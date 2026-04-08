Mihai Stoica nu-l vrea pe Andrei Coubiş la FCSB: “Încă nu a arătat mare lucru”

Mihai Stoica nu-l vrea pe Andrei Coubiş la FCSB. Preşedintele Consiliului de Administraţie al campioanei a dezvăluit că fundaşul de la U Cluj nu este pe lista roş-albaştrilor.
Dumitru Dragomir a fost cel care a dezvăluit că Gigi Becali a fost aproape să-l transfere pe Andrei Coubiş, fundaş ajuns la U Cluj în iarnă. Patronul campioanei nu ar fi vrut să plătească suma de 125.000 de euro în schimbul stopperului ajuns şi la naţională.
Mihai Stoica a recunoscut faptul că a existat o discuţie cu cei de la AC Milan privind transferul lui Andrei Coubiş, în trecut. Totul a picat însă atunci când “diavolii” au cerut să păstreze 50% din drepturile federative ale jucătorului.
De asemenea, Mihai Stoica nu s-a declarat impresionat de ce a arătat până acum Andrei Coubiş.
“Nu, nu poate fi acum o ţintă pentru FCSB, pentru că încă nu a arătat mare lucru. A arătat calităţi fizice extraordinare, dar şi greşeli foarte mari. Să vedeţi faza de la meciul cu CFR, la golul marcat de Biliboc la începutul meciului. Cel mai important e că U Cluj nu vinde jucători în România. Noi, dacă facem acum o ofertă pentru Coubiş, nu l-ar vinde.
Când au fost interesaţi de Musi, am zis să discutăm despre Thiam. <<Nu este transferabil>>. Că până la urmă Thiam a avut discuţiile, că n-a mai vrut să mai meargă şi ce s-a mai scris şi au fost interesaţi de Gheorghiţă, am făcut schimbul şi am mai plătit noi 50.000. Dar la momentul când s-a discutat de Musi la U Cluj nu au vrut să discuţe nici măcar preţul.
Acum, în vară, cu certitudine dacă facem o ofertă pentru Coubiş, nu ar fi transfersabil la noi sau s-ar cere o sumă o sumă… Când a vândut U Cluj cum a vândut Botoşani sau CFR? Că CFR a vândut şi jucători de 200.000.
Iar discuţia atunci a fost, că-mi spusese agentul, 50-50 cu Milan. La noi, Gigi nu acceptă niciodată coproprietate cu un club indiferent de fotbalist. Preferă să-l cumpere cu o sumă mai mare”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.
