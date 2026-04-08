“Aşa sigur ar fi rămas în viaţă”. Mircea Sandu ştie care a fost marea greşeală făcută de Mircea Lucescu

Mircea Sandu a oferit prima reacţie, după ce Mircea Lucescu a murit. Fostul preşedinte al FRF a avut doar cuvinte de laudă la adresa fostului selecţioner, care s-a stins din viaţă la vârsta de 80 de ani.

Mircea Sandu ştie, însă, care a fost marea greşeală făcută de Mircea Lucescu. Acesta a transmis că “Il Luce” ar fi trebuit să se retragă din fotbal în urmă cu cinci ani, pentru a avea grijă de sănătatea sa.

Mircea Sandu, reacţie emoţionantă după ce Mircea Lucescu a murit

Mircea Sandu a mai subliniat măreţia lui Mircea Lucescu, în fotbalul românesc. Fostul şef de la FRF a transmis că tocmai fotbalul, sportul care i-a adus atâta fericire, i-a adus şi marea suferinţă.

“Am aflat și eu. Despre Mircea Lucescu trebuie să spui mereu că și-a respectat meseria. A venit selecționer la naționala României în 1981, iar eu am jucat în acel meci de debut la Berna, cu Elveția. Începând de acolo a obținut performanțe pentru fotbalul românesc și cel internațional.

Este un exponent al fotbalului românesc, poate principalul. Alături de foști jucători, conducători, antrenori, care au muncit în condiții grele. Dragostea pentru acest fenomen i-a adus fericire, dar și suferință. Suntem cu toții trecători, dar contează mult ce lași în urma ta. E greu să rezum în câteva cuvinte ceea ce a făcut Mircea Lucescu. Regretăm cu toții, sunt alături de familia lui, știu cât de apropiați erau.