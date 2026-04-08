Dan Şucu a reacţionat, după ce Mircea Lucescu a murit: “Şi-a pus în slujba noastră până şi ultima picătură de energie”

Dan Şucu, acţionarul majoritar al celor de la Rapid, a reacţionat după ce Mircea Lucescu a murit. Fostul selecţioner al României a încetat din viaţă marţi seară, la Spitalul Universitar din Bucureşti. Avea 80 de ani.
Patronul formaţiei din Giuleşti este de părere că valorile ar trebui apreciate mai mult şi consideră că “Il Luce” va rămâne “un exemplu de dedicare şi demnitat într-un mediu adesea nedrept şi apăsător”.
Dan Şucu: “Mulţumim pentru tot, domnule Lucescu!”
“Cred cu tărie că avem datoria să ne uităm mai atent la felul în care ne tratăm valorile, nu doar să le plângem după ce nu mai sunt. Mircea Lucescu și-a pus în slujba noastră până și ultima picătură de energie, fără să ceară nimic în schimb, iar recunoștința pe care o merita s-a transformat de prea multe ori în critici nedrepte.
Domnul Lucescu a fost vocea care a dat curaj, mintea care a construit și sufletul care a crezut, mereu, până la capăt. Dincolo de performanțe, va rămâne pentru totdeauna un exemplu de dedicare totală și de demnitate într-un mediu care, cu durere o spun, este adesea nedrept și apăsător.
Am pierdut mai mult decât un antrenor uriaș, ci un om care a construit, a inspirat și a dus mai departe acest sport cu o pasiune rară, și care mi-a fost aproape ori de câte ori am avut nevoie de înțelepciunea pe care doar marile caractere o pot oferi.
Condoleanțe familiei și tuturor celor care l-au iubit și respectat!
Mulțumim pentru tot, domnule Lucescu! Dumnezeu să vă odihnească în pace”, a spus Dan Şucu, prin intermediul unui comunicat.
Mircea Lucescu, unul dintre cei mai titrați antrenori din istorie
Cu o carieră impresionantă în spate, Mircea Lucescu a rămas în istoria fotbalului drept unul dintre cei mai titrați antrenori, câștigând numeroase trofee în cei peste 30 de ani de activitate.
În 1978 și-a început cariera de antrenor la Corvinul Hunedoara, iar în 1981 se afla deja la primul mandat în calitate de selecționer al echipei naționale de fotbal a României.
De atunci, „Il Luce” a mai antrenat Dinamo București, Pisa, Brescia, Reggiana, Rapid București, Inter, Galatasaray, Beșiktaș, Șahtior Donețk (cu care a și câștigat cele mai multe trofee), Zenit St. Petersburg, naționala Turciei, Dinamo Kiev, ca mai apoi să revină pentru o a doua oară pe banca selecționatei României.
După ce a reușit să promoveze România în Nations League B, Mircea Lucescu a jucat baraj cu naționala României, însă tricolorii au pierdut contra Turciei, scor 1-0.
35 de trofee a câștigat Mircea Lucescu în calitate de antrenor
