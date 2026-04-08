“Aşa sigur ar fi rămas în viaţă”. Mircea Sandu ştie care a fost marea greşeală făcută de Mircea Lucescu

Viviana Moraru Publicat: 8 aprilie 2026, 14:26

Mircea Lucescu, în timpul unui meci al naţionalei / Profimedia Images

Mircea Sandu a oferit prima reacţie, după ce Mircea Lucescu a murit. Fostul preşedinte al FRF a avut doar cuvinte de laudă la adresa fostului selecţioner, care s-a stins din viaţă la vârsta de 80 de ani.

Mircea Sandu ştie, însă, care a fost marea greşeală făcută de Mircea Lucescu. Acesta a transmis că “Il Luce” ar fi trebuit să se retragă din fotbal în urmă cu cinci ani, pentru a avea grijă de sănătatea sa.

Mircea Sandu, reacţie emoţionantă după ce Mircea Lucescu a murit

Mircea Sandu a mai subliniat măreţia lui Mircea Lucescu, în fotbalul românesc. Fostul şef de la FRF a transmis că tocmai fotbalul, sportul care i-a adus atâta fericire, i-a adus şi marea suferinţă.

“Am aflat și eu. Despre Mircea Lucescu trebuie să spui mereu că și-a respectat meseria. A venit selecționer la naționala României în 1981, iar eu am jucat în acel meci de debut la Berna, cu Elveția. Începând de acolo a obținut performanțe pentru fotbalul românesc și cel internațional.

Este un exponent al fotbalului românesc, poate principalul. Alături de foști jucători, conducători, antrenori, care au muncit în condiții grele. Dragostea pentru acest fenomen i-a adus fericire, dar și suferință. Suntem cu toții trecători, dar contează mult ce lași în urma ta. E greu să rezum în câteva cuvinte ceea ce a făcut Mircea Lucescu. Regretăm cu toții, sunt alături de familia lui, știu cât de apropiați erau.

Este o pierdere mare. Poate că dacă ar fi renunțat la antrenorat în ultimii 5 ani și s-ar fi ocupat de sănătatea lui, mai mult ca sigur ar fi fost în viață. A dat totul pentru fotbal până în ultima clipă a vieții. O suferință mare a celor care rămân. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace pe Mircea.

Fotbalul înseamnă mult stres, fiecare minut contează. Fotbalul îți aduce multe bucurii, dar și supărări, emoții. Toate aceste lucruri se adună și când apare o fisură, e greu să mai remediezi”, a declarat Mircea Sandu, conform digisport.ro.

Trupul neînsufleţit al fostului selecţioner va fi depus la Arena Naţională miercuri, iar cei care vor să îi aducă un ultim omagiu o pot face începând cu ora 17:00, până la ora 21:00.

Şi joi, oamenii care vor să îi aducă un ultim omagiu lui Mircea Lucescu o pot face, începând de dimineaţă, de la ora 10:00, până seara, la ora 20:00. Vineri va avea loc înmormântarea, slujba urmând să înceapă la ora 10:00, la Biserica Sfântul Elefterie. De la ora 12:20, cortegiul funerar se va deplasa la Cimitirul Bellu, acolo unde Mircea Lucescu va fi înmormântat cu onoruri militare.

Care e cel mai mare jucător "şlefuit" de Mircea Lucescu?

Răzvan Lucescu, decizie importantă luată înainte de funeraliile lui Mircea Lucescu. Ce a hotărât antrenorul lui PAOK
