Mihai Stoica nu-l vrea pe Andrei Coubiş la FCSB: “Încă nu a arătat mare lucru”

Mihai Stoica nu-l vrea pe Andrei Coubiş la FCSB. Preşedintele Consiliului de Administraţie al campioanei a dezvăluit că fundaşul de la U Cluj nu este pe lista roş-albaştrilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dumitru Dragomir a fost cel care a dezvăluit că Gigi Becali a fost aproape să-l transfere pe Andrei Coubiş, fundaş ajuns la U Cluj în iarnă. Patronul campioanei nu ar fi vrut să plătească suma de 125.000 de euro în schimbul stopperului ajuns şi la naţională.

Mihai Stoica a recunoscut faptul că a existat o discuţie cu cei de la AC Milan privind transferul lui Andrei Coubiş, în trecut. Totul a picat însă atunci când “diavolii” au cerut să păstreze 50% din drepturile federative ale jucătorului.

De asemenea, Mihai Stoica nu s-a declarat impresionat de ce a arătat până acum Andrei Coubiş.

“Nu, nu poate fi acum o ţintă pentru FCSB, pentru că încă nu a arătat mare lucru. A arătat calităţi fizice extraordinare, dar şi greşeli foarte mari. Să vedeţi faza de la meciul cu CFR, la golul marcat de Biliboc la începutul meciului. Cel mai important e că U Cluj nu vinde jucători în România. Noi, dacă facem acum o ofertă pentru Coubiş, nu l-ar vinde.