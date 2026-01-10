Radu Drăguşin, ca şi plecat de la Tottenham. Vestea dată de impresar la miezul nopţii: "Aştept OK-ul" - Antena Sport

Închide meniul
Radu Drăguşin, ca şi plecat de la Tottenham. Vestea dată de impresar la miezul nopţii: “Aştept OK-ul”

Viviana Moraru Publicat: 10 ianuarie 2026, 8:49

Comentarii
Radu Drăguşin, la Tottenham/ Profimedia

Radu Drăguşin e ca şi plecat de la Tottenham. AS Roma e la un pas să ajungă la o înţelegere cu Spurs pentru a obţine semnătura fundaşului român de 23 de ani.

Italienii au anunţat, la miezul nopţii, faptul că AS Roma a înaintat o ofertă concretă pentru a-l împrumuta pe Radu Drăguşin de la Tottenham.

AS Roma va avea şi opţiunea unui transfer definitiv al lui Radu Drăguşin, la finalul sezonului. Italienii menţionează că şi fundaşul român insistă pentru o plecare de la Tottenham şi o revenire în Serie A, campionat în care s-a remarcat.

Italienii l-au contactat şi pe impresarul lui Radu Drăguşin. Florin Manea a confirmat faptul că fundaşul român e aproape de AS Roma, aşteptând ca Tottenham să îşi dea OK-ul pentru ca mutarea să se realizeze.

“Aștept ca Tottenham să spună da, ca să pot demara lucrurile. Sunt câteva oferte pentru el, dar Italia e specială pentru Radu, s-a descurcat foarte bine în Serie A.

E un gladiator, iar gladiatorii se simt bine în Roma. Fiorentina? Cu tot respectul, n-ar fi calea potrivită pentru el. Costă 25 de milioane de euro”, a declarat Florin Manea, impresarul lui Radu Drăguşin, conform jurnalistului Nicolo Schira.

Radu Drăguşin s-a recuperat complet după accidentarea suferită în urmă cu un an. El a bifat însă doar şase minute în meciul câştigat de Tottenham cu Crystal Palace, din urmă cu trei etape de Premier League.

