mâine 9 aprilie. Temperaturi deosebit de scăzute, lapoviță și ninsoare în mai multe zone din țară
Citește și:
Doliu la UMF Iaşi. Roxana Chiriță, reputat psihiatru și profesor universitar, a murit la 65 de ani
Observator
Doliu la UMF Iaşi. Roxana Chiriță, reputat psihiatru și profesor universitar, a murit la 65 de ani
Noi dezvăluiri despre Andreea, asistenta din Târgu Jiu găsită moartă în baie. De ce se judeca cu fostul soț și ce ar fi ascuns tânăra în sufletul ei: „Se poate enerva cu ușurință”
Fanatik.ro
Noi dezvăluiri despre Andreea, asistenta din Târgu Jiu găsită moartă în baie. De ce se judeca cu fostul soț și ce ar fi ascuns tânăra în sufletul ei: „Se poate enerva cu ușurință”
16:27

Rămas-bun, Mircea Lucescu! România îi aduce un ultim omagiu fostului selecţioner al naţionalei
16:16

Răzvan Lucescu, decizie importantă luată înainte de funeraliile lui Mircea Lucescu. Ce a hotărât antrenorul lui PAOK
15:54

Gabriela Ruse s-a calificat în sferturi la Linz! A revenit în faţa unei foste semifinaliste la Australian Open
15:46

Serie A, mesaj în limba română după decesul lui Mircea Lucescu: “Alături de familia îndurerată”
15:43

“Una dintre cele mai bune prestații văzute de mine”. Superstarul care i-a vrăjit pe Henry și Carragher
15:23

Oraşul din România unde s-a declarat zi de doliu local, după moartea lui Mircea Lucescu
Vezi toate știrile
1 UPDATEMircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționer 2 FotoCum a fost surprins Răzvan Lucescu la Spitalul Universitar, după moartea tatălui Mircea Lucescu 3 Averea colosală pe care Mircea Lucescu o lasă în urmă. „Il Luce” a murit la 80 de ani 4 BREAKING NEWSMircea Lucescu a murit la 80 de ani! Doliu în fotbalul românesc și mondial 5 Dramă în fotbalul românesc. S-a stins unul dintre acționarii din Liga 1 6 „E o lecție pentru toată lumea ce s-a întâmplat”. Gigi Becali, prima reacție după decesul lui Mircea Lucescu
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționerMircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționer
Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”
Conducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii RapiduluiConducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii Rapidului
Mircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferitMircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferit