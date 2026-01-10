Radu Drăguşin, ca şi plecat de la Tottenham. Vestea dată de impresar la miezul nopţii: "Aştept OK-ul" - Antena Sport

Radu Drăguşin e ca şi plecat de la Tottenham. AS Roma e la un pas să ajungă la o înţelegere cu Spurs pentru a obţine semnătura fundaşului român de 23 de ani.

Italienii au anunţat, la miezul nopţii, faptul că AS Roma a înaintat o ofertă concretă pentru a-l împrumuta pe Radu Drăguşin de la Tottenham.

Radu Drăguşin, ca şi plecat de la Tottenham

AS Roma va avea şi opţiunea unui transfer definitiv al lui Radu Drăguşin, la finalul sezonului. Italienii menţionează că şi fundaşul român insistă pentru o plecare de la Tottenham şi o revenire în Serie A, campionat în care s-a remarcat.

Italienii l-au contactat şi pe impresarul lui Radu Drăguşin. Florin Manea a confirmat faptul că fundaşul român e aproape de AS Roma, aşteptând ca Tottenham să îşi dea OK-ul pentru ca mutarea să se realizeze.

“Aștept ca Tottenham să spună da, ca să pot demara lucrurile. Sunt câteva oferte pentru el, dar Italia e specială pentru Radu, s-a descurcat foarte bine în Serie A.